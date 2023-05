382 Lamborghini rassemblées pour les 60 ans de la marque en Angleterre

382 Lamborghini sont arrivées sur le circuit de Silverstone pour le « Lamborghini Day UK », la célébration officielle au Royaume-Uni du 60e anniversaire du constructeur italien de super voitures de sport Automobili Lamborghini. Parallèlement à la présentation officielle au Royaume-Uni de la nouvelle Lamborghini Revuelto, la première Lamborghini hybride, les invités se sont rendus sur le circuit de Silverstone pour un tour de parade unique : le spectacle inédit de 382 Lamborghini réunies sur le circuit de F1 a créé un nouveau record historique pour Lamborghini, pour le plus de voitures en piste en même temps.

Les Lamborghini ont quitté les 11 concessionnaires du Royaume-Uni dans des convois Bull Run pour arriver au circuit de Silverstone, dans le Northamptonshire, où elles ont été accueillies par le PDG Stephan Winkelmann, le directeur technique Rouven Mohr, le responsable du design Mitja Borkert et le directeur des ventes et du marketing Federico Foschini. Ils ont présenté la nouvelle Lamborghini Revuelto aux invités : la première supercar V12 hybride.

« Le Royaume-Uni continue d’être l’un de nos principaux marchés dans le monde avec une base de clients et de fans Lamborghini fidèle et croissante. Nos célébrations pour notre événement du 60e anniversaire à Silverstone, le circuit de course le plus emblématique du Royaume-Uni, sont un hommage approprié à la fois à notre marque, à nos propriétaires et aux millions de personnes dans le monde qui s’intéressent passionnément à Lamborghini et nous suivent à travers des événements et des réseaux sociaux. C’est également l’occasion idéale pour la nouvelle Lamborghini Revuelto de faire ses débuts officiels au Royaume-Uni : le premier véhicule électrifié haute performance (HPEV) qui, avec sa combinaison d’un moteur atmosphérique V12 et de trois moteurs électriques, marque non seulement le premier véhicule électrifié de Lamborghini, mais poursuit également notre ADN de super voiture de sport en termes de design, de technologie, de performances et d’émotions dynamiques Lamborghini. », a déclaré Stephan Winkelmann.

Après avoir signé une œuvre d’art spéciale créée pour célébrer le 60e anniversaire du constructeur automobile, Stephan Winkelmann et les administrateurs ont rejoint les propriétaires alignés pour conduire sur le circuit emblématique du Grand Prix de Silverstone. Les 382 voitures dirigées par les pilotes professionnels de Lamborghini de son équipe de sport automobile Squadra Corse ont parcouru le circuit, créant un spectacle de couleurs et créant l’histoire de Lamborghini pour la plupart des voitures réunies sur une piste.

De retour au bâtiment emblématique Wing de Silverstone, les invités ont passé le reste de la journée à explorer les différentes facettes du constructeur italien de super voitures de sport. L’équipe de design Centro Stile de Lamborghini dirigée par Mitja Borkert a fourni des démonstrations en direct du processus de conception, et un salon Ad Personam éphémère a permis aux clients d’explorer les vastes options de personnalisation d’une nouvelle Lamborghini avec des possibilités pratiquement illimitées en termes de couleurs et de garnitures.

Une exposition de voitures Lamborghini classiques, dont la 400 GT, la Miura, l’Espada, la Countach, la Diablo et la LM 002, a été organisée par Lamborghini Polo Storico : le département spécialisé qui gère la restauration, la certification, les archives et les pièces détachées pour les modèles historiques, avec une équipe à disposition pour répondre aux questions des propriétaires. Un affichage sur la durabilité a conduit les clients à travers les diverses initiatives de Lamborghini qui maintiennent et s’appuient sur la certification de neutralité carbone de l’entreprise obtenue en 2015.

Dans la mezzanine, le chronométreur de Lamborghini, Roger Dubuis, a présenté ses montres exclusives. Le britannique Barwell Motorsport a présenté la voiture de course Lamborghini Huracan GT3 EVO multi-primée qu’elle fait campagne dans la série GT britannique et le GT World Challenge Europe en tant que partenaire officiel de la division de sport automobile Squadra Corse de Lamborghini.

Lamborghini Day UK n’est que l’une des célébrations internationales du 60e anniversaire de la marque italienne, qui a commencé en janvier avec l’inauguration du musée Lamborghini récemment rénové à Sant’Agata Bolognese et l’exposition « The Future Began In 1963 ». Cela a été suivi par Lamborghini Day Japan. Le 24 mai, la tournée du 60e anniversaire du Giro aura lieu en Italie et se terminera le 28 mai sur la Piazza Maggiore à Bologne avec un Concours d’élégance ouvert au public, auquel plus de 150 Lamborghini sont attendues.

Photos : Lamborghini