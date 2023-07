Lamborghini Esperienza Avventura – Un roadtrip incroyable en Urus en Chine

L’expérience « Expedition into the Wild » (Expédition dans la nature) avec Urus Performante dans le sud du Gansu enflamme une passion pour l’aventure. Lamborghini Esperienza Avventura entre en Chine pour la première fois, marquant un nouveau chapitre dans le programme d’expérience de Lamborghini. L’« Expedition into the Wild » a permis aux invités de parcourir près de 900 km à travers des conditions de route variées dans la Lamborghini Urus Performante. Traversant des paysages spectaculaires en cours de route, l’itinéraire a parcouru des paysages majestueux alors que le Super SUV Lamborghini a conquis la nature sauvage, partant de la ville dorée de Lanzhou.

« À l’occasion du 60e anniversaire de la marque, la Lamborghini Esperienza Avventura entre en Chine pour la première fois, démontrant à nouveau notre confiance et notre concentration sur le marché chinois. Avec ce nouveau programme dédié à la famille Urus, nos clients peuvent participer à une activité de conduite authentique, avec l’esprit courageux de Lamborghini et ses Super SUV offrant l’expérience de vie ultime.», a déclaré Konstantin Sychev, directeur général d’Automobili Lamborghini China, Hong Kong et Macao.

Au cours du voyage de quatre jours, une flotte de 12 Lamborghini Urus est partie de Lanzhou et a traversé la terre secrète de Ganjia, qui se dresse sauvage et magnifique avec des pics et des vallées distincts, et les chemins de terre sauvages et les prairies des hautes terres offrant des vues incroyables. Sur les prairies de Sangke, l’Urus Performante a montré ses capacités loin de la route, alors que le puissant Super SUV traversait les routes de pâturage d’été.

Les invités ont fait l’expérience d’un mélange extraordinaire de beauté naturelle et de culture traditionnelle avec une bénédiction au monastère de Labrang, suivi d’une visite à l’atelier Norlha pour apprécier les textiles et le style tibétains. Enfin, la flotte a atteint le parcours d’Amigonghong pour goûter à la cuisine locale, les aventuriers profitant d’une soirée exclusive Lamborghini en plein air.

Le convoi Urus a démontré la polyvalence du SUV et de son moteur V8 biturbo, qui assurait une conduite facile en ville, un confort maximal pendant les plus longs trajets, une dynamique super sportive sur la route et de puissantes capacités sur divers itinéraires loin de la route, a souligné par une grande variété de conditions météorologiques.

Portant la sportivité amusante à conduire du Super SUV à un nouveau niveau sur les pistes de terre, l’Urus Performante introduit un nouveau mode Rallye. Rehaussant la barre des performances du Super SUV, son caractère de survirage est renforcé par des systèmes anti-roulis et d’amortissement optimisés pour les ressorts en acier sur des surfaces rugueuses et plus extrêmes. L’Active Torque Vectoring garantit agilité et précision sur les routes de montagne par temps d’altitude avec une adhérence réduite. Les puissantes capacités de conquête du terrain et l’esprit aventureux de l’Urus sont parfaitement illustrés par la capacité du véhicule à naviguer sur des routes accidentées et inégales : la combinaison parfaite pour une « expédition dans la nature ».

L’esprit audacieux de la marque s’est imposé comme jamais auparavant, tant dans les différents paysages traversés par l’Urus Performante que dans le caractère hautement aventureux de l’événement. L’Urus Performante propose de nombreuses configurations Ad Personam disponibles avec une gamme pratiquement illimitée de couleurs et d’options de personnalisation, qui reflètent l’individualité des propriétaires d’Urus.

Photos : Lamborghini