Un VW ID. Buzz spécialement préparé pour le SMUR en test

Les véhicules de premières urgences se mettent à l’électrique. Le carrossier industriel français Lanéry by Gruau, spécialisé dans la préparation de véhicules de secours et d’intervention a conçu un véhicule pour le SMUR sur base de Volkswagen ID. Buzz. Entièrement préparé, un premier modèle est actuellement testé en conditions réelles par différents SMUR de l’Ouest de la France.

Habitués à des véhicules à moteur à combustion (notamment diesel), les services de secours et d’intervention commencent à se mettre aux modèles 100% électriques, notamment pour des interventions urbaines.

Le spécialiste français de l’aménagement de ce type de véhicules – le Groupe Gruau – a conçu un modèle adapté aux interventions du SMUR (Structures Mobiles d’Urgence et de Réanimation) dépendant de divers hôpitaux français.

Un VW ID. Buzz 100% électrique a été aménagé sur base de la version normale (et non la version ID. Buzz Cargo) du fait des fenêtres présentes. Cela permet d’utiliser l’espace des places arrière et du coffre avec un accès latéral des 2 côtés.

Dans une démarche d’accompagnement de ses clients dans la transition énergétique, Lanéry by Gruau met à disposition cet ID. Buzz durant l’année 2023 à plusieurs SMUR qui pourront le tester en conditions réelles.

Il est actuellement testé par les CHU de Nantes et de Rennes. Si ses tests se révèlent convaincants, il pourrait être utilisé de manière durable, offrant une autonomie réelle de plus de 350 km.

Photos : Groupe Gruau