Audi et l’ERC Ingolstadt (hockey) renouvellent à nouveau leur partenariat à long terme

Le partenariat entre AUDI AG et ERC Ingolstadt (ERCI) se prolonge : le constructeur automobile haut de gamme et le club de hockey sur glace d’Ingolstadt ont une fois de plus renouvelé leur coopération à long terme. L’engagement d’Audi à soutenir le club va au-delà de l’équipe professionnelle de la Ligue allemande de hockey sur glace (DEL) elle-même, s’étendant au programme junior du club et à l’équipe féminine de l’ERC. De cette façon, Audi renouvelle à nouveau son engagement envers la région en promouvant un programme diversifié de sports et de culture.

« Nous sommes très heureux que le partenariat avec l’un des fleurons sportifs d’Ingolstadt se poursuive. De nombreux employés d’Audi sont eux-mêmes des membres actifs de l’ERC ou des fans passionnés du club. », a déclaré Xavier Ros, membre du conseil d’administration d’Audi en charge des ressources humaines. Sur cette note, l’équipe professionnelle gâte pratiquement les fans en ce moment : cette saison, l’équipe s’est frayé un chemin vers les séries éliminatoires de DEL en tant que deuxième du tableau. L’équipe de l’entraîneur-chef Mark French est maintenant en quart de finale du championnat d’Allemagne. L’ERC a remporté le titre DEL pour la dernière fois en 2014 – avec Audi comme partenaire à l’époque également. Gerd Walker, membre du directoire d’Audi en charge de la production et la logistique, a souligné : « Le renouvellement de notre contrat envoie également un signal fort au site d’Ingolstadt et à la région. »

Audi soutient également le programme junior du club, qui a de nouveau reçu la meilleure note de cinq étoiles par la Fédération allemande de hockey sur glace (DEB) en 2022 et assure l’avenir du succès du club. Par exemple, l’équipe U20 de la Ligue junior allemande (DNL) est entrée dans les éliminatoires du championnat allemand après le tour principal en tête du groupe. L’équipe U17 jouera à nouveau dans la première division allemande la saison à venir. La marque aux quatre anneaux s’engage également à soutenir l’équipe féminine de l’ERC, composée des internationales allemandes Jule Schiefer, Theresa Wagner et Celina Haider. L’équipe a remporté le championnat d’Allemagne en 2022 et a enchaîné avec une victoire en coupe cette année.

L’Audi Sportakademie offre à l’ERC Ingolstadt un environnement idéal pour aider les joueurs talentueux à terminer leurs études en plus de leur développement sportif. Située à l’Audi Sportpark, l’académie accueille six joueurs de hockey sur glace et douze talents de football depuis 2014.

La coopération entre Audi et le légendaire club s’est développée au fil des ans et se caractérise par des activités communes régulières. L’année dernière, par exemple, les joueurs de l’ERC ont rejoint les employés d’Audi à la cantine et ont participé à des séances d’autographes. Ensemble, ERCI et Audi organisent à plusieurs reprises des événements communs tels que la journée des bénévoles ou la journée neutre en carbone. Autre tradition, les joueurs du team pro reçoivent également des voitures de société d’Audi au début de chaque saison.

En plus de son implication dans le sport d’élite international, Audi soutient les clubs locaux et les événements sportifs en tant que « bon voisin » depuis de nombreuses années. En plus de l’ERC, il s’agit notamment de l’équipe de football du FC Ingolstadt 04 ainsi que du semi-marathon et du triathlon d’Ingolstadt.

Photos : Audi