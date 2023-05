DTM – Victoire et podium de Porsche 911 GT3 R à Oschersleben

Avec quatre 911 GT3 R occupant les quatre premières places lors de la deuxième manche de la saison dimanche, les équipes clientes de Porsche ont marqué de leur empreinte le week-end d’ouverture du DTM 2023. L’homme du week-end était le nouveau venu de la série Tim Heinemann, qui a pris la tête du classement des pilotes grâce à deux deuxièmes places. Après le doublé, l’équipe Toksport WRT se classe première au classement par équipe, Porsche étant également en tête du classement des constructeurs.

Via l’équipe Toksport WRT, Christian Engelhart a remporté la course de dimanche lors du week-end d’ouverture du DTM à Oschersleben. La deuxième place revient à son coéquipier Tim Heinemann. Le nouveau venu en DTM a fait tourner les têtes à ses débuts lorsqu’il a décroché la deuxième place lors de la première course samedi. La troisième place dimanche est revenue au poleman Thomas Preining de l’équipe Manthey EMA. Preining a longtemps tenu la tête, mais un tour de pénalité en raison d’un arrêt au stand défectueux a empêché l’Autrichien de revendiquer la victoire. Au volant de la deuxième Porsche 911 « Grello » de l’équipe de course basée au Nürburgring, le Norvégien Dennis Olsen a complété le quatuor Porsche de tête.

« Ce fut une course passionnante avec les pilotes de Toksport WRT et de Manthey EMA qui ont mené une course extrêmement rapide et intelligente. Après la course de samedi, les six pilotes se sont sentis très motivés car ils ont vu ce qui était possible avec la Porsche 911 GT3 R ici à Oschersleben. Dès le départ de la deuxième course, ils se sont rapidement mis d’accord pour se donner de l’espace pour rouler proprement. En tant que tels, ils ont pu adopter une approche offensive, poussés jusqu’au bout et en ont été récompensés. », a déclaré Sebastian Golz, chef de projet 911 GT3 R, à propos de la course de dimanche.

Le poleman Thomas Preining domine sur de longues périodes

Avec un avantage de seulement 0,05 seconde, Preining avait obtenu la pole position pour la course de dimanche lors de la séance de qualification du matin devant l’ancien pilote de simulation Heinemann. Trois autres pilotes de 911 GT3 R, Olsen, Ayhancan Güven et Engelhart, se sont alignés sur la grille aux cinquième, sixième et septième places. Le coéquipier de Team75 Bernhard de Güven, Laurin Heinrich, était le seul pilote Porsche en dehors du top 10 en partant de la 21e position.

Au départ, Preining s’est rapidement démarqué de ses poursuivants. Bien que deux phases de voiture de sécurité avant et après son arrêt au stand aient regroupé le peloton, l’Autrichien a gardé son sang-froid et a rapidement creusé un écart entre lui et le reste du peloton. Cependant, à huit tours de la fin, une infraction mineure aux règles due à la manipulation des pneus par les mécaniciens lors de l’arrêt au stand a entraîné un tour de pénalité pour le pilote Manthey EMA. Perdant environ cinq secondes, Preining a dû se laisser dépasser par les deux pilotes Toksport WRT.

Grâce à des tours toujours rapides et à un arrêt au stand tardif au bon moment, Engelhart a pris la tête après avoir gravi les échelons – ce qui comprenait le dépassement de son coéquipier Heinemann. Pendant ce temps, Laurin Heinrich a fait la plus grande amélioration dans la 911 GT3 R alignée par Team75 Bernhard. L’Allemand a régulièrement progressé de la 21e place sur la grille pour atteindre la neuvième place après 41 tours. La malchance a tourmenté Ayhancan Güven ce week-end : après avoir abandonné la course de samedi, un problème technique a mis fin à la course du deuxième pilote de Team75 Bernhard dimanche.

