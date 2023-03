Techart GTstreet R Flyweight – Une Porche 911 extrême

Techart dévoile sa nouvelle super voiture de sport légère construite sur mesure et limitée à 19 unités : la RT GTstreet R Flyweight basée sur la Porsche 911 Turbo S avec une technologie de course pour les passionnés de piste.

Depuis 1987, Techart propose à ses clients du monde entier une large gamme d’options de personnalisation pour leurs véhicules Porsche. Conformément à l’année de fondation, le programme GTstreet R, qui est maintenant épuisé, était limité à 87 unités. Avec la Techart GTstreet R Flyweight, limitée à 19 exemplaires et basée sur la Porsche 911 Turbo S type 992, la marque internationale de raffinement haut de gamme complète sa gamme avec un modèle utltime.

Issu du sport professionnel, le terme Flyweight désigne les athlètes des catégories de poids les plus légères et les plus technicisées, qui se caractérisent notamment par leur précision, leur rapidité et leur agilité ainsi que leur endurance sur circuit. Les mêmes valeurs sont des facteurs essentiels dans le développement de tous les programmes et produits Techart Flyweight.

« Notre objectif avec le GTstreet R Flyweight était de créer une véritable machine de piste. Grâce à une réduction de poids constante, à une technologie de course avancée et à l’amélioration des performances Techart combinées à un intérieur de clubsport Flyweight raffiné, nous avons créé un ensemble unique. Nous avons hâte que nos clients en fassent l’expérience par eux-mêmes – à la fois sur les pistes de course les plus exigeantes du monde et sur la route. », a déclaré Tobias Beyer, directeur général de Techart Automobildesign GmbH.

La course comme source d’inspiration : aérodynamique avancée

Les nouvelles solutions techniques de la Techart GTstreet R Flyweight dans les domaines de l’aérodynamisme, de la construction légère et du châssis sont particulièrement frappantes. Au cours du développement, les ingénieurs de Techart se sont clairement concentrés sur l’optimisation des performances de la super voiture de sport individualisée pour une utilisation sur piste tout en conservant son aptitude à un usage quotidien.

Les points forts aérodynamiques du programme Techart GTstreet R Flyweight en édition limitée incluent le séparateur avant fixe distinctif en fibre de carbone, qui divise l’air entrant et génère une force d’appui supplémentaire. Des ailettes d’aération latérales avec des canards intégrés et un soubassement en fibre de carbone moulée complètent le séparateur avant. À l’aide de simulations numériques de flux d’air, entre autres, il a été possible d’augmenter considérablement l’appui aérodynamique et d’optimiser l’équilibre aérodynamique. Pour protéger le séparateur avant lors de l’utilisation sur la piste de course, il est équipé de plaques de protection intégrées.

Le nouveau garde-boue avant en fibre de carbone Techart avec extensions de passage de roue présente des sorties d’air encore plus efficaces et proéminentes. Un élément aérodynamique essentiel : l’emblématique aileron arrière en carbone GTstreet R Flyweight composé d’un corps de base en fibre de carbone nouvellement développé et optimisé en poids avec un aileron fixe, des prises d’air latérales, des plaques d’extrémité d’aileron remodelées et un profil d’aileron réglable manuellement. L’angle du profil supérieur de l’aileron peut être réglé sur trois niveaux, ce qui permet d’optimiser l’équilibre aérodynamique en fonction du tracé de la piste.

Optimisation du poids comme maxime

Les verrous de capot standard du couvercle et du panneau d’admission d’air arrière sont remplacés par des attaches rapides intégrées dans le nouveau capot avant en fibre de carbone Techart ainsi que dans le panneau d’admission d’air arrière en carbone. La lunette arrière légère en polycarbonate, spécialement développée par Techart, est reconnaissable à sa marque caractéristique Flyweight et se fixe à la place de la lunette arrière de série.

Intérieur ultra sportif et personnalisé

Le grand nombre de composants légers fonctionnels caractérisent le concept Flyweight à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. L’ADN de la Techart Flyweight continue du décor de style course à l’extérieur à un intérieur méticuleusement personnalisé et fabriqué à la main. Les finitions exclusives incluent des coutures précises de couleur contrastante et le motif hexagonal de l’ADN Flyweight, ainsi que le symbole Flyweight alternativement en relief et une broderie parfaitement travaillée dans une teinte assortie sur les garnitures de porte, les sièges, le tableau de bord et l’accoudoir central.

