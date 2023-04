Première américaine de la Lamborghini Revuelto à New York lors d’une soirée privée

La nouvelle Lamborghini Revuelto, la première supercar à moteur V12 hybride rechargeable HPEV (High Performance Electrified Vehicle) a fait sa première aux États-Unis le 4 avril 2023 à New York lors d’une soirée privée. Au Lamborghini Lounge NYC, au cœur du quartier des arts de Chelsea, le très attendu Revuelto a été dévoilé à des invités enthousiastes lors d’une célébration exclusive. Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, a été rejoint par des clients fidèles, des personnalités ainsi que Rouven Mohr, directeur technique, ainsi que Federico Foschini, directeur du marketing et des ventes.

« En tant que principal marché de vente de l’entreprise, il était important pour Lamborghini d’amener le Revuelto aux États-Unis pour que nos meilleurs clients puissent le voir par eux-mêmes une semaine seulement après les débuts mondiaux. En tant que Lamborghini la plus rapide, la plus technologiquement avancée et la plus personnalisable de l’histoire, la demande des clients a été extrêmement forte. L’anticipation des premières livraisons aux clients d’ici la fin de cette année est élevée. », a déclaré Winkelmann.

Ce nouveau plug-in hybrid atteint un nouveau paradigme en termes de performances, de sportivité et de plaisir de conduite grâce à sa nouvelle architecture sans précédent ; conception innovante ; aérodynamique à efficacité maximale ; et un nouveau concept de cadre en carbone. Une puissance de 1 015 ch provient de la puissance combinée d’un tout nouveau moteur à combustion et de trois moteurs électriques, ainsi que d’une boîte de vitesses à double embrayage qui fait ses débuts sur une Lamborghini 12 cylindres pour la première fois. Avec une répartition du poids optimisée, le Revulto est agile et efficace sur route et sur piste.

Lamborghini célèbre son 60e anniversaire en 2023, il convient donc de commencer l’année avec le lancement de la prochaine phase du moteur V12. Toujours un symbole emblématique pour Lamborghini, le V12 est une partie importante de l’histoire de Lamborghini et où l’avenir a commencé en 1963 avec les débuts de la 350 GT. La Lamborghini Revuelto est également l’évolution ultime du design de la marque de Sant’Agata Bolognese, s’inspirant de tous les modèles Lamborghini V12 depuis le prototype Countach en 1971.

L’arrivée du Revuelto marque non seulement la première étape de l’hybridation de toute la gamme de modèles mais aussi un début d’année historique au cours duquel Lamborghini a récemment annoncé des résultats record pour 2022 en termes de ventes, de chiffre d’affaires et de rentabilité. Le marché américain continue d’être le plus grand marché unique pour la marque dans le monde avec un total de 2 721 véhicules livrés en 2022, soit une augmentation de 10% par rapport à 2021.

Photos : Lamborghini