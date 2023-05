24H Nürburgring 2023 – ABT termine dans le top dix avec sa Lamborghini Huracán GT3 EVO2

Une qualification sensationnelle, une phase de départ prometteuse, deux revers précoces puis une course de 21 heures pour rattraper son retard et terminer dans le top dix : la course des 24 Heures du Nürburgring 2023 avait tout à offrir à l’équipe ABT Sportsline pour son retour. À l’arrivée, Kelvin van der Linde, Marco Mapelli, Jordan Pepper et Nicki Thiim se sont frayés un chemin jusqu’à la neuvième place sur la grille de 136 voitures. C’était la dixième apparition d’ABT sur la tristement célèbre Nordschleife et la première avec la marque Lamborghini.

« Un grand merci à toute notre équipe qui a fait un travail sans erreur ici au Nürburgring pendant une semaine. La fin dans le top dix est un succès respectable à notre retour, dont tout le monde dans l’équipe et chez notre partenaire Lamborghini peut être fier – un début prometteur pour notre collaboration. Néanmoins, avec cette voiture, une équipe solide et un peu plus de chance en course, beaucoup plus aurait été possible et aussi mérité. La course a marqué le début d’un nouveau partenariat de sport automobile avec la marque italienne de voitures de sport, conçu pour le long terme. Le portefeuille de réglages d’ABT sera également élargi pour inclure la marque Lamborghini en 2023 avec des offres pour le spectaculaire Urus. », a déclaré Hans-Jürgen Abt, PDG du groupe ABT, qui a regardé la course dans les stands.

Après trois séances de qualification absolument fluides, Kelvin van der Linde a fait la première sensation de la semaine de course lors des contre-la-montre individuels de vendredi soir en terminant troisième sur la grille dans la seule Lamborghini Huracán GT3 EVO2 du plateau. Marco Mapelli a pris le départ et a pris la tête dès le deuxième tour. Cependant, l’attente d’un éventuel meilleur résultat n’a pas duré longtemps : deux crevaisons dans les deuxième et troisième heures de course, dont les causes sont encore floues, ont fait reculer la voiture numéro 27 à la 35e place avec un écart important.

Ce qui a suivi a été une course de bravoure à rattraper par les quatre coureurs, dont la voiture est devenue l’un des favoris de la foule dans l’Eifel dès le premier jour. « Batmobile », « Black Beauty » ou « Toro Nero » – les surnoms parmi les 235 000 fans de la spectaculaire voiture noire étaient nombreux et variés. Une attention supplémentaire a été attirée par les bandes LED vert néon que l’équipe avait montées sur le toit et dans la calandre avant, rendant la voiture clairement reconnaissable même dans les heures les plus sombres de la nuit.

Avec des temps toujours rapides sur la piste, des têtes froides dans des situations difficiles, une stratégie intelligente et 22 arrêts aux stands précis et sans faille, l’équipe ABT a rattrapé terrain après terrain. La Lamborghini Huracán s’est également présentée parfaitement préparée par un temps printanier toujours ensoleillé : à part les changements de pneus et les arrêts de carburant programmés ainsi que certains travaux de routine, la voiture n’a pas dû être poussée une seule fois au garage pour des réparations. Dommages dus au contact avec d’autres véhicules : aucun.

« Ce fut une course ultra-rapide et agressive dans laquelle nous sommes restés à l’abri de tout problème », déclare Kelvin van der Linde, qui a déjà remporté l’épreuve classique à deux reprises. Avec 160 tours sur le circuit de 25,378 kilomètres, ABT a également battu le record de distance de la course de l’an dernier. « Les deux crevaisons de samedi après-midi nous ont fait extrêmement mal, car après cela, nous n’avons pas eu le moindre incident avec notre voiture. » Néanmoins, le Sud-Africain emporte beaucoup de points positifs avec lui : « Les journées avec Jordan, Nicki, Marco et l’équipe ABT ont été extrêmement amusantes. Même si terminer dans le top dix n’est qu’une petite récompense pour le travail acharné de l’équipe, tout le monde peut être fier de ce que nous avons accompli ensemble. »

Photos : ABT