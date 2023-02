Audi créé près de 400 nouveaux emplois dans l’IT

L’utilisation d’un casque de réalité mixte dans la voiture permet de voir son environnement réel tout en gardant un œil sur les informations virtuelles du véhicule : Audi développe aujourd’hui les expériences de mobilité de demain – et utilise les synergies au sein du groupe Volkswagen pour y parvenir. En tant que société de logiciels du groupe, CARIAD travaille sur une plateforme technologique unifiée. À l’avenir, Audi intégrera le logiciel CARIAD dans ses modèles, tout en développant des fonctions numériques propres à la marque. À cette fin, la marque aux quatre anneaux fait appel à des compétences supplémentaires en matière de logiciels, alors que l’entreprise passe à la vitesse supérieure dans le cadre de la transformation de sa main-d’œuvre : Audi poursuit la transformation dans les domaines liés à l’avenir, en accélérant la création d’environ 400 nouveaux emplois dans le domaine de l’informatique. Au total, jusqu’à 2 000 nouveaux emplois sont prévus d’ici 2025.

« Très tôt, Audi a adopté une stratégie claire vers l’électromobilité et la numérisation. Cela nous permet de procéder dès maintenant à des embauches clés, notamment dans les domaines cruciaux de l’avenir. Dans ce domaine, nous mettons en commun nos forces au sein du groupe Volkswagen. », a déclaré Markus Duesmann, PDG d’AUDI AG. Ce défi à multiples facettes qu’Audi propose, fusionner les mondes du logiciel et de l’automobile, est particulièrement passionnant pour les spécialistes de l’informatique. « De la conduite automatisée à l’écosystème numérique : la compétence supplémentaire en matière de logiciels est la manière dont nous mettrons nos innovations sur la route. »

De l’affichage tête-haute au son artificiel

Les logiciels sont omniprésents dans les voitures d’aujourd’hui. L’affichage tête-haute à réalité augmentée de l’Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron en est un exemple : il affiche des contenus virtuels et partiellement dynamiques, tels que les flèches de virage du système de navigation, dans le champ de vision du conducteur sur le pare-brise.

En particulier dans des conditions de mauvaise visibilité, l’affichage tête-haute assure un plus grand confort et une plus grande sécurité sur la route. L’affichage tête-haute est rendu possible en partie grâce au développement de logiciels innovants ; il en va de même pour les systèmes d’aide à la conduite de la marque.

Enfin, l’électromobilité ouvre également de nouveaux champs d’activité aux développeurs de logiciels. Par exemple, ce sont les développeurs de logiciels qui conçoivent le son des voitures électriques. Ils programment également le contrôle de l’électronique de puissance des systèmes de propulsion électrique, dont les composants ont un impact significatif sur la sécurité, l’efficacité, le comportement de conduite et l’équilibre écologique des voitures.

Travailler sur des visions de l’avenir

Dans le même temps, Audi travaille déjà sur des concepts futurs axés sur les logiciels. Un exemple actuel : dans l’Audi activesphere concept, les occupants de la voiture peuvent visualiser l’environnement réel et la route à l’aide de casques à réalité augmentée qui permettent simultanément d’afficher des contenus 3D et des éléments interactifs dans leur champ de vision – configurables individuellement pour le conducteur et les passagers. Ce concept de fonctionnement innovant, connu sous le nom d’Audi dimensions, donne un aperçu passionnant des applications du futur sur lesquelles les experts en informatique travaillent déjà aujourd’hui.

Audi, un employeur de choix : liberté et flexibilité pour les esprits pionniers

« Notre aspiration est d’être un pionnier de la mobilité premium durable. Nous recherchons donc des esprits brillants, dotés d’un esprit pionnier et curieux pour explorer de nouvelles voies, qui assureront le succès continu de la marque aux quatre anneaux. Chez Audi, ils jouiront de la liberté d’un travail indépendant et hybride dans un environnement technologique très stimulant. », a déclaré Xavier Ros, Membre du Conseil d’Administration d’Audi en charge des Ressources Humaines et de l’Organisation.

Tout récemment, l’Institut Mondial « Top Employers » a nommé AUDI AG « Top Employer Germany » pour la troisième fois consécutive. Audi a particulièrement bien réussi dans les domaines de la responsabilité d’entreprise, de la diversité et de l’intégration, et du bien-être. Des projets tels que « better normal » et l’accord d’entreprise « travail hybride » d’Audi encouragent les modèles de travail flexibles. Dans le même temps, les programmes de développement professionnel et les réseaux d’employés font progresser la diversité au sein de l’entreprise, dont les effectifs des seuls sites allemands comptent plus de 100 nationalités. Enfin, une garantie d’emploi jusqu’en 2029 offre à tous les employés d’Audi la sécurité dont ils ont besoin pour acquérir de nouvelles compétences dans des domaines d’avenir. Cette récompense place Audi parmi les employeurs les plus attractifs d’Allemagne.

Emplois dans le domaine des technologies de l’information en ligne – un site de carrière commun illustre le travail d’équipe

Toutes les offres d’emploi dans le domaine de l’informatique peuvent être consultées à la fois sur le portail de l’emploi d’Audi et sur un nouveau site de carrière commun à Volkswagen et à CARIAD. Comme toutes les marques du groupe, Volkswagen Passenger Cars intègre l’architecture électronique CARIAD dans ses modèles, qui servent principalement le marché de masse. Audi, en revanche, se concentre sur la mobilité individuelle haut de gamme, comme le démontre, entre autres innovations, l’Audi activesphere concept avec son nouveau système de fonctionnement. Grâce à ces différentes priorités de développement, le Groupe Volkswagen vise à mettre plus rapidement sur le marché des caractéristiques et des services individuels.

Photos : Audi