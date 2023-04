Débuts de la Lamborghini Revuelto à Sant’Agata Bolognese

La Lamborghini Revuelto a fait ses débuts très attendus lors d’une série d’événements au siège italien d’Automobili Lamborghini le 29 mars 2023. La nouvelle super voiture de sport hybride rechargeable à moteur V12 a d’abord été présentée aux médias dans le nouveau centre de technologie des émissions au cœur de l’usine Lamborghini, par le président-directeur général d’Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, ainsi que d’autres membres du conseil d’administration. Les invités internationaux ont ensuite visité la nouvelle chaîne de production du premier HPEV (véhicule électrique haute performance) au monde, visité des installations spécialisées telles que le centre de développement des composites et des points forts tels que le musée, une exposition spéciale de voitures anciennes et le Parco Lamborghini.



Après avoir exploré le boulevard principal de l’usine où étaient exposés les modèles historiques Lamborghini les plus emblématiques, les invités ont pu profiter d’un dîner de gala exclusif sur la nouvelle ligne de production entouré des premières voitures Revuelto produites.

« Avec la présentation de la Lamborghini Revuelto, nous commençons à écrire un nouveau chapitre de notre considérable histoire du V12. Ce n’est pas seulement un moment historique, mais un moment dont tous ceux qui travaillent chez Lamborghini sont fiers, et c’est un privilège d’accueillir les médias, les propriétaires, nos concessionnaires et des invités importants pour assister à la première du Revuelto chez nous à Sant’Agata Bolognese. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini.

La Lamborghini Revuelto perpétue l’héritage V12 de la société italienne de super voitures de sport, l’emmenant dans un nouvel avenir électrifié en tant que premier modèle hybride de série. Dévoilée à l’occasion du 60e anniversaire de Lamborghini, la Revuelto redéfinit les performances et la dynamique de conduite super sportives grâce à un nouveau design et un nouveau groupe motopropulseur, une nouvelle aérodynamique à efficacité maximale et un nouveau concept de cadre en carbone. Ses 1 015 ch sont délivrés par un tout nouveau moteur à combustion douze cylindres, aux côtés de trois moteurs électriques alimentés par une batterie lithium-ion prenant en charge un mode de conduite entièrement électrique, et d’une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage. Les livraisons débuteront au dernier trimestre 2023.

Photos – Vidéo : Lamborghini