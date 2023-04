Audi annonce l’avenir à ses salariés de l’usine de Neckarsulm – A8 & R8 électriques

Environ 3 000 employés d’Audi ont assisté à la première réunion d’entreprise de 2023 chez Audi à Neckarsulm. Lors de l’événement, le PDG Markus Duesmann et le président adjoint du comité d’entreprise Alexander Reinhart se sont entretenus entre autres avec le personnel sur l’occupation de l’usine et l’avenir du développement technique sur le site. Audi en a profité pour confirmer l’arrivée de versions électriques à batterie des Audi A8 et R8.

« Derrière tous les chiffres, projets et modèles, il y a des gens qui font de leur mieux ici chaque jour. Des gens qui travailleront encore ici demain, après-demain et dans dix ans et qui veulent avoir un revenu sûr. Les habitants de Neckarsulm méritent des perspectives d’avenir claires sous la forme d’engagements pour les modèles électriques. », a déclaré le vice-président du comité d’entreprise Alexander Reinhart dans son rapport.

Conduite sûre et affectation complète à l’usine

Au nom de la main-d’œuvre, Reinhart a appelé l’entreprise à assurer une conduite sûre et une planification d’utilisation transparente : « Les bons modèles auront besoin de stabilité pour les années et les décennies à venir. Mais même à court terme, nous devons organiser la production de manière à ce que la stabilité puisse se développer. Nous voulons tous enfin un mois stable, un trimestre stable, une année stable ! » Reinhart a également précisé les lacunes actuelles dans l’occupation des usines : « Le successeur potentiel de l’Audi A8 électrique doit venir chez nous à Neckarsulm. De plus, nous avons besoin d’un autre véhicule électrique en volume comme véhicule relais pour la transition entre les moteurs à combustion et les véhicules électriques. Nous sommes également fortement engagés au sein du Groupe en faveur d’un successeur à l’Audi R8 pour la production à Böllinger Höfe. »

Offensive de qualification pour le développement technique

Avec le développement des « dernières et meilleures » générations de moteurs à combustion, le développement technique sur le site est confronté à une tâche majeure et difficile, a souligné Reinhart. Afin de pouvoir vous concentrer pleinement sur cela, les employés ont besoin d’un plan clair. « Une offensive de qualification pour le développement technique est absolument nécessaire. À cette fin, nous appelons à la fois au renforcement cohérent des domaines de compétence existants et à l’introduction de nouveaux domaines à Neckarsulm. » Reinhart a résumé : « Il ne s’agit pas de vouloir, il s’agit de faire. Nous attendons donc des réponses claires du conseil d’administration à nos collègues en temps opportun. »

Duesmann : « L’offensive produit garantit l’utilisation des sites allemands »

Dans le rapport de l’entreprise, le PDG d’Audi, Markus Duesmann, a remercié les employés pour leur engagement au cours de l’année écoulée, qu’Audi a terminée avec des chiffres de bénéfices et de ventes records. Dans son discours, Duesmann a également présenté les nouveaux plans d’électrification du portefeuille de produits : « À la fin de l’année, nous lancerons la plus grande offensive de produits de notre histoire, qui garantira également l’avenir et l’utilisation des sites allemands. » Le site de Neckarsulm travaille avec beaucoup d’engagement sur les démarrages du dernier et meilleur moteur à combustion. À long terme, la voie est « vers 100 % d’électromobilité » : « Avec notre stratégie, nous avons créé la clarté très tôt. Et c’est une bonne chose. », a déclaré Duesmann. Pour les clients ainsi que pour les investissements nécessaires, par exemple dans l’infrastructure de recharge. « Surtout, cela nous donne le temps de qualifier les employés pour les futurs domaines. Par exemple dans le développement de batteries, que nous avons mis en place à Neckarsulm. »

Informations générales sur la réunion de travail

Des réunions d’entreprise ont lieu chez Audi quatre fois par an et font donc partie intégrante du programme annuel. Les réunions d’entreprise servent à fournir aux salariés une information complète sur les activités du comité d’entreprise et à informer le personnel sur la situation de l’entreprise.

Photo : Audi