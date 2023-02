Miniatures Porsche 935 K3 24H du Mans 1979 & DRM 1980 de Solido au 1:18

Après la reproduction en miniatures au 1:18 de différents modèles de Porsche 935/78 Moby Dick, Solido propose deux versions en édition limitée de la Porsche 935 K3 : une version des 24 Heures du Mans 1979 et une autre DRM 1980. Direction le château du Haut-Kœnigsbourg recouvert de neige fraîche afin de découvrir ces deux reproductions bien réussies.

Porsche 935 K3 #41 – victorieuse aux 24 Heures du Mans 1979

La première et toujours unique victoire au classement général des 24 Heures du Mans avec une voiture de course propulsée par un moteur en position arrière a été remportée par Klaus Ludwig, Don Whittington et Bill Whittington dans une Porsche 935 K3 du Kremer Racing Team en 1979. Il s’agit également de la première victoire au classement général d’une équipe cliente Porsche au Mans.

Avec un temps épouvantable (de très fortes pluies), la voiture n°41 a parcouru 4 173,93 km en 24 heures à une vitesse moyenne de 173,913 km/h. L’équipage a été régulier et a ménagé leur monture sans vouloir chercher les Porsche 936 officielles. En gardant leur rythme, cette Porsche 935 K3 s’est hissée à partir de 0h25 à la première place au classement général pour la garder le reste de la course.

Le dimanche matin, la voiture a subit quelques petits incidents l’obligeant à rentrer au stand afin de changer coup sur coup la pompe d’injection et la courroie d’entraînement. La voiture a franchi la ligne d’arrivée avec sept tours d’avance sur le second, la Porsche 935/77A #70 alignée par Dick Barbour Racing. La seconde Porsche 935 K3 de Kremer Racing (numéro 40) a également terminé sur le podium sur la 3ème marche

Lors de cette édition, l’équipe d’usine avait engagée des Porsche 936 qui n’ont pas été aussi chanceuses : les pilotes d’usine Porsche – Bob Wollek et Hurley Haywood, ayant été les plus rapides en qualifications, ont dû abandonner après que leur voiture ait subi une avarie moteur. Comme si cela ne suffisait pas, la courroie crantée de la pompe à injection de la voiture sœur s’est détachée sur le circuit pendant la nuit entraînant un autre abandon.

Porsche 935 K3 #2 – DRM 1980

Porsche a lancé en 1976 une voiture de course de la 911 type 930 Turbo, préparée pour le Groupe 5 de la FIA. Il s’agit d’une évolution de la Porsche 911 Carrera RSR 2.1 Turbo, deuxième au classement général des 24 Heures du Mans 1974. À partir de la saison 1977, Porsche a proposé la 935 à ces clients participant au championnat du monde des marques, au championnat IMSA GT et au championnat allemand DRM (Deutsche Rennsport Meisterschaf, qui deviendra plus tard le DTM).

En 1980, le sport automobile a beaucoup souffert, notamment au niveau du Groupe 5 et du DRM. Durant cette saison, une voiture a su se démarquer : la Porsche 935 K3 #2 de Kremer Racing, pilotée par Axel Plankenhorn. Cette voiture se démarquait via la couleur orange son partenaire Jägermeister. La voiture n’a pas trop brillé en DRM avec malgré tout 2 podiums à Zolder et à Hockenheim.

Des miniatures originales collectors

La sortie de ces deux miniatures à la fin de l’année 2022 tombent à pic pour célébrer notamment les 100 ans des 24 Heures du Mans en 2023. Après les différents modèles Porsche 935 935/78 Moby Dick, Solido va plus loin et lance différentes versions de la Porsche 935 K3 développée par Kremer.

Grâce à un nouveau moule de qualité, les miniatures sont superbes avec de nombreux éléments rapportés en plastique, donnant plus de réalisme : phares, feux, essuie-glace central, antenne, poignées, échappement, vitres, coupe-circuit, …

La peinture est également bien réalisée avec une teinte uniforme sur toute la carrosserie, que cela soit le orange ou le blanc. Les décorations associées sont assez fidèles aux modèles à taille réelle avec une bonne application et une excellente tenue.

Le design des voitures est bien reproduit avec des lignes spécifiques et d’excellentes proportions. Comme de nombreux modèles Solido au 1:18, les portes s’ouvrent afin de pouvoir admirer l’intérieur et jouer avec le volant influant sur la direction des roues. Les portes s’ouvrent facilement, notamment grâce au petit outil en plastique fourni par Solido.

L’intérieur représente le cockpit de la voiture de course avec une attention particulière apportée aux détails : manomètres, arceau, siège baquet, extincteurs, levier de vitesse, pédales, …

En retournant le modèle, le dessous a été partiellement reproduit avec la partie du train avant mais aussi le dessous du moteur Flat 6 laissant entrevoir les deux turbos et l’échappement.

Les jantes aérodynamiques BBS à écrou central sont chaussées de pneus slick Dunlop offrant beaucoup de réalisme à l’ensemble, avec des designs différents selon les versions.

Pour les passionnés de Porsche et de voitures de course, Solido continue à proposer des modèles originaux et en édition limitée à l’échelle 1:18 à un prix contenu.

Le petit détail

Sur ces deux miniatures, la partie arrière est le point le plus intéressant, notamment au niveau des jonctions entre la carrosserie originale de la Porsche 911 ayant servi de base au modèle de course et les extensions d’aile abritant un feu. Cette vue permet de bien distinguer l’extrême largeur de la voiture de course par rapport à la 911 de série et les détails non négligés par Solido dans cette reproduction.

Disponibilité et prix

Commercialisées à l’automne 2022 en édition limitée chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous les références S1807201 (24H Le Mans 79 #41) et S1807202 (DRM 1980 – Axel Plankenhorn #2), les miniature Solido au 1:18 de la Porsche 935 K3 sont proposées au prix recommandé de 49,99 euros.

Photos : 4Legend.com / Porsche / DR