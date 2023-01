Miniature Porsche 911 RSR Hommage Yamanouchi-san au 1:18 par GT Spirit – GT394

Encore une belle découverte grâce à GT Spirit et à sa miniature en résine à l’échelle 1:18 : la Porsche 911 RSR Hommage Yamanouchi-san qui vient tout droit du Japon.

Une réalisation japonaise

Un passionné japonnais, Yamanouchi-san, a réalisé la Porsche 911 RSR de ses rêves particulièrement énervée, bruyante et d’un jaune vif ne passant pas inaperçu. Cette 911 envoie son conducteur en enfer par son tempérament extrême.

La Porsche 911 RSR 3.0 est un modèle rare et très recherché. Elle a été conçue par Porsche pour le Groupe 4 afin de dominer les circuits. Ne pouvant s’en offrir une vraie, Yamanouchi-san a confié une transformation sur base de Porsche 911 3.0 SC de 1980 à la société Watahiki Custom Build & Restoration à Mito, préfecture d’Ibaraki au Japon. L’homme derrière cette société – Watahiki-san – a conçu ce modèle unique rendant hommage à la 911 RSR sur près de 3 années.

Une fois arrivée dans l’atelier de Watahiki-san, la voiture a été entièrement démontée jusqu’à la coque afin de partir sur une base saine. Les ailes avant et arrière d’origine ont été retravaillées en aluminium et élargies. De nouveaux pare-chocs ont été conçus sur mesure afin de s’adapter aux nouveaux galbes du véhicule. Les fenêtres latérales en verre ont été remplacées par du plexiglas. Alors que la Porsche 911 RSR d’origine était allégée au maximum avec des panneaux de carrosserie en tôles plus fines, Yamanouchi-san envisage de les remplacer dans le futur par des éléments en aluminium. Le poids total est de 1 050 kg.

La coque a ensuite été repeinte en jaune « Light Yellow » afin de lui donner de l’éclat. Les deux trappes à essence présentes sur le capot sont factices.

Le châssis sportif est constitué d’amortisseurs Bilstein et de barres de torsion renforcées à l’avant et à l’arrière rendant la voiture très efficace sur la piste mais inconfortable sur la route. Le freinage a aussi été renforcé afin d’arrêter efficacement la voiture.

Du côté du moteur, pas de grosse préparation : une puissance de 230 ch issue d’un Flat 6 de 3,0 litres atmosphérique, accouplé à une boîte de vitesses manuelle synchronisée Porsche 915.

Pas besoin de turbo comme le souligne son propriétaire. La préparation est surtout esthétique avec des jantes fabriquées sur mesure et de deux modèles différents peints de la même couleur bronze : modèle Panasports en 16 × 11J à l’avant et modèle Work Meister M1 en 18 × 13J à l’arrière.

A l’intérieur, c’est dépouillé avec des sièges baquets Sparco, un arceau cage, un sol et un toit nu, des contre-portes en Alcantara, …

Une reproduction originale au 1:18

Voici une nouvelle miniature de la Porsche 911 dans une version originale et très bien réalisée par GT Spirit qui continue à nous surprendre. La Porsche 911 RSR Hommage Yamanouchi-san a été parfaitement reproduite avec une attention portée à de nombreux détails extérieur et intérieur.

L’habitacle épuré intègre les sièges Sparco, les compteurs traditionnels de la 911 sont reproduits mais également deux autres fixés sur le tableau de bord.

On peut distinguer les pédaliers en aluminium, les harnais en tissu, l’arceau cage avec une étrange barre passant sous le bas du tableau de bord (détail n’existant pas sur le modèle à taille réelle), les sangles sur l’intérieur des portes, …

En retournant le véhicule, on se rend compte de la largeur extrême de la voiture, notamment à l’arrière où les pneus paraissent dé-mesurés. Certains détails ont été reproduits, notamment l’échappement se composant de 3 sorties, difficile à voir quand la voiture est posée sur ces 4 roues. La sonorité est extrême comme l’aspect de la voiture.

Concernant la carrosserie, on a vraiment l’impression de voir une véritable Porsche 911 RSR avec toutes ses spécificités.

GT Spirit a réussi l’exercice de bien miniaturiser le modèle original avec une attention particulière aux détails avec de nombreux éléments ajoutés comme des pièces en photo-découpe, des décalcomanies nombreuses sur la carrosserie mais aussi sur les vitres arrière, des plaques d’immatriculation japonaises, …

Une attention particulière a été portée aux feux arrière très réaliste intégrant le bandeau rouge avec l’inscription Porsche. Idem à l’avant avec des phares assez teintés laissant entrevoir leur intérieur.

Les deux jeux de jantes aux designs différents sont bien représentés avec une finesse des détails laissant entrevoir le système de freinage. Cette miniature représente une belle pièce à posséder dans sa collection par son originalité et son exclusivité.

Le petit détail

La Porsche 911 RSR voiture se démarque de nombreuses 911 par ses ailes avant intégrant des sorties d’air au niveau des portes qui ont été creusées pour l’occasion afin d’apporter encore plus de réalisme. Notez le rappel des clignotants sur les ailes avant.

Disponibilité et prix

Commercialisée fin 2022 chez les revendeurs spécialisés sous la référence GT394, la miniature GT Spirit en résine à l’échelle 1:18 de la Porsche 911 RSR Hommage Yamanouchi-san est proposée en édition limitée au prix recommandé de 109,95 euros.

Photos : 4Legend.com