Partenariat entre Porsche et Xbox pour célébrer le 75e anniversaire de Porsche

Xbox a travaillé en étroite collaboration avec Porsche pour apporter son design emblématique à la plate-forme à travers des succès comme la franchise Forza. Six livrées emblématiques du sport automobile Porsche orneront une collection limitée de consoles Microsoft Xbox lancées tout au long de l’été 2012.

Ces livrées font désormais partie de la tradition des courses, et la collection Xbox 75th Anniversary rend hommage à six des looks les plus inoubliables de Porsche en les réinventant pour la console Xbox Series X et les contrôleurs qui l’accompagnent. Six designs de consoles en édition limitée seront proposés lors d’importants événements automobiles et de jeux à travers le monde cet été.

« Beaucoup de gens qui finissent par être nos fans les plus dévoués ont eu leur première rencontre avec Porsche grâce au jeu. C’est pourquoi il est essentiel pour nous de rester pertinents non seulement parmi les fans actuels, mais aussi parmi les nouvelles générations, en montrant de la manière la plus impressionnante et la plus engageante ce que notre marque a à offrir. », a déclare Robert Ader, vice-président du marketing mondial chez Porsche AG.

« Porsche est ravie de s’associer à Xbox pour concevoir des consoles de jeu personnalisées en édition limitée afin de continuer à inspirer les joueurs à rêver, à la fois virtuellement et dans le monde réel. Avec plus de 30 000 victoires en sport automobile à ce jour, il n’a pas été facile de sélectionner seulement six livrées, mais nous avons choisi certaines des plus emblématiques que nos fans reconnaîtront parmi les victoires notables au fil des ans. », a déclaré Ayesha Coker, vice-présidente du marketing de Porsche Cars North America, Inc.

« La Xbox et sa base de fans connaissent bien Porsche et les incroyables capacités de ses véhicules hautes performances dans nos jeux de course et de conduite bien-aimés comme Forza Horizon 5. C’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à la célèbre marque de voitures de sport pour créer du matériel Xbox en édition spéciale qui célèbre son anniversaire marquant compte tenu de notre vision et de notre objectif communs d’atteindre un public mondial qui aime les voitures, les jeux et l’expression de soi. », a déclaré Marcos Waltenberg, directeur des partenariats mondiaux chez Xbox.

Bien qu’elles ne soient pas destinées à la vente au détail, au cours des quatre prochains mois, les fans peuvent participer à un tirage au sort pour avoir une chance de gagner une console et une manette de la collaboration de Porsche avec Xbox. Même pour ceux qui ne suivent pas le sport automobile, les combinaisons de couleurs uniques transforment les consoles Xbox en pièces de design attrayantes. Pour cela rendez-vous du 8 juin au 1er octobre 2023 sur www.porschexboxsweepstakes.com.

Photos : Porsche