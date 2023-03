Airstream lance un concept de caravane conçu en partenariat avec Porsche

Airstream, fabricant américain des emblématiques remorques de voyage en aluminium riveté, a dévoilé un concept de caravane développé en partenariat avec la légendaire firme de design Studio F. A. Porsche. S’appuyant sur des éléments de design emblématiques de deux marques, le concept intègre des fonctionnalités et des équipements innovants dans un profil élégant et léger visant à répondre aux attentes d’une nouvelle génération d’amateurs de plein air.



La caravane Airstream Studio F. A. Porsche Concept est le résultat d’une collaboration « et si » entre deux équipes d’experts avec des décennies d’expérience combinée en design. L’équipe du Studio F. A. Porsche a été chargée d’imaginer une remorque Airstream de nouvelle génération incorporant des éléments de design des deux marques. Le processus a engagé les designers du Studio F. A. Porsche à Zell am See, en Autriche, et à Los Angeles dans un va-et-vient régulier avec les designers et les ingénieurs d’Airstream au siège social et à l’usine de fabrication de la société à Jackson Center, dans l’Ohio.

Rendu vivant grâce à des rendus photoréalistes, un modèle à l’échelle 1/3 et des tests aérodynamiques assistés par ordinateur, le projet a abouti à une évolution conceptuelle de l’aspect emblématique de l’aluminium riveté d’Airstream qui ne ressemble à aucune conception précédente. Parmi les nombreuses idées innovantes du concept, la conception répond à l’évolution démographique du marché des caravanes en utilisant un toit escamotable pour une hauteur intérieure supplémentaire et une suspension abaissée qui permet aux citadins de ranger la remorque dans un garage résidentiel standard.

« L’innovation est l’art de découvrir le possible. Notre collaboration avec Studio F. A. Porsche a apporté de nouveaux yeux et esprits talentueux à notre processus sans fin d’amélioration de l’expérience Airstream. Il s’agit d’une nouvelle approche de conception visant à atteindre une base plus large et plus diversifiée de clients potentiels. », a déclaré Bob Wheeler, PDG d’Airstream.

« Notre équipe de design souhaite depuis longtemps s’associer à Airstream. Il y a plus de 20 ans, lorsque ma famille vivait dans le sud de la Californie, nous possédions un Airstream Overlander de 1964. C’est alors que j’ai rencontré Bob Wheeler pour la première fois lors d’une exposition de bandes-annonces vintage à Newport Beach. Pour moi, Airstream a toujours été une marque emblématique qui a prospéré en faisant évoluer ses produits tout en restant fidèle à son ADN de design – une approche très similaire à la philosophie du Studio F. A. Porsche. Il n’est donc pas difficile d’imaginer que nous étions plus que ravis lorsque l’idée de développer une nouvelle itération des caravanes de voyage d’Airstream est finalement devenue réalité. », a déclaré Roland Heiler, directeur général du Studio F. A. Porsche et directeur du design du Porsche Lifestyle Group.

Le concept a été présenté à l’exposition SXSW de Porsche où les dirigeants d’Airstream et de Porsche Lifestyle Group ont dévoilé un modèle à l’échelle 1/3 de la remorque et un véhicule de remorquage Porsche Macan. Le thème SXSW 2023 de Porsche est « Porsche X », qui met l’accent sur la collaboration.

Le design intègre de nombreuses avancées en matière d’aérodynamisme, notamment une nouvelle forme arrière destinée à améliorer la circulation de l’air en mouvement, un dessous affleurant avec des projections réduisant la traînée, la toute première suspension à abaissement dans une conception de caravane Airstream et le premier toit escamotable isolé de l’histoire d’Airstream. Les systèmes essentiels sont intégrés à l’intérieur du châssis et de l’intérieur du concept, ce qui donne un extérieur élégant destiné à réduire les saillies qui créent une traînée aérodynamique. La climatisation canalisée, une caractéristique importante de nombreux toits de caravane, est située au-dessus du plancher du concept. Plusieurs systèmes sont cachés à l’intérieur de l’espace de 25 cm de profondeur sous le sol, y compris les composants d’eau chaude et de chauffage, la roue de secours, les réservoirs de rétention et la batterie au lithium.

