Ouverture d’un showroom Bugatti à Monaco

Le showroom Bugatti de Monaco a récemment ouvert ses portes sur la Côte d’Azur, dans un endroit emblématique intimement lié au passé glorieux de la marque en course automobile, à savoir l’une des rues de la Principauté qui accueillent, chaque printemps, le Grand Prix de Formule 1.

La marque a ouvert sa nouvelle vitrine monégasque sur l’une des routes les plus connues au monde, un cadre unique au cœur de l’intemporelle Principauté, faisant écho à cette histoire commune qui lie à jamais Bugatti et Monaco.

En effet, Monaco occupe une place à part dans l’histoire de la marque de Molsheim. Si, lors du tout premier Grand Prix sur le Circuit de Monaco en 1929, c’est une Bugatti – la Type 35B pilotée par William Charles Frederick Grover – qui l’a emporté, c’est entre autres le légendaire pilote automobile Louis Chiron qui scellera à jamais le destin de Bugatti et celui de la Principauté. Né à Monaco en 1899, c’est à bord d’une Bugatti que celui qui a donné son nom à l’une des hypersportives les plus connues de la marque rafle la première place au Grand Prix de Monaco en 1931. Comme un hommage à ce riche héritage, le nouveau showroom Bugatti est directement situé sur le tracé du circuit de Formule 1 au niveau du célèbre virage La Rascasse, non loin du virage Louis Chiron.

À l’occasion de l’inauguration officielle du nouveau showroom, les invités ont pu découvrir la toute nouvelle W16 Mistral, roadster ultime de Bugatti, pour sa première apparition sur la Côte d’Azur. Ils ont ensuite été invités à la Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco, située à quelques pas de là, où ils se sont vu offrir une visite guidée proposée par la Directrice de la Collection en personne, Valérie Closier. Ce fût également l’occasion pour les invités d’apprécier dans les moindres détails une sélection des hypersportives les plus exclusives de la marque : la seule et unique La Voiture Noire, une des dix Centodieci, une rare Divo et une Chiron Pur Sport « Grand Prix » tout à fait spéciale. Elles seront rejointes par la W16 Mistral pour une exposition à découvrir jusqu’au 28 avril 2023. Une opportunité absolument unique de contempler ces créations côte à côte.

Hendrik Malinowski, Directeur Général de Bugatti Automobiles s’est exprimé : « Bugatti trouve naturellement sa place au sein de la Principauté de Monaco. Notre marque offre un prestige et une excellence incomparables, ainsi qu’un luxe intemporel auquel aspire la clientèle de la région. Nous sommes absolument ravis d’ouvrir notre nouveau showroom à Monaco au cœur des rues qui ont façonné l’histoire de Bugatti il y a très longtemps. Nous n’aurions pu imaginer meilleur endroit pour rendre hommage à notre extraordinaire héritage et au lien si fort qui nous unit à Monaco. »

Le showroom Bugatti de Monaco a été créé en partenariat avec le groupe Segond Automobiles, qui opère dans la région depuis plus de 35 ans et dont la réputation en matière de service client n’est plus à faire.

Stéphane Colmart, Directeur Général du groupe Segond Automobiles, a ajouté : « Le showroom Bugatti de Monaco, prend place dans l’une des villes les plus convoitées d’Europe et se situe dans l’un des endroits les plus emblématiques de la ville. C’est le lieu idéal pour accueillir les clients dans l’univers Bugatti et leur faire découvrir cette marque réputée pour ses victoires en course automobile et son savoir-faire inégalable. Nous sommes immensément fiers de faire partie du réseau Bugatti, aussi bien avec notre showroom qu’avec notre espace après-vente. Nous avons hâte d’accueillir les clients pour leur offrir ce qui se fait de mieux en termes de design, de service et de luxe. »

Pour compléter l’expérience Bugatti, le groupe Segond Automobiles propose en effet un tout nouvel espace après-vente pour la maintenance et l’entretien des hypersportives de la marque. Le Bugatti Service Center de la Côte d’Azur, situé à proximité de Monaco, offre les services d’une équipe de techniciens hautement spécialisés, directement formés au berceau de la marque à Molsheim. Le nouveau centre, qui observe scrupuleusement les normes exigeantes définies par la marque pour l’entretien de ses hypersportives, contribue à prolonger l’expérience proposée par Bugatti Monaco.

Photos : Monaco