Pilotage inspiré de Tim Heinemann samedi

Tim Heinemann a abordé la première course DTM samedi après-midi depuis la septième place sur la grille. Prenant un départ fulgurant, l’Allemand a immédiatement gagné deux positions au premier tour. Selon le directeur de course, sa manœuvre de dépassement contre le pilote Ferrari Jack Aitken peu après était un peu trop agressive. Du coup, il a dû céder sa quatrième place à l’ex-pilote de Formule 1. « Ce n’était certainement pas la décision la plus intelligente. Mais si vous voulez jouer avec les grands, vous devez simplement prendre des risques. », a commenté Heinemann. En fin de compte, l’équipe Toksport WRT a trouvé l’occasion décisive de s’arrêter au stand pour faire passer sa voiture n°9 devant Aitken et franchir la ligne à la deuxième place. Son coéquipier Engelhart a terminé à la neuvième place.

Laurin Heinrich a également fêté ses débuts en DTM samedi. Abordant la course depuis la 9e place sur la grille, le pilote Team75 Bernhard est remonté à la huitième place avant son arrêt au stand, a dépassé un autre rival lors du changement de pneus et a défendu la septième place jusqu’au drapeau. Son coéquipier Ayhancan Güven a fait tourner les têtes avec le meilleur tour en course. Cependant, alors qu’il courait à la dixième place, un défaut technique l’a mis hors course et il a été classé 20e.

Comme avec son coéquipier EMA Olsen, Preining – le pilote Porsche le plus rapide lors de la séance de qualification du matin avec une sixième place – a également perdu un temps précieux en course en raison d’un arrêt au stand raté. Les deux pilotes « Grello » ont pris le drapeau aux positions dix (Olsen) et onze (Preining).

Résultat course 1

1. Franck Perrera (F), Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 #94, 44 tours

2. Tim Heinemann (D), Porsche 911 GT3 R #9, + 3,987 secondes

3. Jack Aitken (Royaume-Uni), Ferrari 296 GT3 #14, +8,077 secondes

7. Laurin Heinrich (D), Porsche 911 GT3 R #75, + 17.268 secondes

9. Christian Engelhart (D), Porsche 911 GT3 R #99, + 18.753 secondes

10. Dennis Olsen (N), Porsche 911 GT3 R #90, + 22.022 secondes

11. Thomas Preining (A), Porsche 911 GT3 R #91, + 22.601 secondes

20. Ayhancan Güven (TR), Porsche 911 GT3 R #24, + 4 tours

Résultat course 2

1. Christian Engelhart (D), Porsche 911 GT3 R #99, 41 tours

2. Tim Heinemann (D), Porsche 911 GT3 R #9, + 0,872 secondes

3. Thomas Preining (A), Porsche 911 GT3 R #91, + 2.104 secondes

4. Dennis Olsen (N), Porsche 911 GT3 R #90, + 3,791 secondes

9. Laurin Heinrich (D), Porsche 911 GT3 R #75, + 8,898 secondes

DNF Ayhancan Güven (TR), Porsche 911 GT3 R #24, +12 tours

Classement pilotes après 2 des 16 courses

1. Tim Heinemann (D/Toksport WRT/Porsche), 42 points

2. Franck Perera (F/SSR Performance/Lamborghini), 32 points

3. Christian Engelhart (D/Toksport WRT/Porsche), 32 points

4. Thomas Preining (A/Manthey EMA/Porsche), 24 points

7. Dennis Olson (N/Manthey EMA/Porsche), 19 points

10. Laurin Heinrich (D/Team75 Bernhard/Porsche), 16 points

Classement par équipes après 2 des 16 courses

1. Toksport WRT (Porsche), 72 points

2. Performance SSR (Lamborghini), 47 points

3. Manthey EMA (Porsche), 40 points

7. Team75 Bernhard (Porsche), 16 points

Classement des constructeurs après 2 des 16 courses

1. Porsche, 74 points

2. Lamborghini, 62 points

2. Audi, 38 points

3. Ferrari, 34 points

4. Mercedes-AMG, 32 points

5. BMW, 24 points

Photos : Porsche