Bentley propose de nouveaux postes en apprentissage en 2023

Bentley Motors a lancé le programme d’apprentissage 2023, annonçant 37 nouveaux postes vacants pour coïncider avec le lancement de la Semaine nationale de l’apprentissage début février 2023. Des opportunités sont désormais offertes aux futurs talents de rejoindre la marque de voitures de luxe la plus recherchée au monde, basée à la « Dream Factory » neutre en carbone de Bentley à Crewe.

La campagne de recrutement vise à accélérer la stratégie avant-gardiste Beyond100 de la marque, le plan le plus audacieux de ce type dans le secteur automobile, pour proposer une toute nouvelle gamme de modèles entièrement électriques d’ici 2030. La livraison de l’ambitieux plan Five-in-Five de Bentley, qui engage à cinq nouveaux modèles électriques d’ici 2030, redéfinira les références de la marque de luxe en tant que constructeur de référence en matière de mobilité de luxe durable.

En mettant l’accent sur la compétence en matière de systèmes électriques, la connaissance de la technologie logicielle numérique et les compétences en gestion de projet, la nouvelle cohorte contribuera à l’avenir ambitieux de Bentley. Les rôles seront basés au siège social de Bentley à Crewe avec l’option d’un mélange de travail hybride sur site et à distance.

Le Dr Karen Lange, membre du conseil d’administration de Bentley Motors, en charge des ressources humaines de Bentley Motors, a déclaré : « Des personnes et des produits extraordinaires ont toujours été au cœur de notre activité, et c’est maintenant un moment tellement excitant pour rejoindre Bentley alors que nous transformons l’ensemble de nos opérations dans les années à venir vers l’ère électrique. Nos nouvelles recrues contribueront à souligner nos ambitions et à façonner l’entreprise, en concevant et en créant la véritable incarnation de la mobilité de luxe durable. »

Les apprentis Bentley travailleront aux côtés de certains des esprits les plus brillants de l’industrie automobile tout en étudiant pour obtenir un diplôme d’enseignement supérieur reconnu. Les candidats auront le choix entre un niveau 2 : GCSE, niveau 3 : BTEC / A Level, niveau 4/5 : HNC/HND Foundation degree et niveau 6 : Bachelor’s degree qualification pour les programmes d’apprentissage intermédiaire, avancé, supérieur et diplômant respectivement.

Commentant ses expériences en tant qu’apprenti, Zakaria El-Shanti, apprenti diplômé en faisabilité de nouveaux modèles chez Bentley Motors, a déclaré : « Le programme d’apprentissage m’a plu car c’était une opportunité d’acquérir une compétence tout en obtenant une qualification à la fin de mon diplôme de quatre ans avec la possibilité de postuler pour un poste permanent à la fin du programme. Bien que Bentley Motors soit un constructeur international de voitures de luxe, l’environnement de travail vous donne l’impression de faire partie d’une organisation familiale avec la liberté d’exprimer vos opinions et vos questions. En tant qu’étudiant universitaire, un équilibre sain entre le travail et la vie universitaire est encouragé et vous vous sentirez toujours soutenu avec beaucoup de confiance, d’espace et de temps qui vous permettront de mieux apprendre, de grandir plus intelligemment et de réussir. Cela a vraiment été une expérience inestimable »

Bentley s’engage à améliorer constamment l’expérience de ses employés sur le lieu de travail grâce à des investissements de plusieurs millions de livres dans de nouveaux bureaux d’ingénierie, des zones de collaboration et des espaces de bureaux ouverts. Plus tôt cette année, l’entreprise s’est vu décerner le statut de Top Employer pour la douzième année consécutive par le Top Employers Institute, qui récompense les employeurs mondiaux qui mettent tout en œuvre pour améliorer continuellement la qualité de travail de leurs collègues.

Photos : Bentley