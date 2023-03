Comment les conducteurs peuvent-ils agir sur l’empreinte carbone de leurs pneumatiques ?

La consommation de carburant constitue le principal impact environnemental du cycle de vie d’un pneumatique lors de la conduite. Le conducteur peut simultanément améliorer l’efficacité énergétique et avoir une conduite écologique en choisissant des pneumatiques dotés d’une faible résistance au roulement tout en vérifiant régulièrement leur pression. Les autres facteurs que sont entre autres les matières premières et les émissions liées à la fabrication impactent également l’empreinte carbone des pneumatiques.

« Les conducteurs peuvent avoir de manière très concrète un impact positif vis à vis de l’environnement en matière de trafic routier. Plus de 80% de l’empreinte carbone d’un pneumatique découle de la manière dont il est utilisé. Des pneumatiques judicieusement choisis, une pression adéquate et la prudence au volant réduisent considérablement les émissions liées à la conduite. », indique Teppo Huovila, Vice-président, Qualité et durabilité chez Nokian Tyres.

Le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre le plus important généré dans le trafic. Une voiture à moteur à combustion interne émet lors de son utilisation du CO2 au niveau des tuyaux d’échappement. Environ un sixième de ces émissions est typiquement issu de l’énergie consommée du fait de la résistance au roulement des pneumatiques. Les véhicules électriques voient même leur résistance au roulement représenter jusqu’à un quart des émissions.

Si un véhicule à moteur thermique émet par exemple 120 g de CO2 par kilomètre, la résistance au roulement des pneumatiques en produira elle-même 20 g/km. Plus la résistance au roulement des pneumatiques est faible, moins il faut de carburant pour rouler. Pour les véhicules électriques, une résistance au roulement plus faible entraîne une meilleure autonomie et une moindre consommation d’électricité. Une résistance au roulement plus faible implique alors moins d’émissions de CO2 et donc, une empreinte carbone réduite.

La résistance au roulement des pneumatiques peut grandement varier. La différence est significative pour le propriétaire d’une voiture – et pas seulement en matière d’environnement. L’étiquette européenne des pneumatiques distingue l’efficacité énergétique par une gradation allant de A à E. Un pneumatique de classe B consomme par exemple environ 0,1 litre de carburant de moins sur 100 kilomètres qu’un pneumatique de classe C et 0,2 litre de moins qu’un pneumatique de classe D.

Par exemple, la résistance moyenne au roulement des pneumatiques Nokian a été réduite de 8,5% par rapport à 2013. Cela équivaut aux gaz d’échappement annuels de 65 000 voitures.

L’empreinte carbone liée à la fabrication des pneumatiques et les matières premières utilisées ont également un impact sur l’environnement.

« Nous avons déjà réduit par rapport à 2015 les émissions de gaz à effet de serre par tonne de production de 43%. Nous nous réjouissons de plus du proche lancement de la construction de la première usine sans émission de CO2 dans l’industrie du pneumatique, de sorte à réduire encore plus les émissions. », a déclaré Huovila.

Fabriqués à partir de plus de 100 matières premières différentes, les pneumatiques sont un autre facteur important en matière d’évaluation du respect de l’environnement dans ce secteur. De nombreuses matières premières recyclées et renouvelables sont considérées comme particulièrement durables. La durabilité et le respect de l’environnement liés aux matières premières sont des facteurs clés dans le choix des matériaux de Nokian Tyres.

« Nous voulons faire passer la part des matières premières recyclées ou renouvelables dans nos pneumatiques à 50% d’ici 2030. L’utilisation de nouvelles matières premières nécessite de nombreux efforts de développement et de tests dédiés, les nouvelles matières premières pouvant impacter diverses propriétés des pneumatiques. Les caractéristiques de sécurité du pneumatique ne doivent bien sûr pas être altérées lorsque de nouvelles matières premières respectueuses de l’environnement sont utilisées aux fins de fabrication. », a rajouté Huovila.

Une pression adéquate des pneumatiques optimise la consommation d’énergie et aide à prévenir leur endommagement

En plus des caractéristiques de faible résistance au roulement, l’adéquation de la pression des pneumatiques est vitale en termes d’efficacité énergétique. Si la pression est trop faible, la consommation de carburant et le risque de dommages portés aux pneumatiques augmentent. Des contrôles réguliers de la pression des pneumatiques permettent ainsi de facilement agir sur l’environnement et la sécurité de la conduite.

« La pression des pneumatiques doit en règle générale être vérifiée une fois par mois. En cas de charge lourde, la pression des pneumatiques doit être supérieure de 0,2 bar par rapport à la normale. », a rappellé Huovila.

Photos : Nokian Tyres