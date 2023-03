Audi Sport est le partenaire de Ducati en MotoGP

Audi Sport est partenaire de l’équipe d’usine Ducati en MotoGP, la première catégorie de courses de motos. Dès l’ouverture de la saison à Portimão (Portugal) le week-end du 25 et 26 mars 2023, les deux motos Ducati GP Desmosedici du champion du monde en titre Francesco Bagnaia et de son coéquipier Enea Bastianini s’affronteront avec le losange rouge. Chez Audi, il représente les modèles hautes performances d’Audi Sport GmbH.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe Ducati Lenovo. Ducati et Audi Sport GmbH sont liés par des produits hautement émotionnels qui s’accordent parfaitement. Quiconque possède une moto Ducati est potentiellement également intéressé par nos modèles R et RS. D’un autre côté, nous savons par beaucoup de nos clients qu’ils pourraient aussi s’imaginer conduire une Ducati. Nous voulons exploiter ce potentiel pour des produits communs et des expériences client. Nous avons de nombreuses idées passionnantes que nous voulons mettre en œuvre étape par étape. », a déclaré Sebastian Grams, directeur général d’Audi Sport GmbH.

« Ducati fait partie du groupe de marques Premium, dont nous, les passionnés de sport automobile, sommes naturellement particulièrement proches. Nous sommes unis par nos gènes sportifs et nos succès sur les circuits. Nous avons eu un test conjoint de notre Audi RS Q e-tron et de la Ducati DesertX l’année dernière. Un précieux échange d’expériences a eu lieu pendant l’événement. Nous allons l’intensifier grâce au nouveau partenariat. De plus, les courses de motos sont sur le point de connaître la même transformation vers l’électromobilité qu’Audi subit dans le sport automobile. », a déclaré Rolf Michl, directeur général d’Audi Sport GmbH et responsable du sport automobile chez Audi.

Au sein du groupe de marques Premium, qui, outre Audi et Ducati, comprend également Lamborghini et Bentley, les constructeurs automobiles et de deux-roues travaillent déjà en étroite collaboration. « Audi est un pionnier dans la transition vers l’e-mobilité. Ici, les autres marques peuvent bénéficier de notre expérience. », a déclaré Markus Duesmann, président du conseil d’administration d’AUDI AG. Il ajoute qu’il existe également des projets communs dans la production ou la vente, par exemple avec un projet pilote dans lequel des partenaires concessionnaires vendent des motos Ducati et des modèles Audi sous un même toit. « Le partenariat entre Ducati et Audi Sport complète parfaitement la coopération existante au sein du groupe de marques. En termes de réussite sportive sur circuit, Ducati est pour nous un modèle pour notre future implication en Formule 1. »

« En tant que passionné de voitures et de motos, j’ai toujours été attiré par les modèles RS d’Audi, qui sont uniques en ce sens qu’ils combinent excitation et convivialité pour toute la famille. Ce sont les voitures que nos pilotes utilisent quotidiennement avec une grande satisfaction. Pour ces raisons, je suis fier qu’Audi Sport soit aux côtés de l’équipe Ducati Lenovo dans le défi technologique et sportif du MotoGP. Audi Sport et Ducati ont beaucoup en commun, et je suis sûr que l’environnement MotoGP et les collaborations entre nos groupes R&D et Style seront en mesure de générer un excellent contenu pour les passionnés de deux et quatre roues. », a déclaré Claudio Domenicali, PDG de Ducati.

Ducati est officiellement impliqué dans le MotoGP depuis 2003 et a remporté le titre mondial pour la première fois avec l’Australien Casey Stoner en 2007. L’année dernière, l’Italien Francesco Bagnaia a remporté le titre mondial sur le GP Desmosedici de l’équipe Ducati Lenovo Team. Cette année, il est le tenant du titre. Son nouveau coéquipier est son compatriote italien Enea Bastianini, qui a terminé troisième avec Gresini Racing en 2022 et a maintenant été promu dans l’équipe d’usine.

La nouvelle saison MotoGP a débuté fin mars 2023 avec le Grand Prix du Portugal à Portimão. Au total, 21 manches de championnat du monde sont programmées. Le 18 juin, le championnat du monde prendra également la direction de l’Allemagne pour un Grand Prix au Sachsenring.

Parallèlement à son implication d’usine dans le MotoGP, Ducati fournira également les motos du Championnat du Monde FIM MotoE, la catégorie électrique du MotoGP, pour la première fois en 2023 – en tant que seul fournisseur officiel de motos.

Le partenariat entre Audi Sport et Ducati a commencé par une victoire : Francesco Bagnaia a remporté samedi 25/03/2023 la première course sprint de l’histoire du MotoGP à Portimão.

Photos : Ducatti