Porsche Mobil 1 Supercup 2023 – Victoire de Harry King à Monaco

Première victoire pour Harry King : le pilote britannique de l’équipe BWT Lechner Racing a remporté la manche d’ouverture de la Porsche Mobil 1 Supercup 2023 à Monte-Carlo – sa toute première victoire dans la coupe internationale monomarque avec la Porsche 911 GT3 Cup. La deuxième place est revenue au Néerlandais Larry ten Voorde de l’équipe GP Elite. Le pilote Porsche Junior Bastian Buus est également monté sur le podium – le coéquipier danois de King a obtenu la troisième place.

Le geste décisif a eu lieu juste après l’extinction des feux : le départ de Larry ten Voorde n’était pas idéal et il a perdu le sprint jusqu’au premier virage face à Harry King. Le pilote britannique a ensuite défendu son avance au volant de sa Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch (375 kW) de l’équipe BWT Lechner Racing.

« Ma voiture a parfaitement fonctionné. J’aurais pu rouler un peu plus vite mais je ne voulais pas prendre de risques inutiles. A Monaco, il faut toujours s’attendre à une voiture de sécurité, qui efface tout avantage. », a déclaré Harry King, qui a également fêté sa première victoire dans la Porsche Carrera Cup Deutschland il y a quatre semaines.

Harry King a eu raison avec cette prédiction. Quelques incidents mineurs se sont produits lors des premiers tours. Cependant, ils n’ont pas affecté le déroulement de la course. Jorge Lorenzo a été l’une des victimes, le quintuple champion du monde de moto espagnol n’ayant pas réussi à atteindre le drapeau. Au douzième tour sur 17, une 911 bloquée dans une barrière provoque une phase de voiture de sécurité. Le dégagement de la piste n’ayant pas pu se faire immédiatement, la course s’est terminée derrière la voiture de sécurité.

En conséquence, Larry ten Voorde ne pouvait plus attaquer Harry King. « J’ai raté mon départ, c’était une erreur de ma part. Je suis désolé pour l’équipe. Au début, j’ai réussi à maintenir Harry sous pression mais je n’ai pas vraiment eu l’occasion de dépasser. », a reconnu le double champion de Supercup. Le pilote Porsche Junior Bastian Buus n’était pas non plus entièrement satisfait de sa course : « Je m’attendais à un peu plus. Néanmoins, j’ai terminé sur le podium et c’est la chose la plus importante pour la saison à venir. »

Les quatrième et cinquième places reviennent respectivement au Néerlandais Loek Hartog (Team GP Elite) et au Français Dorian Boccolacci (CLRT). Huub van Eijndhoven, qui pilote également pour GP Elite, a remporté la victoire dans le classement des recrues. Le Néerlandais a terminé septième au général devant deux autres nouveaux venus en Supercup, l’Italien Giorgio Amati (Dinamic Motorsport) et l’Australien Harri Jones (BWT Lechner Racing).

« La première course de la saison à Monaco a lancé de gros défis aux pilotes et aux équipes. Cependant, ils les ont tous maîtrisés de manière exceptionnelle et ont offert aux fans le long du circuit de grandes courses automobiles. C’est dommage que la course se soit terminée derrière la voiture de sécurité, mais on a quand même pu constater que le niveau de compétition est très élevé cette année. », a commenté Oliver Schwab, Project Manager Porsche Mobil1 Supercup.

La prochaine manche de la Porsche Mobil 1 Supercup est Spielberg dans la région autrichienne de Styrie. Organisée dans le cadre du programme de soutien du Grand Prix d’Autriche, la chasse au leader du championnat Harry King commence.

Résultat manche 1 Porsche Mobil 1 Supercup, Monte Carlo (Monaco)

1. Harry King (Royaume-Uni/BWT Lechner Racing), 29:52.330 minutes

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), +1.818 secondes

3. Porsche-Junior Bastian Buus (Danemark/BWT Lechner Racing), + 2.407 secondes

4. Loek Hartog (Pays-Bas/Team GP Elite), + 0,158 seconde

5. Dorian Boccolacci (France/CLRT), + 2.979 secondes

Photos : Porsche