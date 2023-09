Audi améliore son Q4 avec notamment une meilleure autonomie

Plus que les autres modèles électriques, la gamme Audi Q4 e-tron a contribué à la forte croissance des livraisons au cours du premier semestre 2023 (+51,2%). Elle fait l’objet d’une mise à jour complète pour l’année modèle 2024 avec une suspension nouvellement réglée, une efficience accrue, un son caractéristique et un équipement de série amélioré. En plus d’un concept de conduite optimisé et d’une puissance de charge plus élevée, Audi élargit la gamme de fonctions des modèles dans les systèmes d’aide à la conduite. Avec le régulateur de vitesse adaptatif en option, les deux modèles aident désormais à changer de voie. Les modèles mis à jour seront disponibles à la commande à partir du 26 septembre 2023, à partir de 52 950 euros.

Tous les modèles Q4 e-tron sont dotés d’une grande batterie qui fournit 77 kWh d’énergie nette (82 kWh d’énergie brute). La chimie optimisée des cellules a permis d’améliorer la puissance de charge en courant continu, de sorte qu’ils se rechargent de 10 à 80% en 28 minutes environ dans des conditions idéales. Les modèles quattro atteignent désormais une puissance de charge CC maximale de 175 kW, et les modèles à propulsion arrière une puissance maximale de 135 kW.

La fonction de protection de la batterie limite automatiquement le niveau de charge à 80% pour prolonger la durée de vie de la batterie. Pour assurer une planification intelligente du trajet et de la charge, le planificateur d’itinéraire e-tron donne la priorité aux stations HPC (High-Power Charging) à haute performance, qui facilitent la charge ultra-rapide. Si le conducteur emprunte l’itinéraire suggéré, le système active le préconditionnement de la batterie pendant la période précédant l’arrivée des nouveaux modèles Audi Q4 e-tron à la station de charge sélectionnée et mémorisée. Si le conducteur choisit une station HPC comme destination, le système active le conditionnement thermique pour s’assurer que la batterie se charge aussi rapidement que possible à la station.

Pour la première fois, la famille de modèles Audi Q4 e-tron dispose également d’un système de post-conditionnement. Dans ce cas, le système de gestion thermique du véhicule refroidit la batterie, par exemple, si elle dépasse un seuil de température fixé après la conduite ou la charge.

Nouveau système d’entraînement plus efficace et plus puissant

Qu’il s’agisse de la propulsion ou de la transmission intégrale quattro, tous les modèles Audi Q4 e-tron sont désormais équipés d’un moteur synchrone à excitation permanente (PSM) sur l’essieu arrière.

Cette mise à jour offre à la famille de modèles Audi Q4 e-tron un moteur synchrone à excitation permanente entièrement redéveloppé. Les modèles bénéficient d’une autonomie et d’une puissance accrues. L’Audi Q4 Sportback 45 e-tron, par exemple, atteint une autonomie de 562 kilomètres selon le cycle WLTP.

L’Audi Q4 45 e-tron et l’Audi Q4 Sportback 45 e-tron à propulsion produisent 210 kW (286 ch) et accélèrent de zéro à 100 km/h en 6,7 secondes. L’Audi Q4 45 e-tron quattro et l’Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro avec 210 kW (286 ch) mettent 6,6 secondes pour atteindre les 100 km/h. Les modèles haut de gamme Audi Q4 55 e-tron quattro et Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro avec 250 kW (340 ch) passent de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. La vitesse maximale pour tous les modèles est désormais de 180 km/h.

Le nouveau moteur électrique utilise une gestion thermique optimisée pour une plus grande efficacité. Le système est doté d’un système de refroidissement à faible consommation d’énergie. Grâce à la géométrie et à la disposition des roues dentées dans la transmission, ainsi qu’à des composants spécialement conçus pour transporter et distribuer l’huile, les températures dans le groupe motopropulseur n’augmentent pratiquement pas. Le circuit de refroidissement assure quant à lui la régulation de la température de l’huile. L’enveloppe de refroidissement à l’eau située à l’extérieur du stator est un élément connexe.

Amélioration de la réponse de la direction : la suspension avec l’ADN d’Audi

Conformément à l’ADN d’Audi, le nouveau réglage de la suspension améliore l’équilibre pour encore plus de confort, de plaisir de conduite et de stabilité. Que le modèle soit équipé d’une suspension standard, d’une suspension sport ou d’une suspension avec contrôle des amortisseurs, les caractéristiques de la direction et le réglage des amortisseurs ont été spécialement adaptés. Il en résulte un amortissement harmonieux, une meilleure réponse de la direction et un meilleur contrôle de la charge.

Avec la suspension sport, la carrosserie est abaissée de 15 millimètres. Le nouveau réglage des ressorts/amortisseurs et le nouveau réglage de la direction offrent une expérience de conduite équilibrée et solide, ainsi qu’une réponse sportive de la direction typique d’une Audi. Les modèles Audi Q4 e-tron réagissent plus directement aux changements de direction pour plus de sportivité et d’agilité.

Nouvelle fonction : changement de voie assisté

En option, la mise à jour permet au Audi Q4 e-tron d’utiliser pour la première fois les changements de voie assistés en combinaison avec l’adaptive cruise assist pour des vitesses supérieures à 90 km/h sur autoroute. Faisant partie du pack d’assistance pro ainsi que du pack d’assistance pro et du pack d’assistance, des systèmes de protection et d’avertissement plus, le changement de voie assisté peut être activé via le MMI.

