Des Audi RS 3 LMS engagées au Kumho TCR World Tour 2023

Avec 29 titres au total et 72 titres de catégorie supplémentaires depuis 2017, l’Audi RS 3 LMS est l’un des modèles les plus performants du programme Audi Sport customer racing. La voiture de tourisme a remporté à trois reprises le prix mondial du «modèle TCR de l’année». Au cours des cinq dernières années, la voiture de tourisme d’entrée de gamme de la marque aux quatre anneaux a été un élément permanent dans le peloton de tête avec 17 victoires individuelles en WTCR – FIA World Touring Car Cup. Désormais, une nouvelle série mondiale pour les voitures de course TCR suivra en 2023 avec le Kumho TCR World Tour. L’équipe Audi Sport Team Comtoyou participera à cette compétition avec deux voitures Audi RS 3 LMS pour un équipage de haut niveau.

« Nous sommes ravis que Jean-Michel Baert et son équipe fassent à nouveau un travail de pionnier et seront impliqués dans le nouveau Kumho TCR World Tour dès le premier jour, tout comme il l’a fait dans le FIA WTCR à l’époque. Pour cela, nous mettons à sa disposition notre pilote de tourisme et de sport expérimenté Frédéric Vervisch, qui connaît très bien l’équipe. Avec Rob Huff, Comtoyou Racing a signé un deuxième expert en voitures de tourisme absolument accompli et solide. On croise les doigts pour toute l’équipe. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing. Dans le Kumho TCR World Tour, les concurrents courront pour la Coupe du monde Kumho TCR dans les classements des pilotes et des équipes. Deux séances de qualification et deux courses de sprint – trois sprints lors des épreuves en Australie – sont au programme de chacun des neuf week-ends de course.

Les sites sont répartis sur quatre continents. Les circuits européens d’avril à juin à Portimão (Portugal), Spa (Belgique), Vallelunga (Italie) et le Hungaroring (Hongrie) seront suivis de deux manches en Amérique du Sud en août. El Pinar (Uruguay) et San Luis (Argentine) sont de nouveaux territoires pour de nombreuses équipes internationales. Avec Sydney et Bathurst, deux dates en Australie sont au programme en novembre. La course urbaine de Macao, en Asie, conclut la saison en novembre. Le TCR World Tour est toujours intégré aux événements locaux, à leurs formats de course et aux grilles de départ – du TCR Europe au TCR Italie, TCR Amérique du Sud, TCR Australie et TCR Asia Challenge. Déjà en qualifications, les six meilleurs participants reçoivent des points, en course les 15 premières voitures à l’arrivée marquent des points.

Le pilote Audi Sport Frédéric Vervisch (36 ans), est originaire de Belgique et a déjà remporté deux fois les 24 Heures du Nürburgring ainsi que d’autres courses d’endurance majeures pour Audi Sport dans la discipline GT3. La deuxième place au classement général avec Comtoyou Team Audi Sport a été son meilleur résultat en championnat de voitures de tourisme en FIA WTCR en 2021. Le Britannique Rob Huff, âgé de 43 ans, a été champion du monde de voitures de tourisme FIA WTCC en 2012, champion du TCR Scandinavie en 2020 et a remporté le Trophée WTCR l’année dernière.

L’Audi RS 3 LMS est le modèle d’entrée de gamme de la marque pour les courses client développant jusqu’à 340 ch (250 kW). Audi Sport customer racing commercialise la deuxième génération de la voiture de tourisme dans le monde depuis 2021 et a déjà livré plus de 80 unités aux clients.

Jean-Michel Baert a fondé l’équipe Comtoyou Racing fin 2015 et a remporté deux fois le championnat des pilotes TCR Europe avec ses pilotes dans l’Audi RS 3 LMS, ainsi que d’autres titres de classe. Le chef d’équipe est François Verbist, le chef de projet pour le TCR World Tour est Robin Van Hemelrijck. Cette année, Comtoyou Racing dispute son plus gros programme à ce jour avec 43 courses réparties sur 30 week-ends. Cela comprend le TCR World Tour avec deux voitures Audi RS 3 LMS, le TCR Europe avec quatre de ces voitures et le Fanatec GT World Challenge Europe avec trois voitures Audi R8 LMS.

Photos : Audi