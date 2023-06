24H Spa 2023 – 13 Audi R8 LMS engagées

Audi Sport customer racing n’a jamais été représentée par un si grand nombre de voitures de course aux 24 Heures de Spa : 99 ans après les débuts de la classique belge, la marque et ses clients aligneront un total de 13 voitures Audi R8 LMS les 1 et 2 juillet 2023. La marque aux quatre anneaux vise sa cinquième victoire au classement général à Spa cette année depuis 2011.

Après le nombre record de douze Audi R8 LMS en 2022, 13 voitures de sport aux quatre anneaux seront engagées à Spa pour la première fois cette année. « Dans le plus grand peloton GT3 de l’année, Audi sera en compétition avec sept autres marques automobiles illustres. La course a une portée mondiale et attire des pilotes et des équipes de nombreux pays. Nous sommes également ravis d’accueillir pour la première fois une équipe de pilotes entièrement chinois dans une Audi à Spa. « , a déclaré Rolf Michl, responsable d’Audi Motorsport. L’équipe UNO Racing de Chine, ainsi que l’équipe belge Audi Sport Team Comtoyou et CSA Racing de France, feront leurs débuts lors de la course d’endurance dans les Ardennes avec la voiture GT3. Les équipes expérimentées Tresor Attempto Racing, Saintéloc Racing ainsi que Scherer Sport PHX et Boutsen VDS aligneront les Audi R8 LMS restantes. L’organisation actuelle de Scherer Sport PHX est issue de Phoenix Racing, l’équipe qui a célébré la deuxième victoire d’Audi à Spa en 2012. Audi Sport Team Saintéloc a remporté le quatrième et dernier triomphe de la marque dans cette course avec la R8 LMS en 2017.

« Passé – présent – futur » : voyage dans le temps en sport automobile avec Audi

« Suite au grand enthousiasme suscité par nos designs historiques pour le 40e anniversaire d’Audi Sport GmbH au Nürburgring, nous avons également décrit notre histoire de course sur une plus longue période, conformément à la longue tradition de course ici dans les Ardennes. Nos trois voitures de course d’Audi Sport customer racing couvrent visuellement près de 100 ans d’histoire du sport automobile des quatre anneaux sous le principe directeur » passé – présent – futur « . Sportivement, l’objectif pour nous est évidemment de lutter pour notre cinquième succès en seulement douze ans dans un environnement de premier ordre. », a déclaé Chris Reinke. , responsable Audi Sport customer racing.

La voiture numéro 25 de l’Audi Sport Team Saintéloc rappelle l’ère des voitures de course profilées d’Auto Union avec sa couleur de course classique argent, les quatre anneaux encadrés d’or, un marquage de couleur rouge à l’avant et des ouvertures suggérées visuellement au-dessus des roues. Simon Gachet, Christopher Mies, double vainqueur du Nürburgring, et Patric Niederhauser, tous pilotes Audi Sport, se relaient dans ce cockpit.

Le présent est reflété par le nombre 40 dans la 40e année d’existence d’Audi Sport GmbH : Audi Sport Tresor Orange1 mise sur un design saisissant. Alors que les couleurs sont nouvelles, le motif géométrique reprend le design des débuts de la génération actuelle R8 LMS evo II. Les pilotes Audi Sport Mattia Drudi, Ricardo Feller et Dennis Marschall courent après les temps dans cette voiture de sport GT3. Le thème du futur est incarné par la surface de la carrosserie de la voiture numéro 11. Le design est basé sur le projet de Formule 1 tout en citant des éléments des modèles Audi Sport tournés vers l’avenir, c’est-à-dire le prototype innovant Audi RS Q e-tron Dakar, le S1 e-tron quattro Hoonitron ainsi que l’étude tout électrique RS e-tron GTX, qui est entrée dans la grille 2020 en tant que voiture leader. Audi Sport Team Comtoyou engage cette R8 LMS pour trois pilotes Audi Sport : Christopher Haase, vainqueur de Spa 2017 et, comme son coéquipier Frédéric Vervisch, double vainqueur du Nürburgring, et le pilote junior Gilles Magnus forment une équipe.

