Nouveau Volkswagen Touareg restylé – Plus technologique et efficient

Volkswagen apporte d’importantes améliorations à la troisième génération du Touareg en le restylant. La suspension ainsi que le concept d’affichage et de commande du grand SUV ont été repensés, et le design avant et arrière a été affiné. Les nouveaux feux matriciels à LED HD à l’avant et les feux arrière à LED, conçus comme un bandeau lumineux, sont des éléments particulièrement marquants. Pour la première fois en Europe, ils intègrent un logo Volkswagen éclairé en rouge.

Le Touareg a été en 2002 le premier SUV présenté par Volkswagen. Sous l’impulsion du nouveau modèle haut de gamme, la marque Volkswagen est devenue une marque au niveau mondial proposant un modèle dans chaque segment. Le Touareg a également été le précurseur d’un type de véhicule qui connaît un immense succès. Ce modèle, qui associe avec brio les fonctions de véhicule adapté aux longues distances, de véhicule de remorquage et de véhicule tout-terrain, est toujours aussi populaire. Plus de 1,13 million d’unités ont été vendues depuis le lancement du Touareg en 2002.

Imelda Labbé, Membre du Directoire de la Marque Volkswagen, en charge des Ventes, du Marketing et de l’Après-vente, a déclaré : « Le nouveau Touareg séduit par sa qualité exceptionnelle et son confort inégalé. Nous avons également tenu compte des attentes de notre clientèle pour ce modèle, en affinant le design, en intégrant un logo éclairé à l’arrière, en rendant l’utilisation toujours plus intuitive et en améliorant encore les excellentes caractéristiques de conduite. Le résultat est un véhicule polyvalent, qui ne manquera pas de susciter l’enthousiasme sur route, en tout-terrain mais également en tant que véhicule de remorquage de premier ordre. »

Le Touareg a toujours été un pionnier en matière de technologies d’avenir et son savoir-faire a souvent profité à des gammes de véhicules inférieures. Kai Grünitz, Membre du Directoire de la marque Volkswagen, en charge du Développement technique, a ajouté : « Le Touareg a toujours été pour nous un modèle phare technologique permettant de faire entrer par le haut de nouvelles évolutions dans la marque. C’est également le cas du nouveau Touareg. Il sera le premier Volkswagen à être équipé des tout nouveaux feux matriciels à LED HD, l’un des meilleurs systèmes d’éclairage au monde. Plus de 38 000 LED interactives projettent un tapis lumineux qui suit parfaitement la voie de circulation et éclaire la route avec une précision inédite. Nous ferons bientôt profiter la prochaine gamme de SUV de taille inférieure de cet éclairage matriciel à LED HD. »

Nouveau système d’éclairage

Un autre atout des nouveaux projecteurs sont les feux de route non éblouissants : ces feux de route permanents peuvent être activés continuellement en dehors des agglomérations car, grâce aux LED interactives, les véhicules circulant en sens inverse et les voitures qui précèdent sont occultés avec une précision inégalée.

Design affiné

Le nouveau Touareg est immédiatement reconnaissable grâce à son nouveau design de l’avant et de l’arrière. À l’avant, l’unité complète composée de la calandre et des blocs optiques ainsi que la jupe avant ont été redessinées. L’arrière du véhicule a également été affiné : il arbore désormais une barre transversale équipée de LED et intègre un logo VW illuminé en rouge. C’est la première fois que cette caractéristique est incluse sur un modèle Volkswagen en Europe. Auparavant, le logo éclairé n’était autorisé que sur des marchés tels que la Chine et les États-Unis.

Tout-en-un : confort de voyage maximal et performances optimales

Volkswagen a apporté des améliorations à la suspension du Touareg. Ainsi, le Touareg est désormais équipé de série d’un nouveau capteur de charge de toit, étroitement intégré à l’électronique de la suspension. Si une charge de toit est détectée, le système de contrôle tel que l’ESC (Electronic Stability Control) peut réagir de façon anticipée afin d’accroître la stabilité de la conduite. En revanche, s’il n’y a pas de charge sur le toit, les systèmes autorisent des performances plus sportives qu’auparavant. Selon la version, le Touareg est disponible avec des technologies de suspension innovantes telles que la compensation active du roulis (trains roulants à régulation adaptative) et la transmission intégrale. Cela améliore encore la dynamique de conduite du SUV haut de gamme.

