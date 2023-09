1 000 ch pour les Audi RS 6 Legacy Edition & Audi RS 7 Legacy Edition d’ABT

Le préparateur allemand ABT Sportsline a développé une nouvelle technologie innovante pour les modèles spéciaux RS 6 et RS 7 Legacy Edition présentés récemment. Les performances impressionnantes des moteurs 4.0l bi-turbo (DJPB) de 820 ch (603 kW, V-max 330 km/h) peuvent ainsi être augmentées à nouveau pour atteindre 1 000 ch (736 kW) et environ 1 150 Nm.



Système IWI

IWI (Indirect Water/Ethanol Injection – injection indirecte eau/éthanol) est le nom du nouveau système avancé. L’injection indirecte eau/éthanol est montée devant les deux papillons des gaz du moteur. Ce système d’injection supplémentaire est régulé par le calculateur, également nouvellement développé par ABT Sportsline à cette fin, et fonctionne en combinaison avec le système AEC. L’éthanol est particulièrement bien adapté en raison de sa disponibilité et de ses bonnes valeurs physiques.

« La technologie IWI nous offre les avantages thermodynamiques qui nous permettent d’afficher la puissance la plus durable dans ces zones de performance. Grâce à l’injection IWI, nous assurons un très fort refroidissement interne du moteur. Cela permet de fournir plus d’air de charge ou d’oxygène pour la combustion du carburant, ce qui se traduit par des performances durablement plus élevées. », a déclaré Thomas Biermaier, directeur général d’ABT Sportsline, pour expliquer le fonctionnement de ce système innovant.

Activation du système IWI via le bouton RS sur le volant

Le nouveau système IWI est activé par les touches RS du volant des RS6 LE (Legacy Edition) et RS7 LE. Pour l’activer, il faut maintenir la touche RS enfoncée pendant une seconde au cours du cycle de conduite dans l’un des deux modes RS. La puissance supplémentaire est alors disponible en cas de besoin. Lorsque le système IWI est activé, les performances maximales sont exigées du véhicule à chaque pression sur la pédale d’accélérateur.

Composants optimisés du moteur

Des composants supplémentaires d’ABT Sportsline sont nécessaires pour la conversion à 1 000 ch*. Il s’agit par exemple d’un système d’admission en carbone avec des prises d’air élargies et des turbocompresseurs optimisés. En outre, ABT Sportsline a doté les deux véhicules de refroidisseurs intermédiaires spéciaux avec des prises d’air élargies dans le tablier avant. Le pack comprend également des pistons forgés avec réduction de la compression, des bielles et des axes de piston renforcés, un catalyseur sport avec filtre à particules pour l’essence, un système d’échappement et des refroidisseurs d’huile supplémentaires.

Réservoir d’eau/éthanol supplémentaire

L’injection indirecte eau/éthanol (IWI) est alimentée par un réservoir (volume utile de 15 litres) situé dans le coffre. Le goulot de remplissage du liquide ABT IWI est situé sous la trappe de remplissage de carburant de série. Idéalement, un seul remplissage du réservoir IWI suffit pour parcourir jusqu’à 3 000 kilomètres. Cela correspond à une consommation de 0,5 litre aux 100 kilomètres. Le niveau de carburant est surveillé par un capteur de niveau et affiché dans l’APP myABT ou dans le MMI via Apple CarPlay. Le fluide ABT IWI nécessaire peut être commandé en toute simplicité via l’appli myABT. Outre de nombreuses données de performance des véhicules, l’état du système ou le niveau de remplissage du réservoir IWI peuvent également être consultés dans l’appli.

Côté prix, comptez 205 000 € pour le pack comprenant l’installation. A cela, il faut ajouter le prix du véhicule de base pour l’Audi RS 6 ou RS 7 ainsi que le TÜV pour l’homologation en Allemagne.

* Pour atteindre la puissance maximale de 1 000 ch, il est nécessaire d’utiliser le carburant 102ROZ et d’activer l’injection d’eau et d’éthanol. Avec le carburant 98ROZ, on obtient une puissance de 940 ch (699 kW) et 1 050 Nm. Émissions de CO2 : combinées 284 g/km selon la formule de calcul prévue dans les notes explicatives de l’annexe 2 de l’article 44 de la directive UE 858/2018.

Les performances du moteur sont conformes aux exigences de la directive CEE/80/1269. La procédure et le fabricant du banc d’essai ont été vérifiés et approuvés par le constructeur du véhicule.

Photos : ABT