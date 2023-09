Audi ouvre un nouveau centre de sécurité des véhicules

Le nouveau centre de sécurité automobile d’Audi, situé dans les locaux de l’incampus à Ingolstadt, offre des installations d’essai de collision nettement améliorées et à la pointe de la technologie. Environ 100 millions d’euros ont été investis dans cette installation. Parmi ses caractéristiques, on peut citer une piste d’élan de 250 mètres, un bloc de collision mobile de 100 tonnes et la possibilité de faire entrer en collision deux véhicules à un angle de 90 degrés. En tant que marque haut de gamme, Audi s’engage à répondre à des exigences plus élevées que les normes internationales actuelles.

Le nouveau centre de sécurité automobile Audi (AFZ – Audi Fahrzeugsicherheitszentrum) d’Ingolstadt entrera officiellement en service à l’occasion de l’inauguration du parc technologique incampus. Il s’agit du plus important centre de développement d’Audi dans le domaine de la sécurité passive : Une centaine d’employés y travailleront, couvrant tous les scénarios d’essai connus et pertinents aujourd’hui. Lors de la phase de conception, il a été veillé à ce que l’installation soit capable d’effectuer des tests allant bien au-delà des exigences actuelles des nombreux marchés d’Audi. Cela signifie que l’installation peut être adaptée de manière flexible aux développements futurs.

Davantage de tests possibles à l’avenir

Audi a investi un total d’environ 100 millions d’euros dans l’installation, dont la construction a duré trois ans. Le nouveau centre de sécurité des véhicules peut accueillir un plus grand nombre et une plus grande variété de tests de collision que le hall de collision utilisé précédemment sur le site de l’usine d’Ingolstadt. L’installation est également beaucoup plus vaste, avec une zone centrale de 130 x 110 mètres et une hauteur de 20 mètres. Le crash arena intégré consiste en une zone sans support mesurant 50 mètres sur 50, tandis que les pistes de roulement opposées ont une longueur totale de 250 mètres, ce qui permet de réaliser des essais à des vitesses dépassant les exigences habituelles actuelles. Une voie supplémentaire permet également d’effectuer des collisions à angle droit entre deux véhicules.

« La sécurité est une priorité absolue chez Audi. Notre nouveau centre de sécurité automobile est une preuve impressionnante de cet engagement. Les modèles Audi d’aujourd’hui obtiennent des résultats exceptionnels dans le cadre de procédures d’essai valables dans le monde entier. Mais nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Au contraire, nous continuons à améliorer nos capacités de développement et de test. », a déclaré Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’Audi en charge du développement technique.

Un large éventail de capacités d’essai

Un bloc de collision pesant 100 tonnes est disposé dans la zone de collision de manière à pouvoir être déplacé et tourné, ce qui permet un processus très efficace pour les nombreux types d’essais de collision. La zone est traversée par plusieurs voies de collision, ce qui permet d’effectuer des recherches sur les collisions entre deux véhicules et sur la sécurité intégrale. Le « plancher volant » permet également de faire rouler les véhicules latéralement contre des obstacles. Chaque véhicule est soumis à un nombre élevé de scénarios d’essai à deux chiffres avant d’être lancé.

Les systèmes de ceintures et les airbags sont développés de manière encore plus efficace grâce à une nouvelle glissière de roue libre avec une unité de retardement. Des caméras à grande vitesse ultramodernes et des systèmes d’éclairage LED à faible consommation d’énergie facilitent le travail de l’équipe dans l’Audi Vehicle Safety Center. Un laboratoire de mannequins, des bancs d’essai de composants, des ateliers et des bureaux complètent le bâtiment.

Le concept, la technologie et les zones d’expansion adjacentes ont été planifiés pour répondre aux exigences des années à venir. Ils permettent d’utiliser l’Audi Vehicle Safety Center de manière flexible et de s’assurer qu’il peut être équipé pour répondre aux nouvelles exigences technologiques, même si les normes et les réglementations sur les marchés mondiaux continuent de se renforcer.

Des simulations et des tests étroitement coordonnés

Plus de 60 mannequins de crash test de différents types sont utilisés dans la nouvelle arène de crash – d’un bambin de 18 mois à un adulte pesant 102 kg. Les mannequins THOR sophistiqués utilisent jusqu’à 150 capteurs pour obtenir des données pertinentes pendant les essais.

