400 Drive 2023 – La quête des 400 km/h en Bugatti

À des vitesses qui dépassent les 400 km/h, des forces phénoménales s’exercent sur toutes les parties du véhicule. Le corps humain, lui, doit apprendre à s’adapter en un temps record à des vitesses auxquelles il n’a jamais été confronté auparavant. Rien que les pneus doivent supporter environ cinq tonnes de pression vers l’extérieur, avec un capteur 44g pesant l’équivalent de 132 kg. C’est, à tous les niveaux, une prouesse d’ingénierie et une expérience unique, rendue possible par Bugatti pour quelques clients très proches.



Pendant que Bugatti réalise des essais aérodynamiques en ligne droite avec JBPG sur le site de lancement et d’atterrissage Space Florida, situé au Kennedy Space Center en Floride, une sélection de modèles Bugatti attend impatiemment ses pilotes du jour. Les véhicules s’apprêtent à s’élancer sur une piste de près de 5 kilomètres (3 miles) chargée d’histoire – elle servait à l’époque de zone d’atterrissage pour les navettes spatiales.

Aujourd’hui encore, le marquage au sol indique précisément l’endroit où chaque mission s’est achevée. Tous les pilotes présents ce jour sont impatients d’écrire leur propre page dans ce lieu empreint d’une histoire riche de plusieurs décennies et d’un fort sentiment d’accomplissement.

Les mouvements de convection font miroiter des poches d’air au loin, au-dessus de l’asphalte. Les heureux pilotes se préparent à vivre un moment magique : franchir la barre des 400 km/h à bord de l’une des hypersportives les plus innovantes et les plus sophistiquées du 21ème siècle : la Bugatti Chiron Super Sport.

Cette expérience s’inspire de la vision de Ferdinand Piëch, fondateur du groupe Volkswagen, qui, au moment de concevoir la Bugatti Veyron, a poussé les ingénieurs à dessiner un véhicule capable à la fois de rouler à 400 km/h le matin et d’accompagner son propriétaire à l’opéra le soir. Depuis lors, la capacité à combiner une vitesse incomparable avec un luxe et une élégance inégalés est au cœur de l’identité même de Bugatti. Aujourd’hui, les conducteurs ont l’opportunité de vivre et ressentir cette philosophie sous sa forme la plus viscérale.

Les clients et partenaires de Bugatti s’alignent sur le tarmac, parmi eux se trouve Evan Cygler, Responsable de Marque à Bugatti Greenwich. En reconnaissance de ses performances remarquables dans le cadre du Bugatti Sales Excellence Programme 2022, Evan a le privilège de participer à cette expérience unique où l’homme et la machine sont mis au défi d’atteindre des vitesses que très peu de propriétaires de Bugatti ont déjà pu atteindre au volant de leurs hypersportives.

Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles, ayant assisté à cette course, a déclaré : « Il y a encore quelques années, atteindre la vitesse de 400 km/h exigeait une préparation minutieuse de plusieurs mois, les meilleurs pilotes de sport automobile et des conditions très favorables. Pendant longtemps, aucune voiture de série n’a été capable de s’approcher de cette vitesse, ne serait-ce qu’un instant. Aujourd’hui, grâce à nos hypersportives pensées et réalisées avec le plus grand soin, nous rendons accessible cette expérience à nos clients et leur permettons d’atteindre ces performances en toute sécurité pour leur faire vivre quelque chose que peu de personnes auront un jour la chance de vivre. Et en plus, la plupart de nos clients ont eu l’opportunité de réaliser cette performance au volant de leur propre hypersportive Bugatti. C’est cela, la magie Bugatti ! »

Avant leurs premiers tours de piste, les pilotes ont bénéficié d’une séance d’information intensive prodiguée par un Pilote Officiel de Bugatti, afin de les préparer aux contraintes physiques et mentales auxquelles ils auront à faire face. À une vitesse de 400 km/h, ils parcourront l’équivalent de 1,25 terrain de football par seconde et seront soumis à une force longitudinale de plus de 1G lorsque le véhicule accélèrera à pleine puissance. Par ailleurs, dans la brume de chaleur qui se dégagera de la piste, à cette vitesse, il leur sera très difficile de repérer les panneaux de freinage. Grâce à son expérience dans le sport automobile de haut niveau, le Pilote Officiel de Bugatti leur partage de précieux conseils pour maintenir leur concentration au maximum tout au long de l’expérience et pour appréhender au mieux cette sensation toute particulière lorsque le pilote décide de laisser le véhicule « se promener » à grande vitesse – près d’un tiers de la vitesse du son – plutôt que de chercher à le contrôler absolument. Avant que les pilotes ne puissent entreprendre leur première course de la journée, les hypersportives sont équipées de la clé Top Speed, leur permettant d’atteindre la vitesse maximale.

