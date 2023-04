Bugatti lance une collection d’œufs ornementaux avec Asprey

Bugatti et Asprey dévoilent une collection en édition limitée d’œufs ornementaux en métal précieux. Imaginée par Asprey Studio, l’édition Royale de cette nouvelle collection Asprey Bugatti réunit l’intemporalité des créations de la famille Bugatti et l’héritage d’Asprey en termes d’artisanat.

Carlo Bugatti, le père d’Ettore Bugatti a dit un jour : « La forme parfaite, la plus pure qui existe dans la nature, est celle de l’œuf. » Ces mots ont inspiré la nouvelle collaboration entre Bugatti et Asprey dont le partenariat – qui a rapproché les deux marques à la fois dans le monde physique et dans le monde numérique – est né en 2022. Produites en édition limitée, les collections sont réalisées grâce aux techniques et matériaux avant-gardistes d’Asprey Studio et s’appuient sur l’écosystème blockchain. La collection d’œufs ornementaux Asprey Bugatti sera disponible à la fois sous forme d’objet d’art physique mais aussi d’œuvre d’art générative NFT. Ce sera la toute première collection initiée par deux marques de luxe à utiliser la technique de pointe d’inscription de contenu numérique sur la blockchain Bitcoin, ce qui garantit la pérennité absolue de l’œuvre d’art.

L’édition Royale de la collection d’œufs Asprey Bugatti fait écho non seulement à la vision de Carlo, mais aussi à la calandre en fer à cheval caractéristique de Bugatti, conçue par Ettore en hommage à la passion de son père pour les formes courbes et fluides comme celles de l’œuf.

Fabriquée en fibre de carbone, la coque de cette œuvre d’art est façonnée selon un savoir-faire artisanal – un processus long et complexe – pour obtenir la forme d’œuf la plus parfaite qui soit, totalement exempte d’irrégularités. Elle est sublimée par un maillage en argent sterling surmonté de diamants. La base incurvée évoque le mouvement et fait référence à l’héritage d’Asprey et à sa tradition joaillière ainsi qu’aux meubles ornés de Carlo Bugatti et à l’Art nouveau, une époque marquante pour les deux maisons.

La surface de l’œuf elle-même présente le motif « Éléphant Dansant », recréé dans les moindres détails par Asprey Studio à partir d’une des sculptures originales de Rembrandt Bugatti. Cette œuvre d’art avait été choisie jadis pour orner le capot de la Bugatti Type 41 Royale, réputée pour être la voiture la plus luxueuse jamais imaginée. Afin de reproduire la sculpture de manière très précise, Asprey Studio s’est rendu au berceau de Bugatti en France pour scanner en 3D la mascotte qu’arbore l’une des rares Type 41 Royale encore existantes. La sculpture a ensuite été reproduite avec minutie par les maîtres-orfèvres d’Asprey.

Une porte dissimulée dans la coque en fibre de carbone révèle à l’intérieur de l’œuf une scène du Château Saint Jean – siège historique de Bugatti à Molsheim – devant laquelle trône une miniature stylisée amovible de la Bugatti Type 41 Royale Esders en argent sterling.

Ali Walker, Directeur de la Création chez Asprey Studio, a déclaré : « Nous sommes fiers de présenter la collection d’œufs ornementaux Asprey Bugatti. Cette collection repousse les limites en termes de design et de conception mais aussi en termes de technologie. En effet, l’équation mathématique qui permet d’obtenir la forme ovale parfaite pour la sculpture physique a été encodée par notre partenaire stratégique et expert Bitcoin, Metagood, pour former un NFT. Nous proposons une nouvelle forme d’expression et d’art génératif. Le NFT et la sculpture sont intimement liés par cette équation. »

Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International,a ajouté : « Ettore Bugatti croyait en une certaine esthétique de l’ingénierie, faisant de chaque composant de ses véhicules une œuvre d’art. Il voyait le monde avec les yeux d’un artiste, puisant son inspiration dans le travail créatif des membres de sa famille dont son père et son frère. Nous perpétuons encore aujourd’hui ces valeurs chez Bugatti et travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires, comme Asprey, pour créer des objets d’art fidèles à la vision de notre fondateur. La collection d’œufs ornementaux Asprey Bugatti est un merveilleux hommage à notre histoire et aux créations d’Ettore, dont l’esprit pionnier et le sens du détail ont permis à la marque d’être reconnue dans le monde entier. »

Le lancement de la collection coïncidera avec l’inauguration de l’Asprey Studio Gallery à Mayfair en avril 2023.

Photos : Bugatti