Des caméras à haute vitesse et le suivi des mouvements sont utilisés pour capturer la séquence des événements pendant les essais de collision. Un grand nombre de capteurs fournissent des relevés physiques. Des scanners 3D sont utilisés pour traiter numériquement les déformations après les essais. Toutes ces données sont introduites dans un système dorsal. Le système comprend également des données analysées par des experts d’autres laboratoires d’essai en Europe, en Asie et en Amérique.

De nos jours, pratiquement tous les accidents peuvent être simulés, qu’il s’agisse de piétons ou de collisions frontales et latérales. Chaque mois, les spécialistes d’Audi effectuent des dizaines de milliers de simulations de collision bien avant que le premier prototype ne soit construit. Rien que pour la conception de la carrosserie d’un modèle actuel, plus de 60 000 calculs sont effectués pour une centaine de cas de charge différents. Le nouveau centre informatique d’Audi, également situé à proximité sur le site incampus, joue un rôle important à cet égard.

Malgré les progrès rapides de la technologie de simulation, les essais de collision réels et les essais de composants restent essentiels. En effet, les différentes autorités nationales des pays où les modèles Audi sont commercialisés ont des procédures d’homologation qui exigent des essais physiques de collision. En revanche, dans le cadre du développement de produits, les deux méthodes sont très synergiques, les résultats de la simulation et des essais physiques étant intégrés dans le processus.

Une longue tradition de sécurité passive chez Audi

La sécurité passive, c’est-à-dire tout ce qui réduit les conséquences d’un accident pour les occupants de la voiture et les usagers de la route, y compris les piétons, a une longue tradition chez Audi.

DKW travaillait déjà dans ce domaine il y a plus de 80 ans, lorsque la DKW F7 a été soumise à des essais de renversement systématiques afin d’obtenir des informations sur la sécurité de la conception. En fait, il s’agissait des premiers essais de collision de l’histoire de l’automobile. Par la suite, l’installation spécialement construite dans le département central d’essais d’Auto Union a permis de réaliser des essais de collision reproductibles.

Une autre étape importante a été franchie en 1970 avec l’inauguration de la première salle d’essais de collision à Ingolstadt. Après sa construction, le bâtiment a été utilisé pendant plus de 50 ans, au cours desquels il a été modifié et adapté à plusieurs reprises pour répondre à de nouvelles exigences.

En 1972, des mannequins d’essai de choc ont été utilisés pour la première fois et sont devenus de plus en plus sophistiqués et polyvalents au fil des ans. En 1986, Audi a introduit une innovation brevetée par ses soins : le système de retenue de sécurité procon-ten (contraction et tension programmées). En cas de collision frontale, le volant se rétracte et les ceintures avant se tendent en déplaçant le moteur vers l’habitacle par l’intermédiaire de câbles et de poulies en acier. Ce système réduit considérablement le risque de blessures à la tête pour le conducteur en cas d’accident. Il a fallu attendre la généralisation des airbags pour que cette invention soit améliorée.

Au cours des 25 dernières années, les essais se sont progressivement concentrés sur la numérisation, en commençant par l’Audi A3 de 1999.

Le travail continu avec des volumes de données de plus en plus importants a jeté les bases des algorithmes de plus en plus intelligents utilisés aujourd’hui. En outre, l’apprentissage automatique a joué un rôle de plus en plus important ces dernières années. Par exemple, l’apprentissage automatique a été utilisé pour améliorer le logiciel de l’unité de contrôle des airbags.

Ces dernières années, tous les modèles Audi testés, y compris les modèles entièrement électriques, ont obtenu les meilleures notes en matière de sécurité active et passive lors de tests conçus par des organisations de protection des consommateurs du monde entier, telles que Euro NCA et China NCAP. Les véhicules électriques sont d’ailleurs soumis aux mêmes exigences rigoureuses que les modèles équipés de systèmes de propulsion conventionnels.

Les tests réalisés aux États-Unis aboutissent également à des résultats similaires : Depuis le début de l’année, pas moins de sept modèles Audi ont reçu le prix IIHS TOP SAFETY PICK de l’Insurance Institute for Highway Safety – dont cinq TOP SAFETY PICK+ dans la catégorie la plus élevée. Outre la résistance aux chocs, d’autres facteurs, tels que la prévention des collisions et la technologie d’éclairage, ont également été évalués.

Le nouveau centre de sécurité des véhicules Audi représente la prochaine étape importante dans l’avancement de la sécurité passive chez Audi. La présence d’autres institutions impliquées dans la sécurité – y compris la filiale logicielle de Volkswagen, CARIAD, et la Technische Hochschule Ingolstadt – sur le campus facilite l’échange interdisciplinaire.

Photos : Audi