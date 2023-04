IMSA – Première victoire de la Porsche 963 à Long Beach

La nouvelle équipe d’usine Porsche Penske Motorsport célèbre sa première victoire avec le prototype hybride Porsche 963. Lors de la troisième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2023, la voiture n°6 pilotée par Nick Tandy et Mathieu Jaminet s’est imposée après une course passionnante. Lors du sprint de 100 minutes dans les rues de Long Beach, leurs coéquipiers Matt Campbell et Felipe Nasr ont pris le drapeau à la troisième place avec la voiture n°7. Dans la catégorie GTD-Pro, Pfaff Motorsports a décroché un podium avec la Porsche 911 GT3 R.

Première victoire de la Porsche 963

Sous un soleil radieux et dans le cadre magnifique de la côte Pacifique, la série IMSA a offert aux fans un spectacle extrêmement divertissant sur le circuit urbain étroit de Long Bach. Hollywood, à 50 kilomètres à peine, n’aurait pas pu mieux le mettre en scène. Les deux Porsche 963 alignées par Porsche Penske Motorsport avaient pris le départ de la course aux sixième et huitième positions. Dans le premier tour, les deux voitures de 680 ch ont profité d’une collision avec le peloton de tête au début et ont hérité des deuxième et cinquième places.

Les pilotes du premier relais, Nick Tandy et Felipe Nasr, ont repoussé les attaques féroces de leurs rivaux et ont amené les deux Porsche 963 aux stands à mi-parcours de la course pour un entretien programmé et un changement de pilote. Là, la nouvelle équipe d’usine Porsche Penske Motorsport a opté pour une stratégie audacieuse : contrairement au reste de la compétition, au lieu de changer les roues des deux véhicules, l’équipe a fait confiance à l’excellente durabilité des pneus Michelin. Le temps gagné dans les stands a propulsé les deux prototypes hybrides « Made in Flacht » en tête du peloton.

Alors que Mathieu Jaminet a tourné ses tours avec confiance, son collègue de la marque Matt Campbell avait les mains pleines dans la phase finale. La voiture n°7 a subi des attaques répétées, que l’Australien a intelligemment et résolument contrées ou repoussées. Une collision mineure a cependant causé de légers dommages à l’arrière. De plus, les pneus se sont rapidement détériorés au cours des dix derniers tours. Alors qu’il restait neuf minutes au compteur, Campbell a perdu deux positions au départ, mais a repris la troisième place après un accident impliquant l’Acura n°10 dans une bataille avec le leader Jaminet. Finalement, la course s’est terminée derrière la voiture de sécurité.

« Quelle course passionnante et fantastique. C’était un spectacle du premier au dernier tour. Notre équipe a choisi une stratégie optimale et a fait un travail parfait avec les arrêts aux stands. Nos pilotes ont tout donné et ont parfaitement roulé sans exception malgré une énorme pression. Cette performance a été récompensée à juste titre par notre première victoire. Un grand merci à toute l’équipe, à nos collaborateurs de Weissach et à tous nos partenaires qui ont rendu ce succès possible. Je suis sûr que la victoire d’aujourd’hui donnera à notre équipe une motivation supplémentaire dans le FIA WEC alors qu’ils se dirigent vers la course de dimanche au Portugal. », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« Cette journée restera dans l’histoire de notre équipe. La première victoire avec la Porsche 963 est extrêmement importante pour nous. Nous avons mis tellement d’énergie et de travail pour pouvoir célébrer un tel succès. Notre stratégie était certes risquée, mais elle a payé. Nous devons ce triomphe à chaque membre de l’équipe. Ce que Matt Campbell a fait dans la bataille pour la deuxième place à la fin était génial. Il avait le dos de la voiture sœur dans la phase finale importante. Je suis extrêmement fier de toute l’équipe ! », a déclaré Jonathan Diuguid, directeur général de Porsche Penske Motorsport.

L’équipe cliente de Pfaff Motorsports monte sur le podium avec la Porsche 911 GT3 R

La course de catégorie GTD-Pro était tout aussi passionnante jusqu’au dernier moment. Grâce à un effort d’équipe solide et à des entraînements sans faille, Patrick Pilet et Klaus Bachler ont assuré une place sur le podium pour Pfaff Motorsports. La voiture n°9 de l’équipe canadienne a atteint le drapeau en troisième place. Dans la catégorie GTD, les modèles identiques engagés par Wright Motorsports et Kelly-Moss par Riley ont terminé sans drame aux positions dix, douze et treize.

Grâce à cette victoire à Long Beach, Tandy et Jaminet ont pris la tête du championnat des pilotes. Au classement des constructeurs de la catégorie GTP, Porsche occupe la troisième place. La quatrième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar se disputera à Laguna Seca le 14 mai. La course sur le mythique circuit californien dure 2h40.

Résultats de la course

Catégorie GTP

1. Campbell/Nasr (AUS/BR), Porsche 963 #7, 78 tours

2. Yelloly/de Phillippi (Royaume-Uni/États-Unis), BMW #25, 78 tours

3. Tandy/Jaminet (UK/F), Porsche 963 #6, 78 tours

Catégorie GTD-Pro

1. Hawksworth/Barnicoat (Royaume-Uni/Royaume-Uni), Lexus #14, 73 tours

2. Garcia/Taylor (E/USA), Corvette n°3, 73 tours

3. Bachelier/Pilote (A/F), Porsche 911 GT3 R #9, 73 tours

Catégorie GTD

1. Sellers/Snow (USA/USA), BMW #1, 73 tours

2e Sörensen/De Angelis (DK/CDN), Aston Martin #27, 73 tours

3. Montecalvo/Telitz (USA/USA), Lexus #12, 73 tours

10. Brynjolfsson/Hindman (USA/USA), Porsche 911 GT3 R #77, 72 tours

12. Metni/van Berlo (USA/NL), Porsche 911 GT3 R #91, 71 tours

13. Udell/Bleekemolen (USA/NL), Porsche 911 GT3 R #92, 71 tours

Photos : Porsche