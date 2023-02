Nouveaux Volkswagen Atlas & Atlas Cross Sport restylés

Volkswagen of America, Inc. a dévoilé les nouveaux Atlas et Atlas Cross Sport au Salon automobile de Chicago 2024. Les gros SUV à sept et cinq places restylés offrent une technologie améliorée, des designs et des matériaux intérieurs améliorés et un groupe motopropulseur plus vivant.

« L’Atlas a été la première Volkswagen moderne conçue et produite spécifiquement pour les acheteurs américains, et depuis ses débuts, elle est devenue un acteur majeur sur le marché américain. L’Atlas et l’Atlas Cross Sport restylés continuent de s’appuyer sur ce succès, avec un nouvel intérieur élégant et un moteur turbocompressé sophistiqué qui améliore à la fois les performances et l’expérience de conduite. », a déclaré Pablo Di Si, PDG de Volkswagen of America.

Alors que l’Atlas et l’Atlas Cross Sport restylés conservent les mêmes fondements que les modèles sortants à succès, l’intérieur spacieux de chaque véhicule reçoit une mise à niveau majeure pour la nouvelle année modèle. Des matériaux haut de gamme sont adoptés partout, y compris un tableau de bord et une console centrale au toucher doux garnis de similicuir. La garniture et la décoration des portes de la première rangée s’intègrent harmonieusement dans le tableau de bord, créant un habitacle haut de gamme; le traitement de la porte est également reflété dans la deuxième rangée. L’éclairage d’ambiance disponible avec 30 choix de couleurs s’associe à un décor de tableau de bord rétroéclairé innovant avec le nom du modèle pour rehausser le nouveau design. Les modèles haut de gamme sont équipés de sièges en cuir matelassé avec un motif en losange.

Les caractéristiques de confort sont également améliorées. Un volant chauffant avec palettes de changement de vitesse, des sièges avant ventilés et un siège passager réglable en hauteur sont désormais de série, ainsi que la climatisation automatique Climatronic et la commande vocale. La console centrale est repensée avec un casier de rangement en dessous. Les surfaces des sièges en cuir et les sièges arrière chauffants sont désormais disponibles avec une ligne de finition plus basse que les modèles précédents.

La technologie améliorée de l’Atlas et de l’Atlas Cross Sport actualisés offre une expérience plus connectée. Un écran d’infodivertissement flottant de 12 pouces est un point central élégant dans le cockpit redessiné, et les conducteurs de tous les niveaux de finition bénéficient du Volkswagen Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces entièrement configurable. La connexion d’appareils est plus facile que jamais avec l’App-Connect sans fil de série, le chargement sans fil et six ports USB-C (huit disponibles) avec une charge rapide de 45 watts.

La technologie d’assistance à la conduite IQ.DRIVE, dotée d’une capacité semi-automatique pratique, est désormais également de série. Sur autoroute, IQ.DRIVE est doté d’un centrage de voie et d’un volant capacitif pour faciliter la conduite. En ville, IQ.DRIVE avertit le conducteur des obstacles surprises devant et garde un œil autour pour rendre la conduite plus sûre. Un affichage tête haute et un régulateur de vitesse adaptatif prédictif sont également disponibles.

À l’extérieur, le nouveau modèle apporte un nouveau design avant et une plus grande différenciation entre Atlas et Atlas Cross Sport. Sur les deux voitures, une large calandre chromée à quatre barres est encadrée par des phares à LED avec le nouveau système d’éclairage avant adaptatif (AFS) de série. Sur toutes les versions sauf de base, les feux de jour (DRL) s’enroulent autour des phares et se prolongent dans une barre lumineuse éclairée qui se trouve au sommet d’un logo VW illuminé, donnant au véhicule un look haut de gamme incomparable. Une nouvelle face avant avec prises d’air intégrées complète le traitement de la face avant. Les modèles Atlas Cross Sport présentent des détails de calandre noir brillant et un élément de conception en «X» noir brillant s’étendant sur le carénage inférieur, similaire au VW Taos.

À l’arrière, les deux modèles ajoutent un aileron plus grand, allongeant la ligne de toit globale des véhicules et leur donnant un profil latéral plus élégant. Toutes les garnitures sauf la base reflètent la signature lumineuse avant à l’arrière avec une barre lumineuse éclairée et le logo VW assis entre les feux arrière à LED. Les modèles Atlas Cross Sport ajoutent un diffuseur arrière plus agressif que la génération précédente, différenciant davantage les deux modèles.

Toutes les versions reçoivent de nouveaux designs de jantes, allant du 18 au 20 pouces avec des finitions en alliage usiné et noir disponibles. La finition R-line rehausse la ligne avec une calandre noir brillant, des jantes en alliage d’aluminium de 21 pouces et un écusson R-line signature.

Pour 2024, la famille Atlas sera propulsée uniquement par un moteur TSI à quatre cylindres turbocompressé et à injection directe de 269 chevaux et 370 Nm de couple. Le nouveau moteur fournit une puissance similaire au VR6 sortant, une augmentation du couple – qui est disponible sur une plage de régimes plus large, améliorant la maniabilité et l’accélération – et devrait permettre une meilleure économie de carburant. La capacité de remorquage reste la même, à 2268 kg. Une transmission automatique à huit rapports et une traction avant sont de série; Le système de traction intégrale 4Motion de Volkswagen est disponible sur toute la gamme de modèles.

De plus amples détails, spécifications et prix seront annoncés avant le lancement au début du troisième trimestre.

Photos : Volkswagen