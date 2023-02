Audi electric kick scooter by Egret : une trottinette électrique urbaine

Audi lance la deuxième génération de sa trottinette électrique, l’Audi electric kick scooter by Egret, conçue pour les utilisateurs à la recherche d’une option sportive et haut de gamme parmi les trottinettes électriques. Avec une autonomie allant jusqu’à 80 km, des freins à disque hydrauliques, des pneus à chambre à air, un écran LED couleur et un design incomparablement Audi, le nouveau e-scooter peut être acheté en ligne via l’Audi Store dans le cadre du catalogue d’accessoires d’origine Audi, avec un prix public de 2 075 euros.

La mobilité multimodale dans les grandes villes est déjà une réalité, et les trottinettes électriques ou e-scooters prennent de plus en plus d’importance. C’est pourquoi, pour répondre aux besoins des utilisateurs à la recherche d’une alternative de micro-mobilité durable et premium pour leurs déplacements, Audi lance la deuxième génération de son scooter électrique, l’Audi electric kick scooter powered by Egret.Cette seconde génération succède à l’Audi electric kick scooter powered by Segway. Englobé dans la zone des accessoires d’origine Audi, le nouveau e-scooter est développé en collaboration avec Egret et offre une solution de mobilité électrique de pointe et de qualité, avec des caractéristiques qui représentent parfaitement le progrès, la durabilité, le design et la technologie, des valeurs qui définissent les véhicules de la marque aux quatre anneaux.

Sa batterie lithium-ion compacte, d’une capacité de 840 Wh et 48 V, s’intègre parfaitement sous la plateforme du skate, offrant une protection IPX7 contre l’eau, et permet de parcourir jusqu’à 80 km sur une seule charge. Pour la recharger complètement via une prise domestique, il ne faut que 5h30. Le puissant moteur électrique, d’une puissance nominale de 500 W et d’un couple maximal de 27 Nm, établit de nouvelles références dans cette catégorie pour sa capacité d’accélération, et permet d’affronter un grand dénivelé avec des garanties en attente, procurant agilité et plaisir de conduite remarquable. Jouent également un rôle clé à cet égard, les freins hydrauliques à disques de 120 mm sur les roues avant et arrière, qui utilisent des pneus de 10 pouces avec une chambre à air, contribuant à la sécurité et au confort.

Les utilisateurs peuvent utiliser la trottinette pour parcourir leurs trajets en ville, par exemple depuis une place de parking ou depuis la borne de recharge de leur véhicule électrique jusqu’à leur destination finale, à une vitesse maximale jusqu’à 25 km/h (limitée selon la réglementation) selon sur le programme de conduite choisi – Eco, Tour ou Sport. Le nouveau mécanisme de pliage facilite le transport, ou le système de verrouillage intégré pratique pour garer la trottinette en toute sécurité.

Le poids de l’e-scooter est de 22,5 kg et il offre une capacité de charge maximale de 120 kg. Une caractéristique qui permet à tout utilisateur d’adapter le scooter pour une conduite plus facile et plus sûre est le guidon réglable en hauteur, qui dispose d’un écran LED couleur où l’utilisateur peut vérifier des données telles que la vitesse, l’état de charge de la batterie , le programme de conduite sélectionné ou l’état de la connexion bluetooth. La connexion entre le scooter et le smartphone de l’utilisateur se fait via l’application Egret. Elle permet, entre autres fonctions, de contrôler à distance l’état de charge de la batterie, de changer le mode de conduite ou de verrouiller et déverrouiller l’e-scooter à l’aide d’un code PIN.

L’intégration du design Audi dans l’e-scooter comprend des éléments avec différentes surfaces, la qualité du processus de peinture en trois étapes ou le puissant système d’éclairage standard, qui comprend même un feu stop arrière à LED.

La trottinette électrique Audi est disponible dans le catalogue d’accessoires d’origine Audi et peut être achetée via l’Audi Store et le réseau officiel Audi au prix de 2 075 euros, incluant une garantie de trois ans. L’utilisateur peut retirer le scooter auprès du réseau de service après-vente officiel Audi ou choisir la livraison à domicile. En tant qu’accessoires, l’Audi Store propose également une housse extensible de haute qualité en matériau résistant pour ranger l’e-scooter proprement et en toute sécurité, un sac à bandoulière pour transporter des effets personnels lors de trajets avec l’e-scooter et un casque de haute qualité avec un design assorti au scooter.

Photos : Audi