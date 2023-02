Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 – Victoire de Campbell à la manche 1

La cinquième saison de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup a débuté avec le champion en titre Diogo C. Pinto décrochant la première place de la course de sprint. La victoire dans la longue course est revenue à Zac Campbell. Charlie Collins a obtenu la deuxième place lors des deux courses sur le Hockenheimring.

Zac Campbell a remporté l’ouverture de la saison 2023 de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC). Dans la course virtuelle de 18 tours, l’Américain s’est frayé un chemin à travers le peloton depuis la troisième place sur la grille pour franchir la ligne d’arrivée en premier sur la version numérique du Hockenheimring. Son coéquipier britannique au VRS Coanda, Charlie Collins, est arrivé en deuxième position. Dans la course de sprint sur la moitié de la distance, le champion en titre Diogo C. Pinto est sorti vainqueur. La cinquième saison du PESC s’est ouverte sur le circuit du Grand Prix d’Allemagne. La coupe monomarque est disputée avec la Porsche 911 GT3 Cup virtuelle sur la plateforme de simulation iRacing. Les 30 concurrents s’attaquent à dix manches dans une offre pour un prix en argent totalisant 200 000 dollars américains.

Un peu à l’improviste, Jordan Caruso a dominé les qualifications sur le circuit de Formule 1 de 4,574 kilomètres. Conduisant pour l’équipe Altus Esports, l’Australien a été le premier à gagner des points pour le TAG Heuer Pole Award. En fin de saison, le vainqueur de ce prix reçoit une montre connectée TAG Heuer dans l’édition spéciale Porsche. Caruso, cependant, a perdu son avance dans la course de sprint dans le premier des neuf tours. Au début, le pilote britannique Charlie Collins de l’équipe VRS Coanda a pris la tête, pour être dépassé par le défenseur du titre Diogo C. Pinto (Team Redline). Le pilote de simulation portugais a franchi la ligne d’arrivée en premier avec Collins proche de son pare-chocs. Dans un ultime effort sur les derniers mètres, Caruso a repris la troisième place à l’Espagnol Alejandro Sánchez (Stormforce Racing ART). Le champion PESC 2020 Sebastian Job (Oracle RedBull Racing Esports) a obtenu la cinquième place. Lasse Bak du Danemark a remporté la huitième place en tant que meilleur nouveau venu. Grâce à la grille de réserve pour les huit premiers du sprint, la recrue de l’équipe FYRA SimSport a abordé la course de fond depuis la pole position.

Dans la grande épreuve, Bak a remporté le sprint jusqu’au premier virage et a d’abord profité d’un passage à l’avant. Cependant, au quatrième tour sur 18, il a dû céder la tête à un Zac Campbell férocement attaquant. Avant cela, l’Américain s’était frayé un chemin devant Alessandro Bico (Williams Esports) et Sebastian Joba tenté de suivre le mouvement avec un mouvement de dépassement fougueux, mais a glissé sur l’herbe dans la section arène du Hockenheimring et a perdu du terrain. Campbell a ensuite pris un léger avantage sur ses poursuivants pour prendre le drapeau une demi-seconde devant Charlie Collins. La troisième place revient à Bico suivi de Caruso, Pinto et du Français Yohann Harth (Apex Racing Team). Bak est arrivé septième en tant que meilleure recrue.

Les créateurs de contenu de la scène des courses de sim s’attaquent à la course All-Stars

Casey Kirwan a ouvert la nouvelle saison All-Stars de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup avec une victoire dans la course de sprint. Le jeune Américain avait déjà remporté la séance qualificative et entamé la courte course de 17 minutes depuis la pole position. Là, il a immédiatement pris l’avantage et l’a habilement défendu face à Tony Kanaan. À la ligne d’arrivée, Kirwan avait près de trois secondes d’avance sur le vrai champion brésilien d’IndyCar et vainqueur d’Indy500, qui a dû se contenter de la deuxième place devant l’Espagnol Borja Zazo.