Habitacle amélioré

L’équipement de série du nouveau Touareg comprend également l’nnovision Cockpit. Celui-ci se compose du Digital Cockpit et du système d’infodivertissement haut de gamme Discover Pro Max. Diverses fonctions de l’Innovision Cockpit, telles que la navigation à l’échelle de la voie de circulation et les données cartographiques HD haute résolution, ont été optimisées dans le nouveau modèle. La commande vocale de série a également été améliorée. Les ports USB-C d’une puissance de charge de 45 watts (au lieu de 15 watts auparavant) permettent en outre de charger beaucoup plus rapidement des appareils électroniques comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables. Par ailleurs, en tenant compte du retour d’information de nos clients, le niveau de qualité de l’intérieur du Touareg a été encore amélioré. Par exemple, les revêtements de la console centrale sont désormais plus doux qu’auparavant, pour un confort accru.

Systèmes d’aide à la conduite efficaces

Le Touareg est équipé de série d’un grand nombre de systèmes de confort et d’assistance. En outre, une large gamme de systèmes en option est disponible.

Parmi ces systèmes, on trouve notamment les technologies suivantes :

– Travel Assist : conduite assistée jusqu’à la vitesse maximale

– Park Assist Plus avec contrôle à distance : utilise une application permettant de sortir d’une place de stationnement et de s’y garer automatiquement, le conducteur peut commander le stationnement depuis l’extérieur

– Trailer Assist : manœuvre assistée avec remorque

– Nightvision : assistance à la vision nocturne

Propulsion hybride rechargeable

Le nouveau Touareg sera commercialisé en cinq motorisations. En plus du moteur à essence turbocompressé, deux moteurs turbodiesel ainsi que deux propulsions hybrides rechargeables seront proposées. En France, seules les deux motorisations hybrides rechargeables seront commercialisées. Tous les moteurs sont couplés de série à une boîte automatique à 8 rapports et à la transmission intégrale permanente 4MOTION.

Equipements

Côté équipements, en France, le nouveau Touareg sera proposé dans une finition exclusive « Elegance » (à partir de 86 300 euros). L’offre est coiffée par le modèle haut de gamme, le Touareg R eHybrid, aussi élégant que sportif, mis au point par Volkswagen R (à partir de 102 200 euros).

VW Touareg R eHybrid

Conçu par Volkswagen R. Le Touareg R eHybrid est le modèle haut de gamme à part entière de la gamme, doté de la motorisation la plus puissante : un moteur à essence V6 et un moteur électrique pour une puissance totale combinée de 462 ch (340 kW). La dernière génération perpétue une longue tradition des modèles Touareg R, avec des caractéristiques de haute technologie et des équipements personnalisés. Tous ont été développés par Volkswagen R.

Le nouveau modèle est équipé de série des éléments suivants :

– Toit ouvrant panoramique

– Climatisation automatique à 4 zones

– Sièges en cuir « Vienna » (ou « Puglia » en option)

– Surpiqûres bleues contrastées dans l’habitacle

– Jantes en alliage léger « Braga » de 20 pouces

– Étriers de frein peints en bleu, avec logo R couleur argent

– Projection du logo R, dans le cadre de l’éclairage périmétrique, via les boîtiers de rétroviseurs extérieurs

– Seuils de porte avec le logo R éclairé

– Clés du véhicule avec habillage cuir et logo R

En plus de la couleur traditionnelle des modèles R, le bleu Lapiz métallisé, il est désormais possible de choisir une peinture mate, le gris Silicon Mat, en exclusivité pour le Touareg R eHybrid (ainsi que sur le Touareg R-Line, pour les marchés proposant cette finition – non commercialisée en France).

Le nouveau Touareg sera disponible à la commande à compter du 15 juin 2023. Son prix débutera à partir de 86 300 euros TTC.

Photos : Volkswagen