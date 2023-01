ABT RS3-R – L’Audi RS 3 ultime avec 500 ch

Lors de ses débuts en 2021, l’Audi RS 3 a immédiatement établi un record du Nürburgring Nordschleife pour les véhicules de la catégorie compacte. Pour ceux qui ne sont pas encore satisfaits, le moteur de la série développant 400 ch (294 kW) a été encore optimisé par ABT Sportsline il y a quelques mois. 460 ch (338 kW) est le résultat supérieur. Cependant, quiconque pense que le résultat ultime dans la catégorie des compactes a déjà été atteint ne connaît pas très bien le plus grand spécialiste mondial des pièces de rechange et de performance automobile pour les modèles Audi et VW. Car avec l’ABT RS3-R Sportback, strictement limitée à 200 unités, l’entreprise familiale bavaroise place la barre encore plus haut : 500 ch et des éléments en fibre de carbone.

Cette nouvelle série limitée exclusive du préparateur allemand ne va pas rester longtemps disponibles. Et comme pour toutes les éditions spéciales ABT Sportsline, ce ne sont pas seulement les performances qui ont été peaufinées : avec son ensemble aérodynamique complet, ses jantes forgées attrayantes et bien plus encore, l’ABT RS3-R se démarque du modèle de série.

Avec la mise à niveau des performances ABT Power R, un refroidisseur intermédiaire ABT est utilisé en plus d’un calculateur moteur ABT obligatoire. Cette combinaison fournit non seulement au RS3-R les 100 ch supplémentaires susmentionnés, mais apporte également une augmentation de couple du même ordre, de sorte qu’au lieu de 500 Nm, un maximum de 600 Nm est désormais disponible. L’accélération de 0 à 100 km/h s’améliore nettement grâce à la montée en puissance : de 3,8 à 3,3 secondes. De plus, la sonorité emblématique du moteur 5 cylindres a été amélioré via un système d’échappement avec deux doubles sorties ABT d’un diamètre de 95 millimètres en acier inoxydable noir mat.

En conjonction avec les performances de conduite, les ressorts de suspension ABT et les barres stabilisatrices sportives garantissent que cette voiture compacte sportive excelle également dans les virages serrés. En option, une suspension complète réglable en hauteur V3 en acier inoxydable peut être installée. Cette dernière est un véritable point fort qui facilite plus qu’une simple plage d’abaissement de 20 à 40 mm au niveau des essieux avant et arrière. Divers réglages sont possibles en course et en dureté. Bien sûr, ce produit a été méticuleusement et exclusivement adapté par les experts internes aux paramètres du RS3-R, de sorte que la conduite quotidienne procure autant de plaisir que sur circuit.

Une caractéristique particulièrement innovante du RS3-R est la possibilité d’augmenter la vitesse de pointe limitée de série à 300 km/h avec la nouvelle application myABT pour les appareils Apple et Android. Cette option est disponible gratuitement. De plus, à l’aide de l’application, les caractéristiques de performance, et donc le charisme du véhicule, peuvent être adaptées à tout moment à ses propres besoins : le spectre s’étend des modes ECO à SPORT en passant par RACE. Les utilisateurs obtiennent également un aperçu des données de performance de leur véhicule – cela inclut, par exemple, la puissance actuellement utilisée ou la température du liquide de refroidissement et de l’air d’admission.

Outre les 500 ch, le pack aérodynamique ABT est certainement le plus gros point fort du RS3-R. Il se compose presque entièrement de carbone visible avec une finition brillante. Il comprend la lèvre avant, les flics avant et les coques de rétroviseur ainsi que l’insert de jupe arrière et le becquet arrière. À cela s’ajoutent les extensions de garde-boue noir brillant. L’aspect sportif et noble est souligné par des jantes forgées de 20 pouces de type ABT High Performance HR20, qui sont équipées de pneus GOODYEAR Eagle F1 SuperSport R en 245/30 R20. Le processus de fabrication des jantes permet une construction structurellement légère et donc de faibles masses non suspendues, ce qui contribue à une maniabilité agile.

En tant qu’édition spéciale, l’ABT RS3-R offre naturellement plus qu’une simple sportivité à l’intérieur. Les sièges ont les logos ABT et RS3-R. Un badge emblème avec l’inscription « ABT RS3-R 1/200 » et les seuils de porte indiquent le nombre exclusif d’unités. La performance visuelle est complétée par les éclairages d’entrée intégrés ABT avec le logo ABT, les tapis de sol avec le logo RS3-R et le capuchon du bouton marche-arrêt ABT.

