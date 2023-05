ABT RS6 Legacy Edition – Une Audi RS 6 Avant anniversaire limitée

ABT Sportsline, préparateur spécialisé dans les véhicules du Groupe Volkswagen et notamment Audi, inspire encore et encore ses fans avec des modèles spéciaux extraordinaires. Le dernier exemple en date est l’ABT RS6 Legacy Edition, limitée à 200 unités. La voiture de sport hautes performances promet un design sans compromis associé à une grande facilité d’utilisation au quotidien.

Le RS6 Legacy Edition (RS6-LE) avec le moteur V8 est un digne hommage à un modèle véritablement légendaire. Avec son potentiel de performance incroyable et son design époustouflant, l’Audi RS 6 de dernière génération a relevé la barre des voitures hautes performances. Audi a réduit le groupe motopropulseur d’origine à dix cylindres en huit cylindres pour rendre la voiture plus conviviale en virage et en ligne droite. Le moteur V8 biturbo plus léger assure non seulement une consommation réduite, mais surtout une meilleure répartition des charges par essieu. Cela a eu une forte influence sur la dynamique latérale et le V8 est devenu un véritable « spécialiste des virages ».

ABT a augmenté la puissance de série de 630 ch (463 kW) de l’Audi RS6 Performance avec la technologie interne ABT POWER R à environ 760 ch (559 kW) avec un couple de 980 Nm avec turbocompresseur ABT, un échangeur intermédiaire ABT et une jupe avant en carbone, intégrant une grille d’admission d’air avec acheminement d’air optimisé.

L’ABT RS6 Legacy Edition est compatible avec l’application « myABT ». Grâce aux informations fournies sur les données de performance du véhicule telles que la puissance supplémentaire, le liquide de refroidissement et la température de l’air d’admission, les futurs propriétaires pourront désormais également constater visuellement cette augmentation de performance dans le MMI via Apple CarPlay. Le conducteur a également accès à divers paramètres Charisma tels que ECO, SPORT ou RACE pour un ajustement en fonction des besoins des caractéristiques de performance à la qualité du carburant.

L’un des points forts aérodynamiques est l’insert de capot en carbone ABT intégré dans le capot de l’ABT RS6-LE, qui – en plus des aspects visuels – améliore la dissipation de la chaleur du moteur V8 biturbo aux performances améliorées. Le modèle spécial limité a réussi sans aucun problème les tests d’impact sur la tête prescrits par la loi pour l’homologation de l’insert de capot en carbone ABT dans le domaine d’application du règlement allemand sur les licences de circulation routière (StVZO). Cependant, ce n’est qu’une petite partie du vaste kit aérodynamique qu’ABT a développé pour cette voiture. De nombreuses pièces rapportées en carbone visible, telles que la lèvre avant, les fixations de coque de rétroviseur, les jupes latérales, l’insert de jupe arrière ou l’aileron arrière, montrent clairement que ce RS 6 est un véhicule très spécial.

ABT améliore l’intérieur déjà de haute qualité de l’Audi RS 6 avec des tissus Dinamica sur les palettes de changement de vitesse, les garnitures de seuil de porte et sur les garnitures de tableau de bord et de cadre de siège. Dinamica se caractérise notamment par sa composition en fibres très fines. Cette surface ignifuge, douce et semblable à du daim est protégée de manière optimale contre l’humidité et la saleté par un revêtement en téflon.

Le volant ABT se distingue par la finition Alcantara de haute qualité et le marquage sportif de 12 heures, qui brille discrètement en rouge à travers le matériau perforé. Chaque volant ABT dispose de la gamme complète de capteurs, analogue au volant Audi d’origine. Le fait qu’il s’agisse d’un modèle spécial limité est également clairement visible avec le raffinement des sièges avant avec le logo ABT dans l’appui-tête et le logo RS6-LE dans la tête du dossier. Le logo RS6-LE est également brodé sur les tapis de sol ABT. D’autres modifications à l’intérieur de l’ABT RS6 Legacy Edition incluent également l’éclairage d’entrée de porte, le capuchon du bouton marche-arrêt et le tapis de coffre dans le design ABT.

La suspension parfaitement réglée avec ressorts hélicoïdaux ABT et les stabilisateurs sportifs ABT sur les essieux avant et arrière garantissent un transfert parfait des performances sur la route. Les pneus Goodyear Eagle F1 Supersport (295/30 ZR22) chaussées sur les jantes forgées ABT HIGH PERFORMANCE IR22 en noir brillant y contribuent également. Le système de silencieux ABT interne en acier inoxydable, qui se termine par 4 garnitures de tuyau ABT d’un diamètre de 102 mm, fournit le bon son.

Photos : ABT Sportsline