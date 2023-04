Audi dévoile sa Formule 1 en Chine

Audi a présenté pour la première fois son projet de Formule 1 en Chine à l’occasion du salon automobile de Shanghai 2023 en exposant son show car F1 avec l’étonnante livrée Audi Launch.

Sous la devise « F1 Power made in Germany », l’entreprise se prépare à entrer dans la classe supérieure du sport automobile. À partir de 2026, Audi participera au Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA avec sa propre équipe d’usine et une unité de puissance développée en Allemagne. « Le sport automobile fait partie intégrante de notre ADN. Nous sommes convaincus que notre engagement en Formule 1 renforcera l’orientation sportive d’Audi. La série de courses ne cesse d’accroître sa portée mondiale, en particulier parmi les jeunes groupes cibles et sur notre marché de vente le plus important : la Chine. », a déclaré Markus Duesmann, Président du Conseil d’Administration d’AUDI AG, lors du salon Auto Shanghai.

Le Grand Prix de Chine sur le Circuit International de Shanghai n’a pas pu avoir lieu pour la quatrième fois consécutive en raison de la pandémie, ce qui le rend encore plus heureux de donner aux fans chinois de Formule 1 un avant-goût de l’engagement futur d’Audi dans la catégorie supérieure du sport automobile.

« Le projet Audi Formula 1 a vraiment pris son envol ces derniers mois. Dans la phase de conception en cours de l’unité de puissance, les bases de notre groupe motopropulseur pour 2026 sont jetées aujourd’hui. Nous attachons une grande importance au travail de détail, par exemple sur les matériaux ou les technologies de fabrication, et nous nous concentrons également sur des sujets tels que la gestion de l’énergie du groupe motopropulseur hybride. Après tout, l’efficacité est un facteur clé de succès pour la Formule 1 et la mobilité du futur, et ces approches feront progresser les deux mondes. », a déclaré Oliver Hoffmann, Membre du Conseil d’Administration d’AUDI AG en charge du Développement Technique chez AUDI AG.

Un moteur monocylindre testé depuis la fin de l’année 2022 fournit des informations précieuses pour le développement, la mise en place du banc d’essai et la validation des instruments de mesure. Le premier groupe motopropulseur hybride complet, composé du moteur à combustion, du moteur électrique, de la batterie et de l’unité de commande électronique, devrait passer au banc d’essai avant la fin de l’année et constituera la base du futur concept de véhicule. En outre, le simulateur de développement dynamique de Neuburg an der Donau sera mis aux normes de la Formule 1 et permettra de faire progresser le développement de l’unité de puissance Audi.

Entre-temps, la constitution de l’équipe sur le site Audi Sport, sous l’égide de la société Audi Formula Racing GmbH spécialement créée, bat son plein. Plus de 260 spécialistes sont déjà à bord. Le noyau de l’équipe de développement est composé d’employés expérimentés d’Audi Sport et d’Audi ayant de nombreuses années d’expertise dans le domaine du sport automobile électrique. Ils sont rejoints par des spécialistes de la Formule 1 qui ont été recrutés à l’extérieur et qui renforceront l’équipe de manière ciblée. D’ici la fin de l’année, l’embauche devrait être terminée et l’équipe comptera plus de 300 employés.

Dans le même temps, le Competence Center Motorsport de Neuburg an der Donau sera agrandi pour le projet de Formule 1. À partir du second semestre, des bancs d’essai supplémentaires pour le développement des groupes motopropulseurs seront installés dans un nouveau bâtiment d’une superficie d’environ 3 000 mètres carrés. Grâce à une conception modulaire, les bancs d’essai ultramodernes pourront être mis en service avant même que le bâtiment ne soit entièrement achevé, au début de l’année 2024. L’approvisionnement en électricité et en chaleur à Neuburg an der Donau est déjà neutre en termes de CO₂. L’installation est alimentée en chauffage urbain à partir de la chaleur des déchets industriels et en électricité verte provenant de centrales hydroélectriques. La FIA, l’instance dirigeante mondiale, a décerné au site son label environnemental trois étoiles, la plus haute distinction en matière de conservation de l’environnement et de durabilité. L’objectif d’Audi est de continuer à fournir de l’énergie neutre en CO₂ pour le projet de Formule 1 à Neuburg et d’établir un approvisionnement en énergie régénérative sur le site.

La durabilité joue également un rôle important dans la catégorie supérieure du sport automobile. La réglementation, qui s’appliquera à partir de 2026, met l’accent sur une plus grande électrification, le groupe motopropulseur électrique (MGU-K) aura alors presque autant de puissance que le moteur à combustion. Les moteurs turbocompressés de 1,6 litre, très efficaces, seront alimentés par un carburant synthétique durable. Grâce à la compétition ouverte, la Formule 1 sert ainsi de moteur technologique pour l’électromobilité et les biocarburants durables. En outre, la Formule 1 s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone1 en tant que série de courses d’ici à 2030.

L’accent mis sur la durabilité et la rentabilité sous la forme d’un plafond budgétaire, le fameux « cost cap », ont été des facteurs importants pour l’entrée d’Audi en Formule 1, qui a été officiellement annoncée à la fin du mois d’août 2022. Audi a choisi l’écurie suisse expérimentée Sauber comme partenaire stratégique pour le déploiement d’une équipe d’usine Audi en Formule 1 à partir de 2026.

Photos : Audi