Le mode Top Speed, qui ne s’active que lorsque les systèmes automatiques de la voiture détectent que les conditions de conduite sont sûres, permet à la voiture de se mettre en position de faible traînée en abaissant la hauteur de caisse et celle de l’aileron arrière et en réduisant la force d’appui de l’essieu avant, grâce à la reconfiguration de deux volets à commande hydraulique devant les roues avant.

D’un point de vue aérodynamique, la Chiron Super Sport est maintenant parfaitement préparée pour atteindre sa vitesse de pointe. Au moment où le premier pilote s’engage sur la piste, pied gauche sur le frein, pied droit à fond sur l’accélérateur, le moteur W16 quadri-turbo de 1 600 ch trouve tout seul le régime optimal pour un décollage parfait. Une fois la pédale de frein relâchée, l’hypersportive se propulse vers l’avant avec une détermination féroce. Cloué à son siège, le conducteur doit tenir fermement le volant, tandis que les quatre énormes pneus transmettent la puissance prodigieuse du véhicule au bitume. La Chiron Super Sport avale un à un les rapports de sa boîte de vitesses à double embrayage (sept rapports) et en seulement 11 secondes, elle atteint une vitesse de 300 km/h. Le hurlement du vent commence à envelopper l’habitacle tandis que la carrosserie aérodynamique de la Bugatti continue de fendre l’air. Le conducteur garde les yeux rivés sur l’horizon alors que l’hypersportive fonce droit devant.

La Chiron Super Sport continue de gagner en vitesse, conservant la sixième vitesse juste après la barre des 400 km/h et ne trouvant son rapport final qu’à 403 km/h. Les yeux écarquillés du conducteur devant le paysage qui défile, les battements de son cœur qui s’accélèrent, il maintient l’accélérateur pied au plancher. Bien que la Super Sport en ait encore sous le coude, la fin de la piste de près de 5 kilomètres (3 miles) se profile déjà sous ses pneus, et le conducteur est déjà obligé d’enfoncer la pédale de frein, engageant ainsi les freins en carbone-céramique, tout en restant solidement maintenu par sa ceinture de sécurité. Les rugissements des pneus sur l’asphalte, le hurlement du vent et le grondement du puissant moteur W16 commencent à s’atténuer, alors que le conducteur, lui, réalise petit à petit, le souffle encore haletant, que sa perception de la vitesse a désormais changé à jamais.

Evan Cygler, Responsable de Marque à Bugatti Greenwich, a déclaré : « Pour atteindre des vitesses dépassant les 400 km/h, une confiance absolue en la voiture est indispensable. Il s’agit d’une expérience intense et exaltante qui repose sur notre forme physique, celle du véhicule et la chance d’avoir des conditions météorologiques idéales. Grâce aux conseils avisés de l’équipe Bugatti, j’ai réussi à franchir la barre des 400 km/h au volant de la Chiron Super Sport, qui s’avère être tout aussi performante à 400 km/h qu’à 200 km/h. Cette expérience restera gravée dans ma mémoire et renforce encore plus ma passion pour cette marque incroyable qu’est Bugatti. »

En quittant le site Space Florida, chaque participant s’est vu remettre une combinaison de course Bugatti, réalisée sur mesure et soigneusement brodée avec son nom, ainsi qu’un casque de course Bugatti personnalisé avec la vitesse de pointe qu’il a atteinte lors de l’expérience. Des cadeaux qui leur rappelleront cette opportunité unique et qui accompagneront les souvenirs d’une journée qu’ils n’oublieront jamais.

Photos – Vidéo : Bugatti