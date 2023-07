Audi Q6 e-tron prototype – Un avant-goût du modèle de série

Avant sa présentation officielle fin 2023, Audi dévoile en partie son premier modèle basé sur la nouvelle plateforme PPE conçue en collaboration avec Porsche. Le nouveau SUV 100% électrique Audi Q6 e-tron intègre de nouvelles technologies, notamment au niveau de l’éclairage intégrant une signature numérique active et des feux arrière OLED.



Inauguration de la plateforme PPE

Premier modèle 100% électrique produit dans l’usine d’Ingolstadt, l’Audi Q6 e-tron ouvre la voie en reposant sur la nouvelle plateforme technologique Premium Platform Electric (PPE), développée conjointement par Audi et Porsche et intégrant la technologie 800V permettant des recharges très rapides. Conçue exclusivement pour les véhicules électriques, cette plateforme est évolutive et peut accueillir une large gamme de modèles dans les segments de taille moyenne et de luxe.

De nombreux futurs modèles d’Audi et de Porsche reposeront sur cette plateforme avec divers empattement et tailles de batterie possibles. Différentes carrosseries seront possibles, allant de véhicules à plancher bas (Avant et Sportback) à des modèles à plancher haut (SUV et CUV).

Une grande partie de la gamme Audi est ainsi concernée par cette nouvelle plateforme permettant à la marque aux quatre anneaux de lancer divers modèles électriques.

Un SUV intermédiaire

L’Audi Q6 e-tron mesure 4,70 m de long et se situe entre le Q4 etron et le Q8 etron en terme de positionnement. Il sera disponible en différentes versions avec une batterie de 100 kWh, offrant une autonomie supérieure à 600 km.

Le Q6 e-tron fait appel à différentes technologies de moteurs électriques : moteur induction pour le moteur avant et moteur synchrone à aimants permanents pour le moteur principal à l’arrière.

Au lancement, le Q6 e-tron sera lancé avec la motorisation 55 forte de 295 kW (401 ch) et même avec une version sportive Q6 S e-tron (puissance de 360 kW / 490 ch avec un overboost à 517 ch). Une version moins puissante viendra par la suite.

A l’intérieur, peu d’informations sont pour l’instant disponible, Audi souhaitant attendre la première mondiale. On retrouve néanmoins un volant similaire à celui de l’Audi Q4 e-tron et de larges écrans.

Nouvelles technologies d’éclairage

Avant sa première mondiale, la marque aux quatre anneaux dévoile à un stade précoce, un bel aperçu de ce nouveau SUV électrique avec notamment des technologies phares concernant l’éclairage.

Grâce à la technologie OLED de seconde génération des feux arrière et des phares Matrix LED, l’Audi Q6 e-tron intègre en première mondiale une signature lumineuse numérique active mettant en mouvement les phares et les feux arrière d’une manière inédite. Pour la première fois, les conducteurs de ce modèle peuvent sélectionner parmi un choix de 8 signatures lumineuses numériques pour les phares et les feux arrière directement à bord via le MMI et même via l’application myAudi sur leur smartphone.

Les nouveaux phares et feux permettent également de communiquer avec l’extérieur – vers les autres usagers de la route – en affichant des informations. Cela permet ainsi de renforcer la sécurité routière.

Enfin, en première mondiale, il sera possible de choisir un pack optionnel de signatures lumineuses numériques actives à la demande afin de personnaliser sa voiture, les phares et les feux arrière semblant être vivants au premier coup d’œil.

Un camouflage spécifique

L’Audi Q6 e-tron prototype se distingue par un camouflage spécifique avec des jantes blanches de 21 pouces. Chaque design de camouflage de modèles prototypes d’Audi est unique.

En effet, depuis qu’elle a dévoilé l’Audi e-tron en 2018, la marque aux quatre anneaux a équipé des prototypes et des modèles uniques de décalcomanies individuelles, ce que l’on appelle le « livery design » d’Audi. Les derniers exemples sont l’Audi S1 Hoonitron et le show car de Formule 1. La marque aux quatre anneaux a déjà présenté plus de 20 véhicules dotés de cet extérieur spécial, tous conçus par Marco dos Santos, responsable du design de marque chez Audi.

Sa dernière vision décore désormais l’Audi Q6 e-tron prototype. Marco dos Santos explique : « Le langage stylistique d’Audi franchit une nouvelle étape avec le Q6 e-tron, et nous voulions que cela soit clair dans les décalcomanies. L’architecture et le caractère d’un véhicule sont toujours uniques, tout comme le design de chaque décalcomanie. Il faut toujours commencer par choisir les éléments du véhicule que l’on veut mettre en valeur et souligner. »

Si le nouveau projet s’inspire également d’éléments de design antérieurs – tels que la couleur rouge néon également utilisée sur l’Audi Q6 e-tron, largement connue des décalcomanies mémorables de l’Audi e-tron 2018 – chaque nouveau modèle ouvre également un nouveau chapitre. Il ajoute : « Chez Audi, la technologie et le design sont inextricablement liés et forment une seule et même entité. Nos technologies deviennent de plus en plus puissantes et précises, ce qui est également visible dans notre design, le choix des matériaux et la narration. »

Dans le cas de l’Audi Q6 e-tron, de grands graphiques identifient le véhicule comme un prototype au premier coup d’œil. Des graphiques radiaux à grande échelle en Gloss Fierce Fuchsia rencontrent un maillage géométrique détaillé et des graphiques à rayures en Argent. Les formes se fondent harmonieusement les unes dans les autres, soulignant les éléments clés de l’architecture du véhicule. Le bas de caisse se détache de la carrosserie en blanc, accentuant la philosophie e-tron d’Audi, qui place la conduite sans émissions au cœur du design.

Les jantes dynamiques à cinq bras de 21 pouces et le Singleframe qui définit le look d’Audi sont également entièrement blancs. Des incrustations rouge néon, appelées « Powerstripes e-tron », soulignent la partie supérieure du bas de caisse. En tant que siège de la batterie, c’est le cœur battant du véhicule entièrement électrifié.

Une autre ligne rouge néon stylisée fait le tour de l’arrière et met en évidence les cloques quattro, c’est-à-dire les contours de la carrosserie qui soutiennent les montants D plats et inclinés. Les cloques rappellent l’Audi Ur-quattro et constituent un élément essentiel de l’ADN du design d’Audi.

Photos : Audi