Techart dévoile ses dernières personnalisations Porsche à la Rennsport Reunion 7

Le préparateur allemand Techart – spécialisé dans la personnalisation et la préparation de modèles Porsche – expose lors de l’ultime rassemblement Porsche Rennsport Reunion VII sur le circuit de Laguna Seca en Californie. Ce rassemblement Porsche, devenu incontournable pour les conducteurs et amateurs de Porsche, permet à Techart de mettre en avant son savoir-faire et notamment des aérokits en fibre de carbone, des jantes forgées, de nouveaux produits et d’autres améliorations uniques pour tous les modèles Porsche.

Techart présente aux propriétaires de Porsche en Amérique du Nord lors de la septième édition du rassemblement Porsche Rennsport Reunion 7 le nouveau kit aérodynamique en carbone pour la Porsche 911 GT3, les jantes forgées Formula VII Race avec blocage central et d’autres options de raffinement les plus récentes. Une Porsche 911 GT3 Touring personnalisée est exposée sur le stand techart.

« Nous sommes très heureux de rencontrer les aficionados de Techart et les passionnés de Porsche de toute l’Amérique du Nord et du monde entier à la Rennsport Reunion 7 de cette année. Les conducteurs et les fans de Porsche peuvent découvrir en personne sur notre stand les nouveautés de nos produits et nos programmes de personnalisation pour tous les modèles Porsche. Nous sommes fiers d’élever continuellement les normes de l’industrie en termes de performance, de style et de raffinement intérieur artisanal. », a déclaré Jürgen Bauer, vice-président de Techart North America.

Photos : Techart