ABT e-Line lance la recharge sans fil pour véhicules électriques en Europe

ABT e-Line, l’une des principales sociétés de solutions automobiles de rechange, et WiTricity, le leader de la recharge sans fil pour véhicules électriques, ont annoncé leur intention de proposer une recharge sans fil pour les véhicules électriques en Europe. Forte d’une vaste expérience de travail avec le Groupe Volkswagen (VW), ABT e-Line mettra initialement à niveau le VW ID.4 pour prendre en charge la recharge sans fil de WiTricity, avec une disponibilité prévue pour le début de 2024. La société prévoit de s’étendre à d’autres modèles de véhicules électriques par la suite.

« La solide expérience d’ABT e-Line dans la personnalisation des véhicules pour répondre aux exigences strictes des clients exigeants correspond parfaitement à la technologie de charge sans fil de pointe de WiTricity. », a déclare Eric Plekkepoel, PDG d’ABT e-Line.

ABT e-Line prévoit d’étendre la capacité de charge sans fil à d’autres véhicules, notamment l’Audi e-Tron GT et le Porsche Taycan ainsi que la Volkswagen ID. Buzz – un véhicule de style de vie emblématique qui s’intègre parfaitement à la marque ABT. La fonctionnalité supplémentaire de la recharge sans fil séduira non seulement les clients férus de technologie, mais fournira également une différenciation supplémentaire dans leurs classes respectives.

« Nous sommes ravis de voir la simplicité et la commodité de la recharge sans fil s’étendre aux véhicules en Europe grâce à ce partenariat avec l’une des principales sociétés de solutions de mise à niveau et de rechange automobiles. Nos solutions de recharge éprouvées de qualité automobile aideront à relever de nombreux défis d’électrification en rendant la recharge aussi simple que le stationnement. », a déclaré Alex Gruzen, PDG de WiTricity.

La technologie de résonance magnétique de WiTricity permet aux conducteurs de recharger leur véhicule électrique simplement en se garant sur une borne de recharge, le tout avec la même vitesse et la même efficacité qu’en se branchant sur un équipement de niveau 2. La norme automobile mondiale pour la recharge sans fil des véhicules électriques a été ratifiée par la Society of Automotive Engineers en 2020, basée en grande partie sur les conceptions de WiTricity, et garantit que les véhicules ABT e-Line et les chargeurs de WiTricity interagissent avec d’autres fabricants.

Les consommateurs ont indiqué un fort désir de recharge sans fil pour véhicules électriques. Dans plusieurs études, 96% des consommateurs de véhicules électriques ont exprimé un intérêt pour la recharge sans fil, la classant nettement plus souhaitable que d’autres options telles que le stationnement assisté ou les fonctions de conduite autonome. ABT e-Line prévoit de répondre à cette demande avec de nouveaux véhicules électriques tout aussi souhaitables pour promouvoir la commodité, la sécurité et l’accessibilité de la recharge sans fil dans toute l’Europe.

« Les propriétaires de véhicules électriques ont tendance à considérer la recharge comme le principal inconvénient de la propriété, et les propriétaires potentiels peuvent y voir une raison de retarder l’achat. Charger avec un cordon ou un câble n’est pas pratique, car ils peuvent être lourds, encombrants ou dangereux. Et c’est avant d’ajouter des bras pleins d’enfants ou de sacs à dos, du temps pluvieux ou des bancs de neige. La recharge sans fil supprime ces inconvénients, de sorte que les propriétaires peuvent simplement se garer et recharger. », a expliqué Gruzen.

