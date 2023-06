Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 – Victoire de Jordan Caruso

Jordan Caruso a remporté le championnat de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Lors de la dernière manche de la saison, l’Australien de l’équipe Altus Esports a décroché le titre tôt lors de la course de sprint sur l’Autodromo Nazionale di Monza. Le duel serré pour la deuxième place a été remporté par le champion 2020 et vice-champion 2022, Sebastian Job de l’équipe Red Bull Racing Esport. Dans la grande épreuve, le brésilien Gustavo Ariel a franchi la ligne d’arrivée en premier. Il représente l’équipe TXC Racing by TK. La coupe virtuelle monotype courue sur la plateforme de simulation iRacing est disputée avec la version numérique de la Porsche 911 GT3 Cup.

La dernière manche de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 n’était pas pour les timides. À l’approche de la dixième et dernière manche du championnat de cette année sur le circuit du parc royal de Monza, quatre pilotes ont eu la chance de remporter le titre. Jordan Caruso détenait les meilleures cartes. En compétition pour Altus Esports, l’Australien a abordé la course avec un avantage de 37 points. Le pilote de simulation britannique Sebastian Job de l’équipe Oracle Red Bull Racing Esports et Zac Campbell (USA/VRS Coanda) à seulement un point de la troisième place au classement général, ont réduit leurs chances de titre avec un résultat de qualification décevant plus tôt dans la journée.

Caruso a amené sa Porsche 911 GT 3 Cup virtuelle sur une modeste place de grille en P13. Campbell n’a même pas réussi à faire un tour classé et a dû commencer la course de sprint à partir de la 24e position. Alejandro Sànchez n’a pas non plus pu récolter de points supplémentaires en terminant à la onzième place et a dû renoncer à sa chance d’outsider de remporter le titre de champion. En guise de consolation, cependant, le pilote Stormforce Racing ART était ravi de remporter le TAG Heuer Pole Award et a été récompensé par une montre de haute qualité.

Parti de la quatrième place sur la grille, Caruso s’est lancé dans la course de sprint de sept tours et a gagné une position dans le premier tour. Au début du quatrième tour, les trois premiers se sont trop serrés dans la chicane serrée après la ligne droite départ-arrivée. Alors que les leaders Diogo C. Pinto (P/Team Redline) et Yohann Harth (F/Apex Racing Team) ont brièvement quitté la piste, Caruso a pris la tête et l’a défendue jusqu’au drapeau. Ce résultat a porté son avantage à plus de 50 points et lui a valu le titre du championnat.

Drame dans la lutte pour le titre de vice-champion dans la course principale

Dans la course principale de 14 tours, la décision pour le titre de vice-champion s’est jouée entre Job et Campbell. Peu avant la mi-course, Job a connu un autre moment de tension : lorsqu’il a glissé sur le côté dans la première chicane, sa Porsche 911 GT3 Cup a été percutée par des voitures derrière lui. Les dommages qui en ont résulté ont poussé les commissaires de course à convoquer le pilote britannique aux stands pour des réparations obligatoires. Bien que cela l’ait relégué du milieu de terrain avant et l’ait expulsé des points, Job a pu rejoindre la course. Son rival Campbell, quant à lui, courait 17e, bataillant pour la deuxième place du championnat. Un duel passionnant sur de nombreux tours s’est déroulé. Bien que Job ait terminé hors des points à la 22e place, cela lui suffisait encore pour décrocher les lauriers du vice-champion, la 16e place de Campbell le plaçant finalement à un point de Job et troisième au général de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

La victoire dans la course principale à Monza est revenue à Gustavo Ariel (TXC Racing by TK). Le seul Brésilien sur le terrain a célébré sa troisième victoire de la saison et aussi le fait qu’il s’est hissé à la 14e place du classement final – se qualifiant ainsi pour le championnat de l’année prochaine. Charlie Collins (VRS Coanda) a décroché la deuxième place à Monza, évitant à Sánchez la quatrième place du classement général. Le champion de l’année dernière, Pinto, a complété le podium de Monza à la troisième place après une conduite impressionnante dans les derniers tours.

All-Stars : « Quirkitized » remporte le titre de vice-champion contre « ThePulpoLópez »

Les créateurs de contenu invités à la course All-Stars avaient précédemment démontré ce qui compte lors de la course à Monza : le sillage est la clé du succès sur les longues lignes droites. Pour ajouter au défi des All-Stars, ils ont piloté pour la première fois la Porsche Mission R, la version virtuelle du concept-car tout électrique du constructeur de voitures de sport dévoilée lors de l’IAA Mobility 2021. Ayant déjà remporté le championnat le week-end précédent, l’Américain Casey Kirwan pouvait se permettre de se la couler douce dans la course de sprint de 11 tours derrière les trois pilotes invités eNASCAR Parker White, Matt Bussa et Michael Conti. Vers la fin de la course, il a fait appel à sa grande expérience pour arracher la tête et défendre cette position jusqu’au drapeau.

L’offre pour le titre de deuxième a été laissée à la course de fond sur onze tours. L’Espagnol Pablo « ThePulpoLópez » avait déjà montré sa détermination à remporter le titre, obtenant la quatrième place au sprint – et l’a souligné avec un début fulgurant dans la course de fond. Avec un départ catapulté, il a immédiatement gagné quatre positions dans les premiers mètres et s’est rapproché de Tyson « Quirkitized » Meier. L’Américain avait terminé le sprint à la dixième place. Les deux rivaux se sont affrontés roue contre roue dans un duel passionnant, échangeant plusieurs fois leurs positions. López est finalement arrivé en tête, obtenant la troisième place avec un avantage de 0,1 seconde. La quatrième place a cependant suffi à Meier pour défendre sa deuxième place au classement général et être sacré vice-champion.

Plus haut dans le peloton, le pilote invité eNASCAR Conti et Emily « Emree » Jones avaient étendu leur avance à environ onze secondes dans un duel acharné. Bien que l’Australienne n’ait pas été en mesure de mettre en œuvre avec succès la manœuvre prévue pour le dernier tour, sa deuxième place l’a emporté sur la frustration de filer à la fois dans les qualifications et dans la course de sprint, ce qui l’a privée d’un meilleur résultat.

Résultats

Monza (I), course de sprint

1. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports),

2. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda)

3. Moreno Sirica (I/Williams Esports)

4. Salva Talens (E/Stormforce Racing ART)

5. Lasse Bak (DK/FYRA SimSport)

Monza (I), course principale

1. Gustavo Ariel (BR/TXC Racing par TK)

2. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda)

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

4. Lasse Bak (DK/FYRA SimSport

5. Moreno Sirica (I/Williams Esports)

Classement final après 10 manches sur 10

1. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports), 511 points

2. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Red Bull Racing Esports), 438 points

3. Zac Campbell (États-Unis/VRS Coanda), 437 points

4. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda), 430 points

5. Alejandro Sánchez (E/Stormforce Racing ART), 429 points

Photos : Porsche