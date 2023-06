Un Bentley Bentayga S en rôle de chien de berger au Goodwoof 2023

Le dernier week-end de mai, le festival anglais Goodwoof a vu des amoureux des chiens descendre sur le domaine de Goodwood du duc de Richmond pour une célébration canine, où 8 000 chiots de toutes tailles se sont réunis, et l’une des rares races en compétition était un très spécial Bentley Bentayga S ayant une allure de chien de berger.

« Bentley the sheepdog » (Bentley le chien de berger) a gagné ses friandises – à savoir un lavage, un aspirateur et une charge de son moteur hybride – après avoir rassemblé des agneaux, des brebis et des béliers lors de l’une des activités les plus populaires du festival Goodwoof. Portant une étiquette de chien «Bentley» et une fourrure sous la forme d’un enveloppement corporel noir et blanc, il a grogné et aboyé dans les chenils de Goodwood et les places des spectateurs avant de se mettre au travail pour amener ses amis laineux dans le bon enclos.

Le covering mat, qui a duré quatre jours, a été conçu par Rich Morris, qui est également responsable de la livrée de l’Unifying Spur, une Art Car Flying Spur qui a parcouru le monde pour promouvoir l’engagement de Bentley en faveur de la diversité et de l’inclusion. L’engagement de Bentley the sheepdog, d’autre part, est de diriger le bétail et de transporter les cabots choyés et leurs êtres chers.

Un baptême qui convient à un chien beau et fier, en particulier aux races britanniques, Bentley est un nom populaire, et à Goodwoof, tous les chiens étiquetés «Bentley» ont fourni à leurs propriétaires l’entrée au Bentley Barking Paddock, aux côtés des conducteurs de voitures badgées B.

Les canidés ont également reçu le traitement du tapis rouge, avec des flash-ampoules du Pup-arazzi qui éclatent; une machine à vent a été installée pour donner aux chiens leur moment sous les projecteurs et leur donner l’air le plus attrayant. Poussant par la fenêtre d’un Bentayga, l’équipement de scène faisait battre leurs oreilles et leurs mèches dans la brise comme un clip vidéo.

Le directeur des communications et de la D&I de Bentley, Wayne Bruce, a déclaré que l’événement prouve que tout est possible : « Aucun os à ce sujet, c’était deux Great Danes et l’événement le plus moelleux du calendrier social. De nouveaux amis ont été créés et des pistes ont été rassemblées, qui seront bientôt collées. De plus, plus de 2 000 photos ont été prises dans le Pup-arazzi Bentayga au profit de Pets As Therapy. Merci à tous ceux qui sont venus et à mon équipe qui a travaillé comme, euh, des chiens sous le soleil du Sussex. »

Photos : Bentley