Que devez-vous savoir si vous comptez voyager avec une voiture électrique ?

Les voitures électriques ont le vent en poupe actuellement. Elles séduisent surtout avec un argument phare : c’est une solution plus écologique pour vous déplacer. En outre, elles sont plus silencieuses et confortables. Mais, qu’en est-il alors de l’autonomie ? Dans la pratique, pouvez-vous réellement voyager avec ce genre de véhicule ? Quels sont les bons à savoir pour éviter les mauvaises surprises en cours de route ?

Choisissez une voiture électrique avec un maximum d’autonomie pour des raisons pratiques

Quand vous choisissez une voiture 100% électrique, la question de l’autonomie se pose toujours. En effet, vous n’avez pas de solution de replis, dans le cas où la batterie tomberait à plat. Aussi, si vous envisagez de prendre la route pour une longue durée, choisissez un modèle avec le maximum d’autonomie. Les constructeurs ont fait énormément d’efforts en la matière de nos jours.

Par exemple, vous avez désormais une voiture électrique avec 700 km d’autonomie sur le marché. Ces nouvelles générations de voitures écologiques coûtent cependant assez cher. Pour un seul voyage, on vous conseille les locations de véhicules électriques afin de mieux gérer votre budget.

Si vous utilisez un modèle standard de 100 ou 300 km, vous risquez de faire plusieurs arrêts pour charger votre voiture. Dans ce cas, organisez votre périple comme il se doit. Assurez-vous surtout d’avoir des stations de charge rapide pour ne pas trop perdre de temps.

Une visite chez un garagiste spécialisé dans les voitures électriques avant le jour du grand départ

Passez chez un garagiste quelques jours avant votre départ. Ce sera l’occasion de vérifier que votre véhicule ne présente aucun défaut. Si les mécaniciens doutent de la qualité et de la résistance d’une pièce qui pourrait entrainer une panne sur la route, ils recommanderont un remplacement.

Il s’agira de faire un bilan complet de votre voiture électrique avant de prendre la route. Cela minimisera les risques sur la route et vous assurera une plus grande chance d’arriver à destination.

Faites attention à votre assurance auto

Assurez-vous aussi que votre assurance auto couvre votre déplacement.

Les compagnies mettent souvent des clauses dans les contrats. Ce peut être une limite de kilométrage ou de zone de couverture, etc. Tel est le cas surtout si vous avez une assurance standard.

Si tel est le cas, vous avez 3 solutions pour remédier à la situation :

• Souscrire à une assurance temporaire qui vous couvrira même à l’étranger uniquement le temps du voyage.

• Prendre une extension de garantie sur votre contrat en cours. Ce peut être d’ailleurs une solution moins cher.

• Vous engagez pour une assurance de voyage spéciale avec une couverture pour votre véhicule en cas de problèmes.

Les applications qui peuvent vous être utiles durant le voyage

Modernes et pratiques, les voitures électriques peuvent aussi être connectées à différentes applications. Cela peut aussi vous faciliter le périple. Parmi les plus utiles, on peut vous citer par exemple :

• ChargeMap pour les appareils Android ou iOS pour accéder à une carte complète du voyage avec les bornes de charge disponible partout en France.

• Better Routeplanner afin de vous aider dans la planification de votre circuit et la gestion de votre voyage, du point de départ jusqu’à votre destination.

• Apple CarPlay ou Android Auto pour un maximum de confort sur la route. Il vous sera alors possible de connecter votre Smartphone à l’interface de navigation centrale de la voiture. Ce sera plus simple de lancer votre playliste, de passer ou recevoir des appels, etc. Vous pourriez même accéder à des applications en ligne comme Spotify ou Waze et Google Maps si besoin.

Évidemment, rien ne vous interdit d’utiliser votre voiture électrique pour vos voyages en famille ou vos déplacements professionnels. Cependant, prenez certaines précautions pour éviter les mauvaises surprises.

Photos : 4Legend.com