Compétition dans de nombreuses catégories

Un quatrième équipage de purs pilotes Pro entre dans la course pour le Team Scherer Sport PHX. Le pilote Audi Sport Luca Engstler et les pros expérimentés et anciens vainqueurs des 24 Heures du Nürburgring Nicki Thiim et Kelvin van der Linde composent la formation. L’équipe UNO Racing Team avec une autre R8 LMS représente une particularité : l’équipe chinoise envoie une équipe de pilotes entièrement chinois dans la course. Adderly Fong, Champion 2013 de l’Audi R8 LMS Cup, Xiaole He, David Pun et Rio, Champion GT Super Sprint Challenge l’an dernier en Chine avec Audi, concourront ensemble pour la première fois dans le classement bronze.

Pour les équipes Audi restantes, de précieux points de championnat sont en jeu dans le Fanatec GT World Challenge Europe propulsé par AWS. Pas moins de huit coureurs des équipes clientes arrivent à Spa pleins d’attentes en tant que leaders du championnat dans quatre classes. De plus, les équipes Audi sont en tête dans trois classements par équipe. Dans la catégorie Endurance de la série de courses, Sam Dejonghe/Loris Hezemans/Finlay Hutchison mènent la Silver Cup après leur victoire à Monza. A Spa, ils débutent avec Lucas Légeret. Dans le même temps, leur équipe Comtoyou Racing occupe la première place du classement Silver Team. Dix points derrière ce trio de pilotes, Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese de Tresor Attempto Racing suivent en deuxième position. Les quatrièmes sont Andrea Cola/César Gazeau/Roee Meyuhas dans l’Audi de Boutsen VDS, qui seront rejoints à Spa par Loris Cabirou. En Gold Cup, le pilote Audi Sport Max Hofer et ses coéquipiers Nicolas Baert et Maxime Soulet ont 24 points d’avance en tête du championnat après deux victoires cette saison à Monza et au Castellet. Leur équipe d’entrée Comtoyou Racing est également en tête du classement par équipe respectif. Adam Eteki/Alberto di Folco/Aurélien Panis sont actuellement quatrièmes du classement pour Boutsen VDS et débutent à Spa avec Thomas Laurent. En plus de ces engagés, CSA Racing dispute également une classe : l’écurie française débutera dans le classement bronze avec Erwin Creed/Jean Glorieux/Arthur Rougier.

Classement général attractif en Endurance et Sprint

Spa est la troisième des cinq manches du calendrier d’endurance. Avec des classements distincts après 6, 12 et 24 heures de course, la course la plus longue de la saison a traditionnellement un poids particulièrement élevé dans la répartition des points. Avec la catégorie sprint, la catégorie endurance forme également un classement général. Là encore, Aka/Patrese mènent la Silver Cup devant Dejonghe/Hezemans/Hutchison, tandis que Tresor Attempto Racing est la meilleure équipe. Dans la Gold Cup, Baert/Hofer/Soulet sont en tête devant di Folco/Panis, avec Eteki quatrième. « C’est précisément cette diversité qui rend cette série de courses si attrayante pour nos équipes. Plusieurs de nos clients occupent en même temps des positions prometteuses. Nous leur souhaitons à tous beaucoup de succès dans une compétition de plus de 70 voitures de course. », a ajouté Chris Reinke.

Les pilotes et les équipes de Spa

Boutsen VDS

#9 Adam Eteki/Alberto di Folco/Thomas Laurent/Aurélien Panis

#10 Loris Cabirou/Andrea Cola/César Gazeau/Roee Meyuhas

Audi Sport Team Comtoyou

#11 Christopher Haase/Gilles Magnus/Frédéric Vervisch

Comtoyou Racing

#12 Loris Hezemans/Sam Dejonghe/Finlay Hutchison/Lucas Légeret

#21 Nicolas Baert/Max Hofer/Maxime Soulet

UNO Racing Team

#16 Adderly Fong/Xiaole He/David Pun/Rio

Scherer Sport PHX

#17 Luca Engstler/Kelvin van der Linde/Nicki Thiim

Audi Sport Team Saintéloc

#25 Simon Gachet/Christopher Mies/Patric Niederhauser

Saintéloc Junior Team

#26 Erwan Bastard/Grégoire Demoustier/Antoine Doquin/Paul Evrard

Audi Sport Tresor Orange1

#40 Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall

Tresor Attempto Racing

#66 Kikko Galbiati/Sean Hudspeth/Andrey Mukovoz/Dylan Pereira

#99 Alex Aka/Pietro Delli Guanti/Lorenzo Patrese

CSA Racing

#888 Erwin Creed/Jean Glorieux/Arthur Rougier

Photos : Audi