Pour une expérience de conduite intense et contrôlée avec un soutien parfait même à la limite, Techart travaille en étroite collaboration avec Recaro Automotive, le spécialiste des sièges pour les pilotes et les coureurs orientés jour de piste. Chaque GTstreet R Flyweight est équipé de sièges individualisés Recaro Podium CF. Pesant seulement 4,9 kilogrammes par coque de siège, le siège est non seulement ultraléger, mais également raffiné par la manufacture Techart intégré avec des éléments peints à la main et des broderies et gaufrages spécifiques.

Une nouveauté sont les coussins de siège, qui ont été développés en collaboration avec Oechsler, l’un des leaders de l’innovation dans la fabrication additive. Les coussins de siège imprimés en 3D sur des zones sélectionnées entre le conducteur et la coque du siège permettent un niveau de personnalisation encore plus élevé – précisément adapté aux pilotes axés sur la performance et à leur GTstreet R Flyweight personnelle. Autre avantage : les coussins de siège fabriqués en 3D offrent une ventilation et un amortissement passifs encore meilleurs, tout en permettant une économie de poids supplémentaire.

Le pack Techart Flyweight Clubsport composé d’un arceau de sécurité Techart, d’un harnais de course Techart à 6 points avec homologation FIA et d’un extincteur à main assure une sécurité maximale. La suppression des sièges arrière, une plage arrière optimisée avec insert en carbone ainsi qu’un tapis léger pour une isolation phonique réduite contribuent à une optimisation supplémentaire du poids et à l’intensification de l’expérience de conduite dans le cockpit.

Le GTstreet R Flyweight est conçu pour être utilisé avec des systèmes de soutien de la tête et du cou. L’intérieur est complété par un volant au fini personnalisé avec un marqueur droit à 12h et une garniture peinte.

La Techart GTstreet R Flyweight affiche un gain de poids d’environ 60 kilogrammes par rapport à un modèle de série équipé d’options similaires. Malgré les caractéristiques de sécurité supplémentaires et sans renoncer au confort au quotidien. Chaque client a le choix entre des pièces en carbone visible en finition mate ou brillante, des travaux de peinture complets en couleurs mates, brillantes, spéciales ou à effets et, en collaboration avec l’équipe de conception Techart, peut créer un décor de véhicule personnel. Grâce au savoir-faire de la Manufacture Techart, il n’y a pas de limites à la personnalisation de l’intérieur.

Puissance et agilité maximales

Techart donne à la GTstreet R Flyweight basée sur la Porsche 911 Turbo S un traitement de puissance spécial sous la forme du Techart Powerkit TA092/T2.1. L’ensemble de mise à niveau comprend des turbocompresseurs Techart optimisés, des filtres à air sport, des soupapes d’air de dépassement renforcées en conjonction avec un logiciel spécialement optimisé pour le moteur et la transmission.

Avec une puissance totale spectaculaire de 800 ch (588 kW) et 950 Nm, le coupé sportif accélère avec une réactivité nettement améliorée par rapport au véhicule de série. Le 0 à 100 km/h prend juste 2,5 secondes et 7,5 s pour atteindre 200 km/h. La vitesse de pointe est de plus de 350km/h.

Traction parfaite et maniement précis

La suspension Öhlins à ressorts hélicoïdaux avec une configuration spécifique Techart Flyweight est réglable en hauteur ainsi qu’en détente et en compression et permet une manipulation serrée adaptée à la piste de course.

Une suspension à triangulation optimisée sur l’essieu avant offre un contrôle des roues plus précis et direct. Cela exploite tout le potentiel des pneus à haute adhérence Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

La discipline du poids s’applique également aux roues : les nouvelles roues forgées Formula VI Race Flyweight sont dotées de rayons encore plus fins et d’un gain de poids supplémentaire dans la zone du moyeu. Les dimensions des nouvelles jantes : 9,5 x 20 pouces OT 25 sur l’essieu avant et 12 x 21 pouces OT 68 sur l’essieu arrière. Le poids par jante est de 9,8 kg à l’avant et de 11,2 kg à l’arrière. Cela signifie une réduction de la masse non suspendue de 2,6 kilogrammes sur l’essieu avant et de 2,2 kilogrammes sur l’essieu arrière par rapport à la jante Formula VI Race.

Échappement au son envoutant

Le système d’échappement sport GTstreet R soudé à la main avec commande de soupape réglable est plus léger de 2,8 kg par rapport au système d’échappement du modèle de base. La sonorité a aussi été fortement travaillée.

Photos : Techart