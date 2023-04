Akrapovič propose un échappement pour la CUPRA Formentor VZ5

Akrapovič a développé son tout premier échappement adaptable pour la marque CUPRA avec la sortie d’une ligne d’échappement Evolution Line (Titanium) dédiée à la CUPRA Formentor VZ5.

Conçu avec des matériaux qui ont fait leurs preuves en compétition, que ce soit les quatre sorties d’échappement à l’effet visuel accrocheur en fibre de carbone, fabriquées à la main et dotées de coques intérieures en titane, ou encore le silencieux en titane de haute qualité qui a été sablé, ainsi que le tube liaison premium en inox, le système entier a été créé pour compléter le moteur cinq cylindres de 2.5 litres de la voiture. L’utilisation de composants légers de haute qualité a permis la réalisation d’un échappement offrant une incroyable réduction de poids de 49,6% par rapport au système d’origine. Avec les deux paires de doubles sorties d’échappement suivant la disposition de la version originale, aucune modification n’est nécessaire aux lignes épurées de la voiture.

Chaque côté du silencieux contient une valve d’échappement – avec des châssis fabriqués dans la fonderie d’Akrapovič – conçue pour ajuster le son. Ces valves délivrent une sonorité nette, distinctive et bien définie au moteur et offrent une différence entre les modes de conduite de la voiture. En choisissant le mode Confort, l’échappement offre une note relaxante, idéale pour les longs trajets. La sonorité change en mode Sport et donne une indication claire du potentiel du moteur, tandis qu’en mode CUPRA, il parvient à produire un rugissement sportif gratifiant lorsqu’il est poussé à son maximum. Le système est également livré avec un kit de contrôle spécialement conçu, offrant aux passagers l’expérience sonore parfaite d’un échappement Akrapovič Evolution Line (Titanium).

Cet échappement a été développé pour offrir des performances accrues. Un gain de puissance de 10,6 ch (7,8 kW) à 2 800 tr/min et une augmentation de couple de 27,3 Nm à 2 750 tr/min ont été enregistrés lors de tests sur banc de puissance, en comparaison avec une CUPRA Formentor VZ5 avec un échappement d’origine. Aucune reprogrammation de l’injection n’est nécessaire pour la configuration et l’homologation CE est valable pour les voitures équipées d’un filtre à particules.

Photos : Akrapovič