Pour la course de 17 tours au Hockenheimring, les créateurs de contenu du monde des courses de simulation se sont alignés dans l’ordre inverse du résultat de la course précédente. En conséquence, Kirwan est parti de la 14e et dernière position. Sa charge de rattrapage l’a vu se frayer un chemin jusqu’à la quatrième place. Jaroslav « Jardier » Honzik est sorti vainqueur. Dans le dernier tour, le Tchèque profite d’un accrochage en épingle entre Oliver « Basic Ollie » Furnell, jusqu’alors en tête, et sa poursuivante Emily « Emree » Jones. Le Britannique a tout de même terminé deuxième, l’Australien terminant l’ouverture de la saison à la troisième place.

Preview : Magny Cours accueille la prochaine course PESC dans deux semaines

Dans seulement 14 jours, la Porsche TAG Heuer Esports Supercup se poursuit avec une première : la deuxième manche de la saison débute le 18 février sur le circuit numérique du Grand Prix de Magny Cours en France. Le circuit plat de Nevers, dont la version réelle mesure 4,411 kilomètres, figurait pour la dernière fois au calendrier de la Formule 1 en 2008. Il comporte neuf virages à droite et huit virages à gauche. La surface de la piste est extrêmement sensible à la température. Les sections les plus marquantes du circuit incluent la rapide « Grande-Courbe » au bout de la courte ligne droite de départ et d’arrivée. Ce virage à gauche coule doucement dans le virage à droite « Estoril », à partir duquel les pilotes doivent conserver un élan maximal pour le passage à grande vitesse menant à l’épingle lente « Adélaïde ». La course de sprint PESC se déroule sur neuf tours, la course caractéristique couvrant le double de cette distance.

Commentaires sur la course

Zac Campbell (USA/VRS Coanda) : « Les mots ne peuvent décrire à quel point c’est formidable de travailler avec un coéquipier comme Charles Collins. Nous avons travaillé très dur sur les réglages de la Porsche 911 GT3 Cup ces derniers jours. En tant que membre de l’équipe d’usine Porsche Coanda Esports dans la série virtuelle Le Mans, nous avons eu beaucoup d’idées au cours de l’hiver sur la façon d’optimiser davantage les processus sur la plateforme de simulation iRacing. Je suis très content du résultat, ça fait une nette différence. Première et deuxième place, c’est un résultat fantastique. »

Charlie Collins (UK/VRS Coanda) : « Pour être honnête, j’ai juste essayé de rester derrière Zac. Dès que j’ai pris la deuxième place, j’ai su que je ne pourrais pas le rattraper aujourd’hui. Je pense aussi que c’est plutôt cool de concourir aux côtés de mon frère Bryn dans la Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Il n’y a jamais eu de frères et sœurs dans cette série auparavant. C’est toujours un peu bizarre, mais cela deviendra probablement plus naturel au cours de la saison. »

Alessandro Bico (I/Williams Esports) : « Je suis très content de mon tout premier podium dans cette série. Après ma saison recrue l’an dernier, nous avons pu identifier un potentiel d’amélioration dans un certain nombre de domaines. J’ai ensuite intensifié ma formation, en me concentrant précisément sur ces questions – cela semble avoir porté ses fruits. J’ai fait du bon travail en qualifications, donc j’ai pu partir loin devant et trouver un bon rythme dès le début. »

Résultats

Hockenheim, course de vitesse

1. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

2. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda)

3. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports)

4. Alejandro Sánchez (E/Stormforce Racing ART)

5. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Redbull Racing Esports)

Hockenheim, course vedette

1. Zac Campbell (États-Unis/VRS Coanda)

2. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda)

3. Alessandro Bico (I/Williams Esports)

4. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports)

5. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

Classement général après la première des 10 manches

1. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda), 73 points

2. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports), 67 points

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 67 points

4. Zac Campbell (États-Unis/VRS Coanda), 65 points

5. Alessandro Bico (I/Williams Esports), 54 points

