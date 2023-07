Youtube désormais disponible dans différents modèles Audi

Audi intègre YouTube, la plus grande plate-forme vidéo au monde, aux systèmes d’infodivertissement de certains modèles. En intégrant une nouvelle boutique d’applications, les clients peuvent accéder intuitivement à des applications tierces populaires à travers l’interface multimédia (MMI) via une liaison de données dans le véhicule. L’application YouTube est maintenant disponible dans l’app store pour la première fois. Le streaming vidéo sera lancé sur certains modèles Audi à l’été 2023, et d’autres marques du Groupe VW suivront.

Plus de 500 heures de contenu sont téléchargées sur YouTube chaque minute. À partir de ce mois-ci, les conducteurs de certains modèles Audi peuvent accéder au contenu de leur choix via l’application YouTube du système multimédia de leur véhicule. Cet accès est rendu possible par l’intégration de la nouvelle boutique d’applications qu’Audi a développée avec la société de logiciels Volkswagen CARIAD et son partenaire HARMAN Ignite. Elle permet aux clients d’intégrer les applications qu’ils utilisent chaque jour dans leurs véhicules en fonction de leurs besoins personnels. Les applications activées comprennent la musique, la vidéo, les jeux, la navigation, le stationnement et la recharge, la productivité, la météo et les actualités. Des applications comme YouTube sont installées directement dans le système MMI d’Audi, sans faire de détour par smartphone.

Commodité et divertissement pendant les arrêts de charge

Que ce soit pendant les arrêts de recharge, les pauses au volant ou pour rendre l’attente plus agréable – les flux en direct, les informations et les vidéos de YouTubeurs populaires peuvent maintenant permettre à tous ceux qui se trouvent dans le véhicule de profiter au maximum de leur temps. L’application fonctionne comme l’application YouTube sur un smartphone. Après avoir installé l’application dans la boutique en ligne, elle apparaît dans le MMI et est lancée en appuyant sur l’icône. Pour répondre aux exigences de sécurité élevées d’Audi, les occupants ne peuvent lire des vidéos que lorsque le véhicule est stationné.

En outre, les conducteurs peuvent accéder à des fonctionnalités telles que YouTube Premium, qui permet aux utilisateurs de regarder du contenu sans publicité. YouTube Kids permet aux jeunes occupants de découvrir une variété de vidéos par eux-mêmes dans un environnement sécuritaire.

Magasin des applications : un écosystème numérique en constante croissance

YouTube est la première plateforme vidéo disponible en téléchargement via le nouveau magasin natif d’Audi pour les applications. Audi s’appuie sur l’expertise cumulée et les synergies au sein du groupe Volkswagen pour développer des systèmes numériques complexes comme ceux-ci. La société CARIAD de Volkswagen travaille sur le projet avec la filiale de Samsung HARMAN. L’objectif est un écosystème ouvert d’applications populaires pour faire du véhicule un compagnon intelligent pour les utilisateurs.

Une liaison de données est nécessaire pour utiliser des applications tierces comme YouTube et est établie au moyen d’une carte SIM intégrée de façon permanente dans le véhicule. Les coûts mobiles accumulés sont facturés commodément en Europe par volume de données par Cubic Telecom. Naturellement, les modèles Audi continueront à prendre en charge Android Auto et Apple CarPlay via l’interface optionnelle pour smartphone.

YouTube sera disponible à partir de l’année modèle 2024 dans des modèles sélectionnés équipés de la dernière grappe matérielle et logicielle du système d’infodivertissement modulaire de troisième génération (MIB 3). Il s’agit notamment des Audi A4/A5, Q5, A6/A7, A8, Q8 e-tron, Audi e-tron GT quattro. A partir de la date de lancement, ces modèles seront éventuellement équipés du magasin ex-usine sur le marché européen, au Canada et aux États-Unis. Le système sera ensuite déployé dans d’autres régions et d’autres marques du Groupe Volkswagen.

Photos : Audi