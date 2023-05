Mise en service de la première station de recharge Volkswagen / Shell à Göttingen

Shell Allemagne et le Groupe Volkswagen unissent leurs forces pour poursuivre le déploiement d’infrastructures de recharge dédiées à l’électromobilité. Le 4 mai 2023, la première station de recharge innovante Flexpole de 150 kW fournie par Elli a été mise en service dans une station-service Shell de Göttingen, en Allemagne. La borne de recharge fournie par la marque Volkswagen Elli est dotée d’un système de stockage sur batterie unique en son genre permettant le raccordement à un réseau électrique basse tension. Cette nouvelle technologie permet d’installer des bornes de recharge en toute simplicité et avec une grande souplesse afin de pouvoir accélérer le déploiement du réseau de recharge. Après une phase d’essai réussie, Shell et Volkswagen prévoient d’installer la station de recharge Flexpole sur d’autres sites allemands et européens.

« Les stations de recharge Flexpole de la société Volkswagen Elli nous permettent de contribuer de manière significative à la nécessaire extension du réseau d’infrastructures de recharge, notamment en des lieux où il est difficile de mettre en œuvre des solutions de recharge rapide. Shell compte déjà parmi les principaux fournisseurs d’infrastructures de recharge à domicile, sur les lieux de travail, sur le réseau d’éclairage public et sur notre réseau de stations-service. Nous entendons apporter notre contribution pour permettre aux automobilistes de franchir le pas de la transition vers les véhicules électriques, et ainsi réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports. », a déclaré Tobias Bahnsen, Directeur de Shell E-Mobility, responsable de l’activité de l’entreprise en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Simon Löffler, Directeur Commercial chez Elli, a ajouté : « La rapidité de déploiement du réseau d’infrastructures de recharge est un facteur crucial pour accélérer la transition vers l’électromobilité. En proposant des innovations comme la borne de recharge Elli Flexpole, nous apportons une contribution utile. Cette borne de recharge peut en effet être montée presque partout sans nécessiter d’importants travaux d’installation, ce qui en fait une solution idéale pour accélérer l’installation de solutions de recharge rapide. Nous nous réjouissons d’avoir trouvé en Shell un partenaire solide qui, comme nous, est déterminé à assurer un développement rapide du réseau de recharge en Allemagne et en Europe. »

Accélération du déploiement du réseau de recharge grâce à la technologie innovante Elli Flexpole

Le gouvernement allemand s’est fixé pour objectif de mettre à la disposition des conducteurs de voitures électriques plus d’un million de points de recharge d’ici 2030. Selon l’Agence fédérale allemande des réseaux (Bundesnetzagentur), le nombre de points de recharge a considérablement augmenté l’an dernier, passant de quelque 21 000 à plus de 80 000. Sur ce total, près de 67 000 sont des points de recharge standard et environ 13 000 des points de recharge rapides. L’accélération du déploiement des infrastructures de recharge a pris du retard en raison de l’allongement des délais de livraison pour les transformateurs spéciaux requis. Par ailleurs, les besoins en matière de transformateurs des quelque 900 exploitants allemands en charge des systèmes de distribution ne sont pas les mêmes.

La solution de recharge Elli Flexpole pourrait permettre de surmonter l’un des principaux obstacles au déploiement. Ces bornes de recharge peuvent en effet être raccordées directement au réseau basse tension grâce au système de batterie intégrée, sans nécessiter l’installation d’un transformateur adapté ni de travaux de grande ampleur. Les temps d’installation sont donc considérablement réduits. En outre, les stations de recharge Flexpole autorisent un débit de chargement pouvant aller jusqu’à 150 kW. Ainsi, en fonction du type de véhicule branché, on peut regagner jusqu’à 160 km d’autonomie en 10 minutes.

Photos : Volkswagen