24H Nürburgring 2023 – Douze pilotes Audi Sport et trois équipes engagées

Audi Sport customer racing participera aux 24 Heures du Nürburgring 2023 via trois équipes Audi Sport – Car Collection, Land et Scherer PHX – pour se battre pour sa septième victoire au général. Douze pilotes Audi Sport soutiendront les équipes Audi Sport, ainsi que les Audi R8 LMS GT3 privées supplémentaires qui renforcent la gamme. La 51e édition de la course aura lieu du 18 au 21 mai 2023.

« Avec nos partenaires expérimentés à nos côtés, nous sommes à nouveau en position de force pour la course cette année. Après avoir remporté notre sixième victoire au classement général l’année dernière, nous nous efforçons d’ajouter un autre chapitre à notre réussite au Green Hell et de continuer à prouver les capacités de l’Audi R8 LMS. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing. Audi est le constructeur le plus titré de l’ère GT3 des 24 Heures du Nürburgring. La voiture de sport GT3 de la marque aux quatre anneaux a remporté la course d’endurance en 2012, 2014, 2015, 2017, 2019 et 2022.

L’équipe Scherer Sport PHX, composée de Phoenix Racing et de son partenaire Scherer, participera à la course d’endurance dans l’Eifel sous le nom d’Audi Sport Team Scherer PHX. Quatre pilotes conduiront pour l’équipe dans une Audi R8 LMS. Le Belge Frédéric Vervisch, qui a remporté la course avec Audi Sport Team Phoenix en 2019 et 2022, rejoint ses collègues pilotes Audi Sport, l’Italien Mattia Drudi et le Suisse Ricardo Feller. Dennis Lind complète l’équipe de quatre pilotes. Le jeune Danois a une expérience antérieure en GT3 avec Audi depuis 2021, notamment au volant d’une R8 LMS d’Audi Sport aux 24 Heures de Spa cette année-là.

Un quatuor de jeunes de la gamme de pilotes Audi Sport s’associe pour concourir avec Audi Sport Team Car Collection. Les Allemands Luca Engstler et Dennis Marschall, ainsi que le talent belge Gilles Magnus, seront rejoints par l’Autrichien Max Hofer, qui est nouveau dans la gamme des pilotes Audi Sport cette année. L’équipe Car Collection Motorsport de Peter Schmidt est une équipe Audi Sport au Nürburgring depuis 2019 et a terminé deux fois dans le top trois pour Audi.

Vainqueur de la course avec Audi en 2017, Audi Sport Team Land de Wolfgang et Christian Land, concourt au Nürburgring avec les quatre anneaux avec un solide trio de pilotes Audi Sport cette année, dont deux anciens doubles vainqueurs. Les Allemands Christopher Haase (vainqueur en 2012 et 2014) et Christopher Mies (2015 et 2017) piloteront avec le Suisse Patric Niederhauser. De plus, les pilotes Audi Sport Frank Stippler et Markus Winkelhock seront stratégiquement placés pour soutenir les inscriptions des clients R8 LMS au Nürburgring.

Les pilotes et les équipes du Nürburgring

Audi Sport Team Car Collection

Luca Engstler/Max Hofer/Gilles Magnus/Dennis Marschall

Audi Sport Team Land

Christopher Haase/Christopher Mies/Patric Niederhauser

Audi Sport Team Scherer PHX

Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Lind/Frédéric Vervisch

Photos : Audi