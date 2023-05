Audi renforce son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion

Audi montre sa position et continue de se concentrer sur la diversité et l’inclusion dans le cadre de sa stratégie de durabilité. Peu avant la Journée allemande de la diversité, le 23 mai, l’ensemble du conseil d’administration a signé un manifeste sur la diversité et l’inclusion dans le but de promouvoir davantage la diversité au sein de l’entreprise. La diversité est une priorité pour l’ensemble du groupe de marques, comme le souligne le programme We.Together : International D&I Days 2023, où Audi propose à ses employés du monde entier un total de 72 événements en ligne sur la diversité et l’inclusion. Mais ce n’est pas tout : Audi a également rejoint la Chambre de Commerce Européenne LGBTIQ (EGLCC) et le réseau WEConnect International afin de promouvoir la transparence en matière de diversité dans la chaîne d’approvisionnement.

« Nous savons que la diversité est un levier important pour l’innovation chez Audi. Chez Audi, nous ancrons la diversité et l’inclusion de manière à créer une réelle valeur ajoutée pour nos employés et pour l’entreprise. », souligne Xavier Ros, Directeur Général des Ressources Humaines. » En fait, l’entreprise adopte une approche systémique : « Pour vraiment garantir l’équité et promouvoir la diversité dans tous les domaines, nous devons tenir compte de la diversité et de l’inclusion dans tous les processus de l’entreprise, dès le départ. », explique M. Ros. La diversité et l’inclusion font partie de la stratégie de développement durable d’Audi, et la société a déjà lancé une série de mesures pour devenir une entreprise inclusive. Ces mesures comprennent, par exemple, des contrôles de l’équité des processus d’entreprise, des options de formation spécifiques aux groupes cibles, un langage tenant compte du genre, des programmes de mentorat et le partage des emplois au niveau de la direction. De même, les réseaux de diversité permettent aux employés ayant des intérêts similaires de se rencontrer et de travailler ensemble pour promouvoir une plus grande diversité au sein de l’entreprise. C’est une autre raison pour laquelle Audi est un employeur attrayant.

Audi promeut la diversité dans la chaîne d’approvisionnement

La société a rejoint la Chambre de Commerce Européenne LGBTIQ (EGLCC) et le réseau WEConnect International afin d’élargir l’accès à la société à une gamme plus diversifiée de fournisseurs. Audi travaille actuellement avec plus de 14 000 fournisseurs dans 60 pays, ce qui représente un potentiel considérable.

Audi est la première entreprise allemande membre de la chambre de commerce internationale EGLCC, à s’être engagée à assurer une plus grande diversité des orientations sexuelles et des identités de genre dans les marchés publics. WEConnect International, quant à elle, s’efforce d’offrir des opportunités plus équitables aux femmes dans le monde des affaires.

« Nous sommes fiers de compter Audi parmi nos partenaires. Nous mettons en relation les entreprises LGBTIQ avec des entreprises qui reconnaissent et soutiennent les opportunités offertes par une chaîne d’approvisionnement diversifiée. En rejoignant l’EGLCC, Audi nous aide à atteindre notre objectif, à savoir ancrer la diversité comme une valeur pertinente dans le monde des affaires. », déclare Fabienne Stordiau, membre fondateur et membre du conseil d’administration de l’EGLCC.

De telles adhésions aident Audi à consolider son travail dans le domaine de la diversité et de l’inclusion des fournisseurs, en jetant les bases d’une plus grande transparence. Elles permettent également d’identifier les entreprises gérées de manière diversifiée, qu’il s’agisse d’entreprises avec lesquelles Audi collabore déjà ou qui pourraient être choisies pour un futur partenariat. Audi adopte une approche axée sur les opportunités.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « Procurement with Purpose », qui vise à soutenir la participation économique d’entreprises diversifiées ainsi que d’entreprises à vocation sociale – un objectif auquel Audi s’est engagé. Il s’agit notamment des entreprises qui créent de la valeur sociale en relevant des défis sociaux ou environnementaux (entreprises sociales) ainsi que des entreprises appartenant à des minorités (MOB), c’est-à-dire des entreprises dirigées par des groupes sous-représentés dans le monde des affaires, tels que les personnes handicapées, les femmes, les membres de la communauté LGBTQIA+ ou les BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color) – toutes les personnes ou groupes qui font l’objet d’une discrimination structurelle.

Audi s’efforce également d’améliorer la visibilité en matière de diversité et d’inclusion dans les achats. À ce titre, la société a organisé des ateliers d’autonomisation pour former ses employés et a élargi son code de conduite pour les partenaires commerciaux afin d’y inclure des critères de diversité. L’objectif est d’encourager les partenaires commerciaux de l’entreprise à prendre en compte la diversité dans le choix de leurs propres fournisseurs.

We.Together : Journées internationales de la diversité et de l’inclusion 2023

Au-delà de l’approvisionnement, Audi organise régulièrement des événements pour tous les employés. Les journées We.Together : International Diversity & Inclusion Days, organisés pendant le mois européen de la diversité en mai, montrent à quel point la diversité a de multiples facettes. Cet événement d’une semaine se déroulera du 22 au 26 mai 2023 et proposera un total de 72 sessions en ligne dans sept langues différentes. Les employés du monde entier peuvent s’attendre à un programme varié de conférences, d’ateliers, d’événements de réseautage et de panels. Cette année, AUDI AG n’est pas la seule à s’impliquer : Bentley, Italdesign et Lamborghini, les sites de production Audi Brussels, Audi Hungaria et Audi México, ainsi que la société de vente Audi China, participent tous à l’événement.

Le programme accueillera également une série d’intervenants internes, de réseaux d’employés et d’experts externes. « Les journées internationales de la diversité et de l’inclusion We.Together montrent que ce sont nos différences qui font la différence. », explique Xavier Ros, Directeur Général des Ressources Humaines.

