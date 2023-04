ABT e-Line développe des panneaux solaires pour le toit du VW ID. Buzz

Peu de véhicules dans l’histoire de l’automobile ont acquis une telle base de fans et un véritable statut culte au fil des décennies que le bon vieux Combi / Bulli de Volkswagen. Avec l’ID. Buzz, le premier van entièrement électrique de Volkswagen, le Groupe VW a réussi à transposer cette sensation à l’ère de la mobilité électrique. Quelques mois seulement après son lancement sur le marché, l’ID. Buzz jouit déjà d’une grande popularité et le nombre de commandes ne cesse de croître. Afin de rendre le voyage plus agréable avec moins de passages aux bornes de recharge, ABT e-Line développe des modules solaires pour le toit de le VW ID. Buzz.



ABT e-Line accompagne cet engouement avec le développement de modules solaires pour le toit de l’ID. Buzz. En raison de la surface de toit limitée et des formes complexes des modules solaires, l’effort requis pour cela était auparavant trop élevé et trop coûteux. Le VW ID. Buzz, en particulier celui à empattement long, offre les meilleures conditions pour cela.

Les experts de Kempten ont réussi à développer une solution avec laquelle jusqu’à 600 W de pointe peuvent être chargés dans la batterie haute tension du véhicule via des panneaux solaires sur le toit du véhicule. Mais ce n’est pas tout : une extension via les panneaux latéraux du véhicule est déjà envisagée pour augmenter la puissance à plus de 1 000 watts.

L’ID. Buzz pourra activement « faire le plein » d’énergie à l’arrêt et même en roulant, étendant ainsi son autonomie. Jusqu’à 3 000 kilomètres par an d’électricité peuvent être générés et rechargés de manière autonome avec de l’énergie solaire sans connexion au réseau électrique.

« Les véhicules BEV et PHEV, avec leurs unités de stockage de traction, constituent également la plate-forme idéale pour utiliser l’énergie solaire pour la propulsion. », a déclaré Eric Plekkepoel, PDG d’ABT e-Line GmbH.

En plus de la charge indépendante, le toit solaire ABT e-Line offre d’autres avantages. Par exemple, la puissance inépuisable du soleil peut être utilisée pour alimenter d’autres consommations électriques comme un réfrigérateur ou l’éclairage intérieur.

Le début de la production en série du nouveau toit solaire est prévu pour début 2024 via les partenaires de l’entreprise. Comme pour l’ABT Camper XNH, Volkswagen Group Service effectuera la conversion à proximité de l’usine. Cela permet d’économiser de longs trajets logistiques dans l’intérêt d’une plus grande durabilité.

Photos : ABT