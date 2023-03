Joint-venture entre PowerCo (VW) et Umicore pour produire des matériaux de batterie

PowerCo, la nouvelle société de batteries du Groupe Volkswagen, et le groupe belge Umicore, spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires, ont obtenu toutes les autorisations réglementaires pour leur coentreprise annoncée en septembre 2022. Les partenaires peuvent désormais procéder rapidement à la préparation de la production industrielle à grande échelle de matériaux actifs de cathodes (CAM) et de matériaux précurseurs (PCAM) en Europe.

Les matériaux actifs de la cathode constituent le principal levier technologique pour la performance des batteries, ainsi que le principal facteur contribuant au coût global des batteries. Ce sont des matériaux de base stratégiquement importants, essentiels à la création de valeur des batteries, et indispensables à la réussite de la transition du groupe motopropulseur vers l’électromobilité.

A partir de 2025, la coentreprise créée par PowerCo et Umicore approvisionnera les usines européennes de cellules de batteries de PowerCo en matériaux clés pour la production. Basée à Bruxelles, la coentreprise couvrira une grande partie de la demande européenne de PowerCo et fournira à Umicore un accès sécurisé à une part importante de la demande européenne en matériaux de cathodes pour les véhicules électriques.

La coentreprise est en bonne voie pour produire des matériaux de cathodes et de matériaux précurseurs, d’ici la fin de la décennie. L’objectif est d’atteindre une capacité de cellule de 160 GWh par an, ce qui équivaut à une capacité de production annuelle capable d’alimenter environ 2,2 millions de véhicules entièrement électriques. Les partenaires contribueront donc de manière importante à la transition vers la mobilité verte et à la poursuite du développement d’une chaîne d’approvisionnement européenne en batteries locale, durable et totalement intégrée.

La recherche d’un site de production est en cours. L’emplacement du site et le nom de la coentreprise seront divulgués ultérieurement.

Photos : Volkswagen