Le nouveau système utilise des flèches blanches sur le tableau de bord et sur l’affichage tête haute en réalité augmentée pour indiquer au conducteur s’il peut changer de voie en toute sécurité et sur quelle voie il peut le faire. Si le conducteur initie le changement de voie en actionnant le clignotant, le système l’aide activement à se diriger. Une fois que le véhicule est dans la nouvelle voie, le système éteint à nouveau le clignotant. Pendant le changement de voie, la personne au volant reste entièrement responsable. Les changements de voie assistés sont rendus possibles grâce aux données du radar arrière.

Parmi les systèmes en option, le régulateur de vitesse adaptatif est spécialisé dans la régulation de la distance avec le véhicule qui précède en accélérant et en décélérant. Le régulateur de vitesse adaptatif élargit la fonctionnalité du régulateur de vitesse adaptatif en utilisant de légères corrections de la direction pour maintenir la voiture au centre de la voie. Pour maintenir le contrôle latéral, il suffit au conducteur de toucher légèrement le volant capacitif qui fait partie du système pour manifester son attention.

L’assistance latérale surveille le trafic derrière et à côté de la voiture et avertit la personne au volant si elle est sur le point de changer de voie dans une situation critique. Ce système utilise également les informations fournies par les capteurs radar arrière.

Les systèmes critiques d’aide à la conduite sont de série, tandis que les systèmes optionnels sont proposés avec les packs d’assistance plus, pro, et systèmes de protection et d’alerte plus.

Équipements de série améliorés et modèles d’édition

L’Audi MMI navigation plus, l’Audi connect Navigation & Infotainment et l’Audi virtual cockpit, un tableau de bord entièrement numérique de 10,25 pouces, font désormais partie de l’équipement de série. Le hayon du coffre à bagages est désormais équipé de série d’un moteur électrique et, en association avec la clé de commodité en option, il réagit aux gestes du pied. Les sièges avant chauffants sont également de série.

Avec la finition Edition S line, Audi élargit sa vaste gamme d’équipements individuels. Que ce soit en combinaison avec les finitions gris galet, blanc glacier métallisé ou noir Mythos métallisé, les enjoliveurs de passage de roue et les revêtements de porte en noir Mythos métallisé contrasté, les jantes de 21 pouces en étoile à 5 branches en bronze mat, les phares à LED Matrix assombris et les feux arrière à LED assombris. Dans le même temps, les anneaux Audi en finition bronze ajoutent des accents sportifs.

Une identité acoustique unique grâce au « son caractéristique »

Les modèles Audi Q4 e-tron sont incomparables – non seulement visuellement et en termes de maniabilité, mais aussi désormais sur le plan acoustique. Avec cette mise à jour, Audi donne à la série des SUV compacts sa propre identité acoustique en option. Le « son caractéristique » typique le distingue des autres modèles électriques Audi et de ceux d’autres constructeurs. En outre, il renforce le lien émotionnel entre le conducteur d’Audi et son véhicule.

Tous les modèles seront audibles à basse vitesse et au-delà, jusqu’à environ 25 km/h, afin de renforcer la sécurité routière.

Le son de conduite généré numériquement, émis par deux haut-parleurs extérieurs à l’arrière et deux haut-parleurs intérieurs dans les portes arrière, est disponible en usine en tant que caractéristique spéciale. Ce son innovant varie en fonction de la charge et de la vitesse, jusqu’à la vitesse maximale de la voiture. Ce son unique est un indicateur clair des modèles électriques d’Audi et exprime de manière émotionnelle le caractère progressif du véhicule.

Le son caractéristique est défini par le son extérieur, et pas seulement par le système d’infodivertissement ou les haut-parleurs intérieurs. Si nécessaire, le système peut être désactivé à tout moment dans le menu Audi drive select. L’Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), qui est un signal sonore obligatoire, fait partie du son caractéristique et est actif à tout moment. Cela n’affecte pas le son du système d’infodivertissement.

Production à Bruxelles

À partir de la fin de l’année, Audi produira la série de modèles Audi Q4 e-tron sur son site de Bruxelles, en plus de la production à Zwickau. Cette décision, qui répond à la forte demande pour ce modèle, permet à Audi d’augmenter sa capacité de production. Audi Brussels produit l’Audi Q8 e-tron et l’Audi Q8 Sportback e-tron depuis décembre 2022. Avant cela, l’Audi e-tron, le premier modèle de production entièrement électrique de la marque aux quatre anneaux, sort de la chaîne de production à Bruxelles depuis 2018. L’usine de Bruxelles est le premier site de production à haut volume dans le segment haut de gamme à être certifié de manière indépendante comme étant neutre en carbone.

À long terme, Audi prévoit de convertir tous ses sites à la production de modèles électriques. Après Bruxelles et Böllinger Höfe sur le site de Neckarsulm pour l’Audi e-tron GT, Ingolstadt commencera la montée en puissance pour le premier modèle sur la nouvelle plate-forme Premium Electric (PPE). D’ici la fin de la décennie, chaque usine Audi produira au moins un modèle entièrement électrique. Comme cela a déjà été réalisé à Bruxelles et Győr, tous les sites Audi visent à atteindre une production nette neutre en carbone d’ici 2025.

Audi entend par émissions nettes de CO2 zéro une situation dans laquelle, après avoir épuisé les autres mesures de réduction possibles, la société compense le carbone émis par les produits ou les activités d’Audi et/ou les émissions de carbone qui ne peuvent actuellement pas être évitées dans la chaîne d’approvisionnement, la fabrication et le recyclage des véhicules Audi par le biais de projets de compensation volontaires menés dans le monde entier. Dans ce contexte, les émissions de carbone générées pendant la phase d’utilisation d’un véhicule, c’est-à-dire à partir du moment où il est livré au client, ne sont pas prises en compte.

Photos : Audi