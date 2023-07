ABT CUPRA remporte la petite finale Extreme E en Sardaigne

Une victoire dans la petite finale dimanche et un podium raté de peu la veille : en termes de points, ABT CUPRA a réalisé son meilleur week-end jusqu’à présent lors de l’événement Extreme E en Sardaigne. Et pourtant, Klara Andersson et Sébastien Loeb, qui remplaçaient le pilote régulier Nasser Al-Attiyah en Italie, rentrent chez eux déçus : tout au long du week-end, le duo a été parmi les plus rapides sur le circuit de près de trois kilomètres, mais s’est fait voler le « gros points » par malchance et crevaisons sans faute de leur part.

« Avoir Seb dans notre équipe ce week-end a été un grand honneur et beaucoup de plaisir pour toute l’équipe. Avec ses performances, son sang-froid et ses départs exceptionnels, il a prouvé qu’il est l’un des plus grands de notre sport. Klara et Seb auraient clairement mérité des trophées avec leur performance pure mais ont dû accepter des revers encore et encore. D’autant plus forts qu’ils se sont toujours battus et ont au moins trouvé une fin de week-end conciliante avec une victoire en petite finale dimanche. », a déclaré Thomas Biermaier, PDG d’ABT et directeur de l’équipe.

Les règles de la série tout-terrain pour SUV purement électriques sont impitoyables : la position de départ pour la première séance de qualification des deux jours de course, qui est l’un des facteurs décisifs, est déterminée par tirage au sort – avec un peu de malchance, l’équipe commence sur une ligne défavorable puis court derrière cet inconvénient pendant toute la journée. C’est exactement ce qui est arrivé à ABT CUPRA en Sardaigne, car ils ont dû commencer les courses depuis les positions les plus éloignées le samedi et le dimanche.

Grâce à leur classe, Andersson et Loeb ont limité les dégâts : samedi, ils se sont frayé un chemin jusqu’à la Grande Finale, où une crevaison précoce a anéanti tout espoir de podium. Dimanche, après une nouvelle crevaison lors de la deuxième séance qualificative, il ne restait plus que la petite finale, que le duo suédo-français s’imposait alors nettement. « Ce fut un week-end avec beaucoup de hauts et de bas. Le rythme a été là tout le week-end, la voiture s’est bien comportée et l’équipe a fait un travail parfait. Au moins, nous avons pu montrer de quoi nous sommes capables dimanche après-midi. », explique Klara Andersson.

Le champion en titre de l’Extreme E, Loeb, a reçu un accueil chaleureux dans le paddock lors de son retour. « Je me sentais très à l’aise chez ABT CUPRA, tout le monde dans l’équipe travaille de manière absolument professionnelle et passionnée. Nous avons tout donné pour toujours tirer le meilleur parti des situations de départ difficiles. La performance pour la victoire était là, mais malheureusement nous avons rarement pu montrer de quoi nous sommes réellement capables. Néanmoins, les journées avec l’équipe et Klara ont été très amusantes. », a déclaré le nonuple champion du monde des rallyes.

Photos : ABT