Tel qu’il est conçu, ce concept de caravane à faible encombrement est destiné à avoir des caractéristiques aérodynamiques améliorées par rapport aux autres caravanes Airstream actuellement en production. Ces caractéristiques aérodynamiques améliorées ont été validées par un cabinet de recherche tiers en aérodynamique. La performance aérodynamique améliorée est le résultat de la faible hauteur de caisse rendue possible par la conception du toit escamotable, la suspension abaissée, moins de saillies sur le toit, une zone frontale plus petite par rapport aux autres caravanes Airstream actuellement en production et un poids plus léger via l’utilisation de matériaux composites comme la fibre de carbone. L’un des résultats escomptés de ces modifications de conception est une meilleure expérience de remorquage optimisée pour le remorquage avec des véhicules électriques.

« Comme les véhicules conceptuels précédents, la remorque de voyage Airstream Studio F. A. Porsche Concept s’appuie sur l’ADN de conception d’Airstream et notre engagement envers l’aérodynamique pour créer une vision à la fois familière et passionnante. Bien que nos projets conceptuels n’atteignent pas toujours le marché, les leçons et les innovations qui en résultent influencent souvent les conceptions présentes et futures à mesure qu’elles se frayent un chemin dans nos principales gammes de produits. », a déclaré Wheeler.

Le concept est le premier design Airstream « garageable » dans les 90 ans d’histoire de l’entreprise. Travaillant en tandem, le toit escamotable réduit le dégagement au-dessus de la tête tandis que la suspension réglable dans le châssis permet d’abaisser la carrosserie de la remorque, permettant le stockage dans certains garages domestiques. Cette capacité rend la propriété beaucoup plus facile pour un plus large éventail de clients. La hauteur de caisse du châssis peut également être ajustée pour améliorer l’efficacité aérodynamique ou améliorer la maniabilité hors route.

Le design innovant du concept s’étend à son intérieur, où l’équipe a collaboré pour maximiser l’utilisation de l’espace et améliorer considérablement l’expérience du propriétaire. L’utilisation extensive des fenêtres et des puits de lumière crée une sensation intérieure spacieuse et relie les propriétaires à la beauté de leur environnement.

S’appuyant sur la popularité actuelle de l’option de hayon arrière dans certaines caravanes Airstream, le hayon arrière redessiné de la remorque concept présente un nouveau design en deux parties, avec une trappe à charnière et un hayon rabattable. Des auvents peuvent être attachés à la trappe pour créer un endroit ombragé pour se détendre et planifier la prochaine aventure. Cette conception étend l’espace de vie intérieur, reliant les voyageurs à leur environnement et permettant un chargement facile de l’équipement d’aventure.

Ce concept de caravane présente un plan d’étage contrairement aux autres unités Airstream, y compris un coin salon arrière qui se transforme de salle à manger en espace de travail en espace de détente. Le coin salon polyvalent se transforme rapidement d’un siège de dinette en un grand coin couchage de 208 x 155 cm. Les options de siège inclinable permettent aux propriétaires de profiter de la vue à travers la trappe ouverte.

Le coin douche, incorporé dans le coin avant de la route, comporte une porte qui crée un espace clos et privé et se balance librement pour cacher les toilettes lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Cette conception astucieuse ouvre plus d’espace dans la cuisine adjacente, où un comptoir articulé s’étend devant la porte d’entrée principale pour étendre l’espace de comptoir disponible. Ces éléments de conception ingénieux créent un vaste espace de travail en forme de L qui rivalise avec ce que l’on trouve dans de nombreuses caravanes plus grandes.

La caravane Airstream Studio F. A. Porsche Concept est flexible et facile à tracter. Elle est confortable dans une variété de destinations de camping – d’un terrain de camping avec des branchements complets à la nature sauvage hors réseau, où des panneaux solaires intégrés sur le toit et un système de batterie au lithium fonctionnent ensemble pour stocker l’énergie pour une utilisation ultérieure.

Photos – Vidéo : Airstream