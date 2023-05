Les concessionnaires Bentley américains ont été certifiés neutre en carbone

Après le Jour de la Terre, Bentley Americas est fière d’annoncer qu’elle a obtenu avec succès une certification de neutralité carbone pour ses détaillants conformément à PAS 2060, du Carbon Trust – un cabinet de conseil mondial sur le climat animé par la mission d’accélérer le passage à un avenir décarbonisé.

L’accréditation soutient le programme de développement durable de Bentley à la pointe de l’industrie à son siège de fabrication à Crewe, en Angleterre, où tous les modèles Bentley sont construits et suit la réalisation en 2022 d’autres réseaux mondiaux de détaillants.

Pendant 12 mois, le réseau américain de 59 concessionnaires Bentley actifs a travaillé en étroite collaboration avec le Carbon Trust pour obtenir la certification carbone neutre. Cela impliquait de mesurer l’empreinte carbone et de s’engager dans un plan de réduction carbone, avant de compenser les émissions restantes. Au départ, il a utilisé des compensations de carbone de haute qualité, telles que la plantation d’arbres, pour obtenir la certification. Cependant, les concessionnaires individuels mettent également en œuvre les premières étapes de leurs plans de réduction des émissions de carbone, qui comprennent une série d’actions telles que le passage des véhicules du personnel au BEV ou PHEV, le passage à l’énergie verte et l’élimination des plastiques à usage unique.

Cela complète la mission d’entreprise de Bentley d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. La voie de Bentley vers la durabilité est un moteur de la stratégie Beyond100 de l’entreprise. Annoncé en 2020, le plan vise le leadership de la mobilité durable, réinventant chaque aspect de l’entreprise.

« Cette réalisation reflète notre engagement envers un avenir neutre en carbone et marque une étape importante dans notre parcours pour offrir un luxe véritablement durable. Nous sommes fiers de l’attention que porte le réseau de distribution Bentley à la neutralité carbone et de nous rejoindre dans le voyage de Bentley vers l’électrification. », a déclaré Christophe Georges, PDG de Bentley Americas.

Bentley a été le premier constructeur automobile britannique à recevoir le triple Carbon Trust Standard pour la réduction du carbone, de l’eau et des déchets à son siège de Crewe depuis 2018. Cela comprend un investissement important dans plus de 30 000 panneaux solaires, qui passeront à 40 000 au cours des deux prochaines années. Parallèlement à d’autres initiatives, Bentley prévoit désormais de convertir tous les véhicules logistiques uniquement aux carburants renouvelables.

Carbon Trust est un pionnier de la décarbonation depuis plus de 20 ans pour les entreprises, les gouvernements et les organisations. Leader en matière d’empreinte carbone, le Carbon Trust certifie des produits, des organisations et des chaînes de valeur dans le monde entier.

Photos : Bentley